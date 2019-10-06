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11:26 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче НХЛ. Ничушкин отметился передачей

ТАСС, 6 октября. «Колорадо» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (5-я минута), Пьер-Эдуард Беллемар (6), Габриэль Ландескуг (39) и Райан Грэйвз (60). У проигравших отличились Райан Сутер (11) и Зак Паризе (29).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, проведя 12 минут 20 секунд на площадке, набрал первый результативный балл за клуб, в который перешел минувшим летом, отметившись точной передачей. При этом безголевая серия российского форварда в НХЛ составляет 75 матчей, последний раз он отличился в игре НХЛ 4 марта 2016 года.

«Колорадо» одержал вторую победу подряд на старте сезона, «Миннесота», напротив, проиграла второй матч кряду.

В следующем матче «Колорадо» 11 октября примет «Бостон», «Миннесота» в этот же день в гостях сыграет с «Виннипегом».

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В другом матче дня «Бостон» в гостях обыграл «Аризону» со счетом 1:0. Вратарь победителей Ярослав Галак стал автором первого шатаута в новом сезоне.

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Колорадо Эвеланш
4:2
2:1, 1:1, 1:0
Миннесота Уайлд
Хоккей, НХЛ, Неделя 16.10.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарБрюс Будро
Вратари
Филипп ГрубауэрДеван Дубник(Деван Дубник)
1-й период
04:07Матс Цуккарелло
04:30Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
05:57Пьер-Эдуард Белльмар(Мэттью Колверт, Валерий Ничушкин)
10:17Райан Сутер
16:02Тайсон Жост
19:09Тайсон Жост
2-й период
22:10Люк Канин
25:17Мэтью Дамба
26:54Андре Бураковски
28:31Зак Паризе(Мэтью Дамба, Райан Сутер)
32:21Райан Грэйвс
35:18Микко Койву
38:54Габриэль Ландескуг(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
3-й период
44:22Люк Канин
52:10Юнас Бродин
59:20Райан Грэйвс
Лучшие игроки матча
Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш)
Статистика
8Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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