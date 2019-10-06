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12:05 (мск), источник: ТАСС

Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от проигрыша «Эдмонтону» в матче НХЛ

ТАСС, 6 октября. «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе проигравших шайбы забросили Дастин Браун (5-я минута), Тревор Льюис (10), Анже Копитар (15), Майкл Амадио (44) и Дрю Даути (49). У победителей отличились Коннор Макдэвид (1), Джеймс Нил (11, 54), Зак Кассиан (25), Йоаким Нюгард (46) и Дарнелл Нёрс (51).

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 14 минут 59 секунд и отметился результативной передачей.

«Лос-Анджелес» провел первый матч в новом сезоне, «Эдмонтон» одержал две победы в двух матчах.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 9 октября в гостях сыграет с «Калгари», «Эдмонтон» в этот же день на выезде встретится с «Айлендерс».

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В других матчах дня «Анахайм» дома победил «Сан-Хосе» (3:1), а «Калгари» на своей площадке был сильнее «Ванкувера» (3:0).

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Эдмонтон Ойлерз
6:5
2:3, 1:0, 3:2
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 16.10.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Rogers Place
Главные тренеры
Дэйв ТиппеттТодд Маклеллан
Вратари
Майк СмитДжонатан Куик
1-й период
00:53Коннор Макдэвид(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
04:13Дастин Браун(Анже Копитар)
05:04Дрю Даути
09:05Тревор Льюис(Кайл Клиффорд)
09:28Джефф Картер
10:23Джеймс Нил(Коннор Макдэвид, Оскар Клефбом)
14:49Анже Копитар(Бен Хаттон, Дастин Браун)
19:51Алек Мартинес
2-й период
24:51Зак Кассиан(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
25:31Мэттью Беннинг
36:57Анже Копитар
3-й период
43:26Майкл Амадио(Тревор Льюис, Кайл Клиффорд)
44:07Коннор Макдэвид
45:22Дастин Браун
45:24Йоаким Нюгорд(Гаэтан Хас)
45:47Итан Бир
47:14Командный штраф
48:19Дрю Даути(Анже Копитар, Илья Ковальчук)
50:10Дарнелл Нерс(Томаш Юрчо)
52:37Шон Уокер
53:28Джеймс Нил(Оскар Клефбом, Коннор Макдэвид)
59:14Джеймс Нил
Лучшие игроки матча
Джеймс Нил (Эдмонтон Ойлерз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
10Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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