Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от проигрыша «Эдмонтону» в матче НХЛ
ТАСС, 6 октября. «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 октября. «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе проигравших шайбы забросили Дастин Браун (5-я минута), Тревор Льюис (10), Анже Копитар (15), Майкл Амадио (44) и Дрю Даути (49). У победителей отличились Коннор Макдэвид (1), Джеймс Нил (11, 54), Зак Кассиан (25), Йоаким Нюгард (46) и Дарнелл Нёрс (51).
Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 14 минут 59 секунд и отметился результативной передачей.
«Лос-Анджелес» провел первый матч в новом сезоне, «Эдмонтон» одержал две победы в двух матчах.
В следующем матче «Лос-Анджелес» 9 октября в гостях сыграет с «Калгари», «Эдмонтон» в этот же день на выезде встретится с «Айлендерс».
В других матчах дня «Анахайм» дома победил «Сан-Хосе» (3:1), а «Калгари» на своей площадке был сильнее «Ванкувера» (3:0).
|Дэйв Типпетт
|Тодд Маклеллан
|Майк Смит
|Джонатан Куик
|00:53
|Коннор Макдэвид(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
|04:13
|Дастин Браун(Анже Копитар)
|05:04
|Дрю Даути
|09:05
|Тревор Льюис(Кайл Клиффорд)
|09:28
|Джефф Картер
|10:23
|Джеймс Нил(Коннор Макдэвид, Оскар Клефбом)
|14:49
|Анже Копитар(Бен Хаттон, Дастин Браун)
|19:51
|Алек Мартинес
|24:51
|Зак Кассиан(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
|25:31
|Мэттью Беннинг
|36:57
|Анже Копитар
|43:26
|Майкл Амадио(Тревор Льюис, Кайл Клиффорд)
|44:07
|Коннор Макдэвид
|45:22
|Дастин Браун
|45:24
|Йоаким Нюгорд(Гаэтан Хас)
|45:47
|Итан Бир
|47:14
|Командный штраф
|48:19
|Дрю Даути(Анже Копитар, Илья Ковальчук)
|50:10
|Дарнелл Нерс(Томаш Юрчо)
|52:37
|Шон Уокер
|53:28
|Джеймс Нил(Оскар Клефбом, Коннор Макдэвид)
|59:14
|Джеймс Нил
Джеймс Нил (Эдмонтон Ойлерз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0