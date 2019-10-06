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10:03 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» разгромил «Коламбус» в матче НХЛ. Малкин получил травму

ТАСС, 6 октября. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Патрик Хорнквист (22-я и 50-я минуты), Маркус Петтерссон (25), Джаред Маккан (29, 36), Крис Летанг (40) и Тедди Блюгер. У проигравших отличились Зак Веренски (27) и Густав Нюквист (55).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин во втором периоде получил повреждение в силовом единоборстве у борта, покинул площадку и больше в игру не вернулся. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков (16 минут на площадке) закончил матч с показателем полезности «-2». В составе «Коламбуса» дебютную игру в НХЛ провел 25-летний латвийский голкипер Элвис Мерзликин, он отразил 31 бросок из 38.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне и набрал два очка, в первой игре клуб проиграл «Баффало» (1:3). «Коламбус» потерпел второе поражение подряд на старте сезона.

В следующем матче «Питтсбург» 9 октября примет «Виннипег», «Коламбус» днем ранее дома сыграет с «Баффало».

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7:2
0:0, 5:1, 2:1
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 16.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанДжон Торторелла
Вратари
Мэттью МюррейЭлвис Мерзликинс
1-й период
01:07Джош Андерсон
13:21Ник Фолиньо
17:19Брайан Дюмулин
2-й период
21:45Патрик Хернквист(Джаред Маккэн, Джек Джонсон)
24:14Маркус Петтерссон(Сидни Кросби)
26:45Зак Веренски(Райли Нэш, Ник Фолиньо)
28:45Джаред Маккэн
35:09Сидни Кросби
35:09Пьер-Люк Дюбуа
35:23Джаред Маккэн(Алекс Гальченюк)
39:34Сет Джонс
39:58Крис Летанг(Алекс Гальченюк, Джастин Шульц)
3-й период
49:50Патрик Хернквист(Джейк Гюнтцель, Сидни Кросби)
51:58Теодорс Блюгерс(Доминик Кахун, Брэндон Танев)
54:19Густав Нюквист(Райли Нэш)
57:24Райли Нэш
Лучшие игроки матча
Джаред Маккэн (Питтсбург Пингвинз), Патрик Хернквист (Питтсбург Пингвинз), Крис Летанг (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
7Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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