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22:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Ягр: Если Овечкин захочет играть в НХЛ, то обгонит Гретцки

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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Источник: AP 2019

На сегодня в активе российского форварда 659 шайб, Гретцки отличился 894 раза.

«Ови меня удивляет. Я думал, его лучшие дни позади, он больше не будет таким же хорошим игроком. Такие мысли у меня были четыре года назад. Я не предполагал тогда, что он продолжит так много забивать. Опять класть по 50 голов за сезон? Я думал, это уже закончилось.

Конкретно для Овечкина всё зависит от того, захочет ли он в какой-то момент дальше играть в НХЛ. Если Овечкин захочет играть в НХЛ, то сделает это — обгонит Гретцки. Как решит, так и будет. Если для Ови будет важно побить рекорд Уэйна, стать первым в истории хоккея на все времена — так и случится.

Или можно вернуться домой и наслаждаться жизнью. Вот такой выбор. Я бы остался в НХЛ и побил рекорд Гретцки. Будь я Овечкиным, постарался бы сделать для этого всё. Многие старались побить этот рекорд, который, как казалось, побить невозможно. Это ведь так круто — стать лучшим на все времена. Но повторю, решение должен принять сам Ови. У него есть своя семья, и у каждого в жизни свои цели, — цитирует Ягра пресс-служба НХЛ.

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