Голевая передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ
ТАСС, 5 октября. «Вегас» одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 5 октября. «Вегас» одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уильям Каррьер (6-я минута), Жонатан Маршессо (15), Брэйден Макнэбб (36) и Томаш Носек (37, 50), у проигравших отличился Барклай Гудроу (55). В эпизоде с первым голом «Вегаса» результативной передачей отметился российский нападающий Валентин Зыков, это очко стало для него первым в текущем сезоне. Всего в НХЛ он в 42 матчах набрал 14 (6 голов + 8 передач) очков.
Российский форвард «Сан-Хосе» Данил Юртайкин результативными действиями не отметился.
Команды провели второй очный матч в сезоне, в первой игре «Вегас» также одержал победу — 4:1.
В следующем матче «Вегас» в ночь на 9 октября по московскому времени примет «Бостон», «Сан-Хосе» в ночь на 6 октября в гостях сыграет с «Анахаймом».
|Питер Дебур
|Жерар Галлан
|Мартин Джонс(Аарон Делл)
|Марк-Андре Флери
|05:01
|Вильям Каррье(Томаш Носек, Валентин Зыков)
|14:09
|Джонатан Маршессо(Ши Теодор)
|20:43
|Вильям Карлссон
|26:56
|Макс Пачоретти
|30:20
|Марио Ферраро
|34:43
|Брэндон Пирри
|35:22
|Брэйден Макнэбб(Вильям Карлссон, Райлли Смит)
|36:50
|Томаш Носек(Брэндон Пирри, Марк Стоун)
|40:38
|Джон Меррилл
|49:00
|Пол Штястны
|49:10
|Томаш Носек(Марк Стоун)
|49:46
|Тимо Майер
|54:05
|Барклай Гудроу(Марио Ферраро, Джо Торнтон)
|54:05
|Маркус Серенсен
|54:05
|Джо Торнтон
|54:05
|Барклай Гудроу
|54:05
|Николас Хэйг
|54:05
|Дерик Энгелланд
|54:05
|Вильям Карлссон
Томаш Носек (Вегас Голден Найтс), Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс)
|26
|Штрафное время
|40
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|2