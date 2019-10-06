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10:09 (мск), источник: ТАСС

Четыре очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

ТАСС, 6 октября. «Оттава» проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (7-я, 30-я и 33-я минуты) и российский форвард Артемий Панарин (43), который за 18 минут 3 секунды на льду также записал на свой счет результативную передачу. У проигравших отличился Брэди Ткачук (13).

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич (16 минут 34 секунды на льду) дважды точно ассистировал партнерам по команде и был признан второй звездой матча, первой стал Зибанежад, третьей — Ткачук. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32. Форвард «Оттавы» Артем Анисимов (13 минут 22 секунды) и защитник клуба Никита Зайцев (24 минуты 35 секунд) не отметились результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд на старте сезона. «Оттава» потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Рейнджерс» 12 октября примут «Эдмонтон», «Оттава» днем ранее дома сыграет с «Сент-Луисом».

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1:4
1:1, 0:2, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 16.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
ДиДжей СмитДэвид Куинн
Вратари
Крэйг АндерсонАлександр Георгиев
1-й период
04:37Никита Зайцев
06:04Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Джейкоб Трауба)
12:14Брэди Ткачак(Тома Шабо, Жан-Габриэль Пажо)
15:46Павел Бучневич
19:43Дрейк Батерсон
2-й период
22:44Владислав Наместников
29:53Мика Зибанежад(Павел Бучневич, Артемий Панарин)
30:18Крис Крайдер
32:07Мика Зибанежад(Брендан Смит)
39:08Марк Стаал
3-й период
41:56Колин Уайт
42:51Артемий Панарин(Мика Зибанежад, Павел Бучневич)
57:52Крис Крайдер
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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