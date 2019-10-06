Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Амур
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
65
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
01
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
72
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Б
56
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
72
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
11:09 (мск), источник: ТАСС

«Монреаль» победил «Торонто» в матче НХЛ, отыгравшись с 1:4 и трижды забив в меньшинстве

ТАСС, 6 октября. «Торонто» проиграл «Монреалю» в серии буллитов со счетом 5:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Макс Доми (2-я минута), Джонатан Друин (46), Брендан Галлахер (47), Джефф Петри (54) и Филлип Дано (56), победный буллит реализовал Пол Байрон. У проигравших отличились Остон Мэттьюс (6, 59), Александр Керфут (16), Тревор Мур (22) и Вильям Нюландер (46).

К 46-й минуте «Монреаль» уступал со счетом 1:4, однако в течение 10 минут забросил четыре шайбы, три из них в меньшинстве, и вышел вперед. За минуту 15 секунд до конца третьего периода Мэттьюс счет сравнял, овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее были гости.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провел на площадке 17 минут и отметился одной результативной передачей. Всего на его счету 3 очка (1 шайба + 2 передачи) в трех матчах нынешнего сезона.

«Торонто» потерпел первое поражение в сезоне, «Монреаль», напротив, одержал первую победу. В следующем матче «Торонто» 8 октября примет «Сент-Луис», «Монреаль» 10 октября в гостях сыграет с «Баффало».

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Сент-Луис» на своей площадке победил «Даллас» со счетом 3:2. В составе хозяев результативной передачей отметился российский форвард Владимир Тарасенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Детройт» в гостях победил «Нэшвилл» со счетом 5:3.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Торонто Мэйпл Ливз
5:6Б
2:1, 1:0, 2:4, 0:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 16.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк БэбкокКлод Жюльен
Вратари
Майкл Хатчинсон(Майкл Хатчинсон)Кэри Прайс
1-й период
01:08Макс Доми(Брендан Галлахер, Арттури Лехконен)
05:57Остон Мэттьюс(Морган Райлли, Коди Сиси)
11:11Томаш Татар
15:54Александр Керфут(Тревор Мур)
17:57Ник Шор
18:53Командный штраф
2-й период
21:29Тревор Мур(Илья Михеев, Александр Керфут)
25:42Джонатан Друэн
29:11Томаш Татар
3-й период
44:07Филлип Дано
45:16Вильям Нюландер(Тайсон Бэрри, Александр Керфут)
45:27Джонатан Друэн(Макс Доми)
46:29Брендан Галлахер(Ши Уэбер, Томаш Татар)
51:13Александр Керфут
53:02Джефф Питри
55:20Филлип Дано(Брендан Галлахер, Ши Уэбер)
58:45Остон Мэттьюс(Тайсон Бэрри, Митчелл Марнер)
Овертайм
60:57Джон Таварес
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Пол Байрон(Монреаль Канадиенс)
Лучшие игроки матча
Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Пол Байрон (Монреаль Канадиенс), Александр Керфут (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Питтсбург» разгромил «Коламбус» в НХЛ. Малкин получил травму
«Колорадо» победил «Миннесоту». Ничушкин отметился передачей
Четыре очка Бучневича и Панарина помогли победить «Рейнджерс»
Эфиоп выиграл марафон на чемпионате мира по легкой атлетике
Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
«Зенит» играет с «Уралом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь