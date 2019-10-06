В женской НХЛ впервые в истории дебютировала хоккеистка из Казахстана
Форвард сборной Казахстана Булбул Картанбаева дебютировала в женской Национальной хоккейной лиге (NWHL), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард сборной Казахстана Булбул Картанбаева дебютировала в женской Национальной хоккейной лиге (NWHL), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она сыграла за американский клуб «Метрополитен Риветерс», представляющий город Монмут Джанкшен из штата
В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате ЖНХЛ выступают пять команд. Помимо «Метрополитен Риветерс» и «Бостон Прайд» это «Коннектикут Вэйл», «Баффало Бьютс» и «Миннесота Уайткэпс». Следующий матч команда Картанбаевой сыграет 12 октября на выезде с «Миннесота Уайткэпс».
Напомним, о переходе 26-летней Картанбаевой американский клуб объявил 16 августа 2019 года. В прошлом сезоне Картанбаева набрала 29 (8+21) очков в 21 матче за канадский клуб «Калгари Койотс» из лиги Южной Альберты. На родине она играла за «Томирис» из системы «Барыса» и алматинский «Айсулу». За сборную Казахстана форвард выступает с 2011 года и участвовала в пяти чемпионатах мира.
NWHL образована в 2015 году под патронажем НХЛ. Главный трофей лиги называют Кубок Изобель. В апреле сообщалось, что в NWHL пополнится двумя канадскими командами из Торонто и Монреаля, но этого пока не произошло.