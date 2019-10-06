Четыре очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (7-я, 30-я и 33-я минуты) и российский форвард Артемий Панарин (43), который за 18 минут 3 секунды на льду также записал на свой счет результативную передачу. У проигравших отличился Брэди Ткачук (13).