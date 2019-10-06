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10:53 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

ТАСС, 6 октября. «Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе хозяев шайбы забросили Гарнет Хатауэй (18-я минута) и Ти Джей Оши (32). У победителей отличились Эрик Хаула (43), Яккоб Славин (50) и Джейк Гардинер (65).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 22 минуты 34 секунды, нанес семь бросков, но результативными действиями не отметился. Примечательно, что в этот день 14 лет назад он забросил дебютную шайбу в НХЛ. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов (22 минуты 12 секунд) также не набрал очков в матче. Форвард «Каролины» Андрей Свечников (16 минут 27 секунд) записал на свой счет две результативные передачи.

«Вашингтон» потерпел первое поражение в трех матчах на старте сезона. «Каролина» одержала вторую победу подряд.

В следующем матче «Вашингтон» 9 октября примет «Даллас», «Каролина» 7 октября дома сыграет с «Тампой».

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В другом матче дня «Баффало» на своей площадке разгромил «Нью-Джерси» со счетом 7:2. Российский форвард гостей Никита Гусев провел на льду 15 минут 52 секунды, но очков не набрал.

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Вашингтон Кэпиталз
2:3ОТ
1:0, 1:0, 0:2
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 16.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиДжеймс Раймер
1-й период
06:45Йонас Зигенталер
08:11Эрик Хаула
17:23Гарнет Хэтэуэй(Брендан Лейпсик)
19:22Нино Нидеррайтер
2-й период
24:29Джордан Стаал
28:19Йонас Зигенталер
31:40Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Радко Гудас)
33:25Мартин Нечас
38:51Андрей Свечников
3-й период
41:59Радко Гудас
42:36Эрик Хаула(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
47:17Том Уилсон
49:50Джейкоб Славин(Джордан Мартинук, Уоррен Фегеле)
52:29Ларс Эллер
52:29Джоэль Эдмундсон
Овертайм
60:19Джордан Стаал
64:04Джейк Гардинер(Андрей Свечников)
Лучшие игроки матча
Джейк Гардинер (Каролина Харрикейнз), Гарнет Хэтэуэй (Вашингтон Кэпиталз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время14
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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