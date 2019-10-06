«Питтсбург» разгромил «Коламбус» в матче НХЛ. Малкин получил травму

В составе победителей шайбы забросили Патрик Хорнквист (22-я и 50-я минуты), Маркус Петтерссон (25), Джаред Маккан (29, 36), Крис Летанг (40) и Тедди Блюгер. У проигравших отличились Зак Веренски (27) и Густав Нюквист (55).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин во втором периоде получил повреждение в силовом единоборстве у борта, покинул площадку и больше в игру не вернулся. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков (16 минут на площадке) закончил матч с показателем полезности «-2». В составе «Коламбуса» дебютную игру в НХЛ провел 25-летний латвийский голкипер Элвис Мерзликин, он отразил 31 бросок из 38.