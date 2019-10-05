Голевая передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уильям Каррьер (6-я минута), Жонатан Маршессо (15), Брэйден Макнэбб (36) и Томаш Носек (37, 50), у проигравших отличился Барклай Гудроу (55). В эпизоде с первым голом «Вегаса» результативной передачей отметился российский нападающий Валентин Зыков, это очко стало для него первым в текущем сезоне. Всего в НХЛ он в 42 матчах набрал 14 (6 голов + 8 передач) очков.