Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Куньлунь
00
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
15
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Трактор
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс
Б
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
14
Хоккей. НХЛ
4.10
Филадельфия Флайерз
Чикаго Блэкхокс
43
Все события
Фоторепортажи
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
10Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург
09:05 (мск), источник: ТАСС

Гусев забросил шайбу в дебютном матче за «Нью-Джерси» в НХЛ

ТАСС, 5 октября. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард отличился на 19-й минуте первого периода дебютного матча регулярного чемпионата против «Виннипега».

Наверх
Источник: Reuters

«Нью-Джерси» дома уступил «Виннипегу» в серии буллитов со счетом 4:5. Голами в составе хозяев также отметились Блэйк Коулман (22-я и 34-я минуты) и Сами Ватанен (33). Гусев стал единственным игроком «Нью-Джерси», который реализовал буллит.

Первые очки в составе команды набрали защитник Пи-Кей Суббан и нападающий Уэйн Симмондс. Каждый из них записал на свой счет по одной результативной передаче. Переход Суббана из «Нэшвилла» стал одним из самых громких в межсезонье. Его бывший клуб получил за одного из своих лучших игроков защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы на драфте 2019 и 2020 годов.

В составе «Виннипега» шайбы забросили российский защитник Дмитрий Куликов (40), которому удалось это сделать впервые с сезона-2017/18, Джек Рословик (43), Мэтью Перро (48) и Нил Пионк (53). Решающий буллит реализовал капитан команды Блэйк Уилер. Куликов набрал второе очко в сезоне, в предыдущем матче он отметился результативной передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гусеву 27 лет. Он перебрался в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, «Югру» из Ханты-Мансийска, хабаровский «Амур» и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17, лучшим бомбардиром регулярного чемпионата — 2018/19. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

Читайте также
Нью-Джерси Дэвилз
4:5Б
1:0, 3:1, 0:3, 0:0
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 15.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Джон ХайнсПол Морис
Вратари
Кори Шнайдер(Маккензи Блэквуд)Лоран Броссуа
1-й период
01:17Трэвис Зэйджак
07:26Командный штраф
14:36Майлс Вуд
18:00Никита Гусев(Йеспер Братт)
2-й период
21:42Блэйк Коулман(Уэйн Симмондс, Трэвис Зэйджак)
32:34Сами Ватанен(Кайл Палмиери, Тэйлор Холл)
33:52Блэйк Коулман(Пи. Кей. Суббан, Павел Заха)
36:59Эндрю Копп
39:49Дмитрий Куликов(Марк Шайфли, Николай Элерс)
3-й период
42:41Джек Рословик(Нил Пионк, Матье Перро)
47:17Матье Перро(Эндрю Копп, Патрик Лайне)
52:35Нил Пионк(Марк Шайфли, Вилле Хейнола)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Блэйк Уилер(Виннипег Джетс)
Лучшие игроки матча
Блэйк Уилер (Виннипег Джетс), Блэйк Коулман (Нью-Джерси Дэвилз), Нил Пионк (Виннипег Джетс)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Четыре матча откроют в субботу программу 12-го тура РПЛ
Российский дебютант НХЛ признан второй звездой в победном матче
ЦСКА разгромил «Валенсию» в матче Евролиги
«Чикаго» и «Филадельфия» собрали аншлаг на матче НХЛ в Праге
Выбить десятку: «Спартак» попытается прервать серию «Витязя»
«Зенит» потерпел разгромное поражение в дебютном матче Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь