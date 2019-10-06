«Монреаль» победил «Торонто» в матче НХЛ, отыгравшись с 1:4 и трижды забив в меньшинстве

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В составе победителей шайбы забросили Макс Доми (2-я минута), Джонатан Друин (46), Брендан Галлахер (47), Джефф Петри (54) и Филлип Дано (56), победный буллит реализовал Пол Байрон. У проигравших отличились Остон Мэттьюс (6, 59), Александр Керфут (16), Тревор Мур (22) и Вильям Нюландер (46).

К 46-й минуте «Монреаль» уступал со счетом 1:4, однако в течение 10 минут забросил четыре шайбы, три из них в меньшинстве, и вышел вперед. За минуту 15 секунд до конца третьего периода Мэттьюс счет сравнял, овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее были гости.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провел на площадке 17 минут и отметился одной результативной передачей. Всего на его счету 3 очка (1 шайба + 2 передачи) в трех матчах нынешнего сезона.

«Торонто» потерпел первое поражение в сезоне, «Монреаль», напротив, одержал первую победу. В следующем матче «Торонто» 8 октября примет «Сент-Луис», «Монреаль» 10 октября в гостях сыграет с «Баффало».

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В другом матче дня «Сент-Луис» на своей площадке победил «Даллас» со счетом 3:2. В составе хозяев результативной передачей отметился российский форвард Владимир Тарасенко.

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«Детройт» в гостях победил «Нэшвилл» со счетом 5:3.