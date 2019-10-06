Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 22 минуты 34 секунды, нанес семь бросков, но результативными действиями не отметился. Примечательно, что в этот день 14 лет назад он забросил дебютную шайбу в НХЛ. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов (22 минуты 12 секунд) также не набрал очков в матче. Форвард «Каролины» Андрей Свечников (16 минут 27 секунд) записал на свой счет две результативные передачи.