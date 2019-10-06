«Монреаль» победил «Торонто» в матче НХЛ, отыгравшись с 1:4 и трижды забив в меньшинстве
ТАСС, 6 октября. «Торонто» проиграл «Монреалю» в серии буллитов со счетом 5:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 октября. «Торонто» проиграл «Монреалю» в серии буллитов со счетом 5:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Макс Доми (2-я минута), Джонатан Друин (46), Брендан Галлахер (47), Джефф Петри (54) и Филлип Дано (56), победный буллит реализовал Пол Байрон. У проигравших отличились Остон Мэттьюс (6, 59), Александр Керфут (16), Тревор Мур (22) и Вильям Нюландер (46).
К 46-й минуте «Монреаль» уступал со счетом 1:4, однако в течение 10 минут забросил четыре шайбы, три из них в меньшинстве, и вышел вперед. За минуту 15 секунд до конца третьего периода Мэттьюс счет сравнял, овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее были гости.
Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провел на площадке 17 минут и отметился одной результативной передачей. Всего на его счету 3 очка (1 шайба + 2 передачи) в трех матчах нынешнего сезона.
«Торонто» потерпел первое поражение в сезоне, «Монреаль», напротив, одержал первую победу. В следующем матче «Торонто» 8 октября примет «Сент-Луис», «Монреаль» 10 октября в гостях сыграет с «Баффало».
В другом матче дня «Сент-Луис» на своей площадке победил «Даллас» со счетом 3:2. В составе хозяев результативной передачей отметился российский форвард Владимир Тарасенко.
«Детройт» в гостях победил «Нэшвилл» со счетом 5:3.
|Майк Бэбкок
|Клод Жюльен
|Майкл Хатчинсон(Майкл Хатчинсон)
|Кэри Прайс
|01:08
|Макс Доми(Брендан Галлахер, Арттури Лехконен)
|05:57
|Остон Мэттьюс(Морган Райлли, Коди Сиси)
|11:11
|Томаш Татар
|15:54
|Александр Керфут(Тревор Мур)
|17:57
|Ник Шор
|18:53
|Командный штраф
|21:29
|Тревор Мур(Илья Михеев, Александр Керфут)
|25:42
|Джонатан Друэн
|29:11
|Томаш Татар
|44:07
|Филлип Дано
|45:16
|Вильям Нюландер(Тайсон Бэрри, Александр Керфут)
|45:27
|Джонатан Друэн(Макс Доми)
|46:29
|Брендан Галлахер(Ши Уэбер, Томаш Татар)
|51:13
|Александр Керфут
|53:02
|Джефф Питри
|55:20
|Филлип Дано(Брендан Галлахер, Ши Уэбер)
|58:45
|Остон Мэттьюс(Тайсон Бэрри, Митчелл Марнер)
|60:57
|Джон Таварес
|победный бросок: Пол Байрон(Монреаль Канадиенс)
Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Пол Байрон (Монреаль Канадиенс), Александр Керфут (Торонто Мэйпл Ливз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|3