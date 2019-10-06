«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче НХЛ. Ничушкин отметился передачей

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В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (5-я минута), Пьер-Эдуард Беллемар (6), Габриэль Ландескуг (39) и Райан Грэйвз (60). У проигравших отличились Райан Сутер (11) и Зак Паризе (29).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, проведя 12 минут 20 секунд на площадке, набрал первый результативный балл за клуб, в который перешел минувшим летом, отметившись точной передачей. При этом безголевая серия российского форварда в НХЛ составляет 75 матчей, последний раз он отличился в игре НХЛ 4 марта 2016 года.

«Колорадо» одержал вторую победу подряд на старте сезона, «Миннесота», напротив, проиграла второй матч кряду.

В следующем матче «Колорадо» 11 октября примет «Бостон», «Миннесота» в этот же день в гостях сыграет с «Виннипегом».

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-min-2-col-4/t-277753022/c-69401803?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Бостон» в гостях обыграл «Аризону» со счетом 1:0. Вратарь победителей Ярослав Галак стал автором первого шатаута в новом сезоне.