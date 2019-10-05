«Чикаго» и «Филадельфия» собрали аншлаг на матче НХЛ в Праге. Россия ждет своей очереди

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Вопреки ожиданиям, болельщиков, поддерживающих «Чикаго» и «Филадельфию», оказалось примерно поровну. В составе «Филадельфии» выступает один из лидеров чешской сборной Якуб Ворачек. За «Чикаго» играют два чешских хоккеиста — Доминик Кубалик и Давид Кампф. Однако по популярности они отстают от Ворачека, тот же Кубалик и вовсе провел свой первый матч в НХЛ.

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Все они вышли на площадку в стартовых звеньях. На их представлении больше всех оваций досталось Ворачеку. Еще сильнее ликовать зрители начали после выхода на лед олимпийского чемпиона, шестикратного обладателя «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона в НХЛ — прим. ТАСС), одного из лучших голкиперов в истории НХЛ Доминика Гашека. Он произвел символическое вбрасывание.

Несмотря на то, что чешские хоккеисты не отметились баллами за результативность, после окончания встречи трибуны встретили их овациями. Позже Ворачек, Кубалик и Кампф сделали круг почета и дали интервью на чешском языке для зрителей. Встреча проходила с игровым преимуществом «Филадельфии» и завершилась победой команды со счетом 4:3. Первой звездой матча был признан Трэвис Конекни, забросивший две шайбы, второй — Патрик Кейн, в активе которого гол и результативная передача, третьей — автор победной шайбы Михаэль Раффль.

В игре принимал участие российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Он провел на площадке 23 минуты 55 секунд, сделав три броска по воротам, совершив два силовых приема и заблокировав один бросок при общем показателе полезности «-1».

Проворов отметил хорошую атмосферу, а также высказал мнение, что отечественным болельщикам тоже было бы интересно увидеть встречу НХЛ в России.

«Было бы здорово, если бы НХЛ приехала в Россию. Я думаю, что любители хоккея с удовольствием пришли бы и посмотрели на матч “Чикаго” и “Филадельфии”. Нас поддерживают, хотя мы и играем в НХЛ», — отметил Проворов.

НХЛ стала ближе к России

Встреча между «Чикаго» и «Филадельфией» стала 32-й вынесенной игрой регулярного чемпионата НХЛ, ранее матчи лиги проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах. «Филадельфия» впервые принимала участие в подобной встрече, «Чикаго» — в третий раз. Прага проводила пятый матч регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне запланированы еще две вынесенные встречи — «Тампа» и «Баффало» сыграют в Стокгольме 8 и 9 ноября.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, но команда из лиги играла в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с «Каролиной» и победил со счетом 5:3. Компания «Яндекс» в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.

В четверг заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России. Он отметил, что рад за российских любителей НХЛ, которые смогут бесплатно смотреть каждую игру, а также подчеркнул, что по организации встречи в России пока есть протокольные проблемы. При этом Дэйли заявил, что если игры пройдут в России, то лига постарается привлечь клубы с российскими звездами.

«Нам нужно взаимопонимание с Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются», — сказал Дэйли.

Заместитель комиссара НХЛ не исключил в ближайшем будущем проведение матчей в Германии и Словакии. Объявить о том, где пройдут вынесенные матчи регулярного чемпионата в следующем году, НХЛ может в Стокгольме 8 или 9 ноября.