Ягр: Если Овечкин захочет играть в НХЛ, то обгонит Гретцки
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
На сегодня в активе российского форварда 659 шайб, Гретцки отличился 894 раза.
«Ови меня удивляет. Я думал, его лучшие дни позади, он больше не будет таким же хорошим игроком. Такие мысли у меня были четыре года назад. Я не предполагал тогда, что он продолжит так много забивать. Опять класть по 50 голов за сезон? Я думал, это уже закончилось.
Конкретно для Овечкина всё зависит от того, захочет ли он в
Или можно вернуться домой и наслаждаться жизнью. Вот такой выбор. Я бы остался в НХЛ и побил рекорд Гретцки. Будь я Овечкиным, постарался бы сделать для этого всё. Многие старались побить этот рекорд, который, как казалось, побить невозможно. Это ведь так круто — стать лучшим на все времена. Но повторю, решение должен принять сам Ови. У него есть своя семья, и у каждого в жизни свои цели, — цитирует Ягра