«Питтсбург» разгромил «Коламбус» в матче НХЛ. Малкин получил травму
ТАСС, 6 октября. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 октября. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Патрик Хорнквист (22-я и 50-я минуты), Маркус Петтерссон (25), Джаред Маккан (29, 36), Крис Летанг (40) и Тедди Блюгер. У проигравших отличились Зак Веренски (27) и Густав Нюквист (55).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин во втором периоде получил повреждение в силовом единоборстве у борта, покинул площадку и больше в игру не вернулся. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков (16 минут на площадке) закончил матч с показателем полезности «-2». В составе «Коламбуса» дебютную игру в НХЛ провел 25-летний латвийский голкипер Элвис Мерзликин, он отразил 31 бросок из 38.
«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне и набрал два очка, в первой игре клуб проиграл «Баффало» (1:3). «Коламбус» потерпел второе поражение подряд на старте сезона.
В следующем матче «Питтсбург» 9 октября примет «Виннипег», «Коламбус» днем ранее дома сыграет с «Баффало».
|Майк Салливан
|Джон Торторелла
|Мэттью Мюррей
|Элвис Мерзликинс
|01:07
|Джош Андерсон
|13:21
|Ник Фолиньо
|17:19
|Брайан Дюмулин
|21:45
|Патрик Хернквист(Джаред Маккэн, Джек Джонсон)
|24:14
|Маркус Петтерссон(Сидни Кросби)
|26:45
|Зак Веренски(Райли Нэш, Ник Фолиньо)
|28:45
|Джаред Маккэн
|35:09
|Сидни Кросби
|35:09
|Пьер-Люк Дюбуа
|35:23
|Джаред Маккэн(Алекс Гальченюк)
|39:34
|Сет Джонс
|39:58
|Крис Летанг(Алекс Гальченюк, Джастин Шульц)
|49:50
|Патрик Хернквист(Джейк Гюнтцель, Сидни Кросби)
|51:58
|Теодорс Блюгерс(Доминик Кахун, Брэндон Танев)
|54:19
|Густав Нюквист(Райли Нэш)
|57:24
|Райли Нэш
Джаред Маккэн (Питтсбург Пингвинз), Патрик Хернквист (Питтсбург Пингвинз), Крис Летанг (Питтсбург Пингвинз)
|7
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0