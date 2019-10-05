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11:46 (мск), источник: ТАСС

Голевая передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ

ТАСС, 5 октября. «Вегас» одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уильям Каррьер (6-я минута), Жонатан Маршессо (15), Брэйден Макнэбб (36) и Томаш Носек (37, 50), у проигравших отличился Барклай Гудроу (55). В эпизоде с первым голом «Вегаса» результативной передачей отметился российский нападающий Валентин Зыков, это очко стало для него первым в текущем сезоне. Всего в НХЛ он в 42 матчах набрал 14 (6 голов + 8 передач) очков.

Российский форвард «Сан-Хосе» Данил Юртайкин результативными действиями не отметился.

Команды провели второй очный матч в сезоне, в первой игре «Вегас» также одержал победу — 4:1.

В следующем матче «Вегас» в ночь на 9 октября по московскому времени примет «Бостон», «Сан-Хосе» в ночь на 6 октября в гостях сыграет с «Анахаймом».

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Сан-Хосе Шаркс
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0:2, 0:2, 1:1
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 15.10.2019, 05:30 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурЖерар Галлан
Вратари
Мартин Джонс(Аарон Делл)Марк-Андре Флери
1-й период
05:01Вильям Каррье(Томаш Носек, Валентин Зыков)
14:09Джонатан Маршессо(Ши Теодор)
2-й период
20:43Вильям Карлссон
26:56Макс Пачоретти
30:20Марио Ферраро
34:43Брэндон Пирри
35:22Брэйден Макнэбб(Вильям Карлссон, Райлли Смит)
36:50Томаш Носек(Брэндон Пирри, Марк Стоун)
3-й период
40:38Джон Меррилл
49:00Пол Штястны
49:10Томаш Носек(Марк Стоун)
49:46Тимо Майер
54:05Барклай Гудроу(Марио Ферраро, Джо Торнтон)
54:05Маркус Серенсен
54:05Джо Торнтон
54:05Барклай Гудроу
54:05Николас Хэйг
54:05Дерик Энгелланд
54:05Вильям Карлссон
Лучшие игроки матча
Томаш Носек (Вегас Голден Найтс), Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс)
Статистика
26Штрафное время40
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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