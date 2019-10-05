Гусев забросил шайбу в дебютном матче за «Нью-Джерси» в НХЛ

«Нью-Джерси» дома уступил «Виннипегу» в серии буллитов со счетом 4:5. Голами в составе хозяев также отметились Блэйк Коулман (22-я и 34-я минуты) и Сами Ватанен (33). Гусев стал единственным игроком «Нью-Джерси», который реализовал буллит.
Первые очки в составе команды набрали защитник Пи-Кей Суббан и нападающий Уэйн Симмондс. Каждый из них записал на свой счет по одной результативной передаче. Переход Суббана из «Нэшвилла» стал одним из самых громких в межсезонье. Его бывший клуб получил за одного из своих лучших игроков защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы на драфте 2019 и 2020 годов.
В составе «Виннипега» шайбы забросили российский защитник Дмитрий Куликов (40), которому удалось это сделать впервые с сезона-2017/18, Джек Рословик (43), Мэтью Перро (48) и Нил Пионк (53). Решающий буллит реализовал капитан команды Блэйк Уилер. Куликов набрал второе очко в сезоне, в предыдущем матче он отметился результативной передачей.
Гусеву 27 лет. Он перебрался в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, «Югру» из Ханты-Мансийска, хабаровский «Амур» и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17, лучшим бомбардиром регулярного чемпионата — 2018/19. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).