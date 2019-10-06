Ягр: Если Овечкин захочет играть в НХЛ, то обгонит Гретцки

Источник: AP 2019

На сегодня в активе российского форварда 659 шайб, Гретцки отличился 894 раза.

«Ови меня удивляет. Я думал, его лучшие дни позади, он больше не будет таким же хорошим игроком. Такие мысли у меня были четыре года назад. Я не предполагал тогда, что он продолжит так много забивать. Опять класть по 50 голов за сезон? Я думал, это уже закончилось.

Конкретно для Овечкина всё зависит от того, захочет ли он в какой-то момент дальше играть в НХЛ. Если Овечкин захочет играть в НХЛ, то сделает это — обгонит Гретцки. Как решит, так и будет. Если для Ови будет важно побить рекорд Уэйна, стать первым в истории хоккея на все времена — так и случится.