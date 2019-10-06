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10:13 (мск), источник: ТАСС

Вратарь Бобровский одержал первую победу в составе клуба НХЛ «Флорида»

ТАСС, 6 октября. «Флорида» обыграла «Тампу» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (30, 32 и 41-я минуты) и Ноэль Акьяри (33). У проигравших отличились Джемел Смит (37), Стивен Стэмкос (47) и Мэтью Джозеф (56).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35 и одержал первую победу в составе клуба, в который перешел минувшим летом на правах свободного агента. Он был признан третьей звездой матча, первой стал Хоффман, второй — Джонатан Юбердо (три результативные передачи). Форвард «Флориды» Евгений Дадонов (18 минут 48 секунд на площадке) результативными действиями не отметился. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска из 28, форвард гостей Никита Кучеров (20 минут 16 секунд) и защитник Михаил Сергачев (15 минут 36 секунд) закончили матч без набранных очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперники провели второй матч подряд друг с другом на старте сезона, в первой игре сильнее оказалась «Тампа» — 5:2.

В следующем матче «Флорида» 9 октября примет «Каролину», «Тампа» сыграет с ней 7 октября.

Флорида Пантерз
4:3
0:0, 3:1, 1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 16.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльДжон Купер
Вратари
Сергей БобровскийАндрей Василевский
2-й период
25:18Командный штраф
28:33Матье Жозеф
29:39Майк I Хоффман(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
30:24Энтони Чирелли
31:05Майк I Хоффман(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
32:32Ноэль Аккьяри(Колтон Сивиур, Драйден Хант)
36:23Джемель Смит(Люк Витковски, Патрик Марун)
3-й период
40:17Майк I Хоффман(Аарон Экблад, Бретт Коннолли)
45:39Майк I Хоффман
45:39Джемель Смит
46:40Стивен Стэмкос(Виктор Хедман, Кевин Шаттенкирк)
47:16Аарон Экблад
55:41Матье Жозеф(Картер Верхэге, Янни Гурд)
Лучшие игроки матча
Майк I Хоффман (Флорида Пантерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Сергей Бобровский (Флорида Пантерз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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