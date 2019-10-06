Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
ТАСС, 6 октября. «Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 октября. «Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Гарнет Хатауэй (18-я минута) и Ти Джей Оши (32). У победителей отличились Эрик Хаула (43), Яккоб Славин (50) и Джейк Гардинер (65).
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 22 минуты 34 секунды, нанес семь бросков, но результативными действиями не отметился. Примечательно, что в этот день 14 лет назад он забросил дебютную шайбу в НХЛ. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов (22 минуты 12 секунд) также не набрал очков в матче. Форвард «Каролины» Андрей Свечников (16 минут 27 секунд) записал на свой счет две результативные передачи.
«Вашингтон» потерпел первое поражение в трех матчах на старте сезона. «Каролина» одержала вторую победу подряд.
В следующем матче «Вашингтон» 9 октября примет «Даллас», «Каролина» 7 октября дома сыграет с «Тампой».
В другом матче дня «Баффало» на своей площадке разгромил «Нью-Джерси» со счетом 7:2. Российский форвард гостей Никита Гусев провел на льду 15 минут 52 секунды, но очков не набрал.
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Джеймс Раймер
|06:45
|Йонас Зигенталер
|08:11
|Эрик Хаула
|17:23
|Гарнет Хэтэуэй(Брендан Лейпсик)
|19:22
|Нино Нидеррайтер
|24:29
|Джордан Стаал
|28:19
|Йонас Зигенталер
|31:40
|Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Радко Гудас)
|33:25
|Мартин Нечас
|38:51
|Андрей Свечников
|41:59
|Радко Гудас
|42:36
|Эрик Хаула(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
|47:17
|Том Уилсон
|49:50
|Джейкоб Славин(Джордан Мартинук, Уоррен Фегеле)
|52:29
|Ларс Эллер
|52:29
|Джоэль Эдмундсон
|60:19
|Джордан Стаал
|64:04
|Джейк Гардинер(Андрей Свечников)
Джейк Гардинер (Каролина Харрикейнз), Гарнет Хэтэуэй (Вашингтон Кэпиталз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0