Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от проигрыша «Эдмонтону» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе проигравших шайбы забросили Дастин Браун (5-я минута), Тревор Льюис (10), Анже Копитар (15), Майкл Амадио (44) и Дрю Даути (49). У победителей отличились Коннор Макдэвид (1), Джеймс Нил (11, 54), Зак Кассиан (25), Йоаким Нюгард (46) и Дарнелл Нёрс (51).

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 14 минут 59 секунд и отметился результативной передачей.

«Лос-Анджелес» провел первый матч в новом сезоне, «Эдмонтон» одержал две победы в двух матчах.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 9 октября в гостях сыграет с «Калгари», «Эдмонтон» в этот же день на выезде встретится с «Айлендерс».

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В других матчах дня «Анахайм» дома победил «Сан-Хосе» (3:1), а «Калгари» на своей площадке был сильнее «Ванкувера» (3:0).

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