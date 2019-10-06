«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче НХЛ. Ничушкин отметился передачей
ТАСС, 6 октября. «Колорадо» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 октября. «Колорадо» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (5-я минута),
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, проведя 12 минут 20 секунд на площадке, набрал первый результативный балл за клуб, в который перешел минувшим летом, отметившись точной передачей. При этом безголевая серия российского форварда в НХЛ составляет 75 матчей, последний раз он отличился в игре НХЛ 4 марта 2016 года.
«Колорадо» одержал вторую победу подряд на старте сезона, «Миннесота», напротив, проиграла второй матч кряду.
В следующем матче «Колорадо» 11 октября примет «Бостон», «Миннесота» в этот же день в гостях сыграет с «Виннипегом».
В другом матче дня «Бостон» в гостях обыграл «Аризону» со счетом 1:0. Вратарь победителей Ярослав Галак стал автором первого шатаута в новом сезоне.
|Джаред Беднар
|Брюс Будро
|Филипп Грубауэр
|Деван Дубник(Деван Дубник)
|04:07
|Матс Цуккарелло
|04:30
|Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
|05:57
|Пьер-Эдуард Белльмар(Мэттью Колверт, Валерий Ничушкин)
|10:17
|Райан Сутер
|16:02
|Тайсон Жост
|19:09
|Тайсон Жост
|22:10
|Люк Канин
|25:17
|Мэтью Дамба
|26:54
|Андре Бураковски
|28:31
|Зак Паризе(Мэтью Дамба, Райан Сутер)
|32:21
|Райан Грэйвс
|35:18
|Микко Койву
|38:54
|Габриэль Ландескуг(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
|44:22
|Люк Канин
|52:10
|Юнас Бродин
|59:20
|Райан Грэйвс
Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш)
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0