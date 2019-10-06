Что творится с Овечкиным? Величайший русский снайпер выдал худший старт сезона за 7 лет

Календарь Национальной хоккейной лиги подарил «Вашингтон Кэпиталз» очень непростой старт — за первые четыре дня регулярного чемпионата «Столичные» сыграли три раза. Да еще и соперники оказались, как на подбор — действующий чемпион, команда бывшего главного тренера «Кэпс» Барри Тротца и обидчик «Вашингтона» в последнем плей-офф. Тот случай, когда несмотря на тяжелый график, очень хочется побеждать каждого из оппонентов.

Команда Тодда Рирдена с этой задачей справилась почти на сто процентов. Во встречах с «Сент-Луисом» и «Айлендерс» были добыты трудовые успехи, в игре с «Каролиной» у «Кэпиталз» имелось комфортное преимущество в две шайбы, но в итоге все закончилось овертаймом, где удачливее оказались «Харрикейнз». Тем не менее, 5 из 6 возможных очков — результат очень приличный, теперь можно и передохнуть трое суток, до матча против «Далласа».

Если у команды в целом все в порядке, то у ее главной звезды есть проблемы. За три стартовых матча Александр Овечкин забросил всего одну шайбу, ни разу не поучаствовал в результативных атаках в качестве ассистента и заработал показатель полезности «-1». Поводов для паники, конечно, нет, но для величайшего русского снайпера в истории это худшее начало регулярки за последние 7 лет.

Источник: Sport24

В предыдущий раз Ови так буксовал на старте в локаутном сезоне-2012/2013. Тогда по итогам трех матчей он тоже заработал лишь один балл и имел минусовую полезность, но это было легко объяснимо. Еще за две недели до первой игры «Вашингтона» в чемпионате Овечкин валил голы за «Динамо», в составе которого и провел первую часть сезона, логично, что после перелета в Северную Америку ему потребовалось время на адаптацию. К тому же в январе 2013-го «Вашингтон» все три первые встречи проиграл.

У Овечкина точно нет проблем с мотивацией, как кто-то мог подумать. Версия была бы вполне рабочей для человека, который прошлой весной в восьмой раз стал лучшем снайпером сильнейшей лиги мира, но матчи против «Сент-Луиса» и «Каролины» ее опровергают. Овечкин в этих встречах много бросал по воротам (в общей сложности — 12 раз), хитовал, как в молодые годы, и вообще был одним из самых активных игроков «Кэпиталз». Так что с мотивацией, как и с возрастом (эту тему с каждым годом логично поднимают чаще) у Александра Великого все в порядке. Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело подтвердит.

Еще одна причина, которая могла сказаться на результативности Овечкина — отсутствие рядом Евгения Кузнецова. Совсем не факт, что Тодд Рирден будет использовать русских звезд в одной тройке нападения в равных составах, но, как минимум, в большинстве капитана «Вашингтона» можно назвать в серьезной степени «кузнецовозависимым». Пока воспитанник челябинского хоккея отбывал дисквалификацию по своему кокаиновому делу, у Ови было больше 17 минут, чтобы реализовать лишнего — результат получился нулевым. Один гол при нем команда забила, но гол этот — результат старательности и настойчивости Ти Джей Оши, не более того. К игре с «Далласом» Кузя вернется в состав, это должно помочь Овечкину.

Еще один классический вариант, которым обычно объясняется низкая результативность признанных бомбардиров и снайперов, — травма. Понятно, что серьезных проблем со здоровьем у Овечкина быть не может, иначе в начале сезона им бы никто не рисковал, но, возможно, форварду мешают какие-то микроповреждения. Наподобие того, что он получил во встрече с «Каролиной», врезавшись в голкипера Джеймса Раймера.

Массажист «Вашингтона» долго колдовал над шеей нападающего, но тот в итоге не пропустил ни одной смены (есть повод снова вспомнить о мотивации).

Нельзя пройти мимо и традиционных разговоров о том, что соперники изучили манеру Овечкина и теперь знают, как действовать против него максимально продуктивно. Но, во-первых, не очень понятно, почему они не сделали этого за предыдущие 13 сезонов. Во-вторых, если и предположить, что это так, то Александр оперативно начал искать новые варианты. Свой единственный гол он забросил совсем не сумасшедшим выстрелом из левого круга вбрасывания, как кто-то мог подумать — «Сент-Луису» он забрасывал с противоположной точки, предварительно убрав на замахе защитника.

А вот такой номер Ови исполнил в игре с «Харрикейнз». Очень обидно, что трюк не закончился голом.