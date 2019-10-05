Гусев забросил шайбу в дебютном матче за «Нью-Джерси» в НХЛ

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«Нью-Джерси» дома уступил «Виннипегу» в серии буллитов со счетом 4:5. Голами в составе хозяев также отметились Блэйк Коулман (22-я и 34-я минуты) и Сами Ватанен (33). Гусев стал единственным игроком «Нью-Джерси», который реализовал буллит.

Первые очки в составе команды набрали защитник Пи-Кей Суббан и нападающий Уэйн Симмондс. Каждый из них записал на свой счет по одной результативной передаче. Переход Суббана из «Нэшвилла» стал одним из самых громких в межсезонье. Его бывший клуб получил за одного из своих лучших игроков защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы на драфте 2019 и 2020 годов.

В составе «Виннипега» шайбы забросили российский защитник Дмитрий Куликов (40), которому удалось это сделать впервые с сезона-2017/18, Джек Рословик (43), Мэтью Перро (48) и Нил Пионк (53). Решающий буллит реализовал капитан команды Блэйк Уилер. Куликов набрал второе очко в сезоне, в предыдущем матче он отметился результативной передачей.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wpg-5-njd-4-fso/t-277753022/c-69364203?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гусеву 27 лет. Он перебрался в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.