Четыре очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
ТАСС, 6 октября. «Оттава» проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 октября. «Оттава» проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (7-я, 30-я и 33-я минуты) и российский форвард Артемий Панарин (43), который за 18 минут 3 секунды на льду также записал на свой счет результативную передачу. У проигравших отличился Брэди Ткачук (13).
Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич (16 минут 34 секунды на льду) дважды точно ассистировал партнерам по команде и был признан второй звездой матча, первой стал Зибанежад, третьей — Ткачук. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32. Форвард «Оттавы» Артем Анисимов (13 минут 22 секунды) и защитник клуба Никита Зайцев (24 минуты 35 секунд) не отметились результативными действиями.
«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд на старте сезона. «Оттава» потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Рейнджерс» 12 октября примут «Эдмонтон», «Оттава» днем ранее дома сыграет с «Сент-Луисом».
|ДиДжей Смит
|Дэвид Куинн
|Крэйг Андерсон
|Александр Георгиев
|04:37
|Никита Зайцев
|06:04
|Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Джейкоб Трауба)
|12:14
|Брэди Ткачак(Тома Шабо, Жан-Габриэль Пажо)
|15:46
|Павел Бучневич
|19:43
|Дрейк Батерсон
|22:44
|Владислав Наместников
|29:53
|Мика Зибанежад(Павел Бучневич, Артемий Панарин)
|30:18
|Крис Крайдер
|32:07
|Мика Зибанежад(Брендан Смит)
|39:08
|Марк Стаал
|41:56
|Колин Уайт
|42:51
|Артемий Панарин(Мика Зибанежад, Павел Бучневич)
|57:52
|Крис Крайдер
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|1