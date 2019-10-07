«Каролина» обыграла «Тампу» в матче НХЛ. Свечников сделал две передачи
ТАСС, 7 октября. «Каролина» победила «Тампу» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 7 октября. «Каролина» победила «Тампу» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе гостей шайбы забросили Тайлер Джонсон (3-я минута), Кевин Шаттенкирк (10) и Стивен Стэмкос (18). У победителей отличились Бретт Песке (2), Эрик Хаула (34), Дуги Хэмилтон (53) и Якоб Славин (62). Во втором периоде хоккеисты «Тампы» не нанесли ни одного броска по воротам, в последний раз «Каролина» не позволяла сопернику бросить по воротам за период в 2004 году в матче против «Колорадо».
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников (19 минут 9 секунд на площадке) записал на свой счет две результативные передачи, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (0 шайб + 4 передачи) в трех матчах. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев (18 минут 36 секунд) отметился в матче точным пасом, на его счету 4 (0+4) очка в трех матчах. Форвард «Тампы» Никита Кучеров (20 минут 20 секунд) баллов за результативность не набрал, в нынешнем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в трех матчах.
«Каролина» одержала третью победу подряд на старте сезона, «Тампа» потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Каролина» 9 октября в гостях сыграет с «Флоридой», «Тампа» 11 октября на выезде сразится с «Торонто».
|Род Бриндамор
|Джон Купер
|Петр Мразек
|Кертис Макэлхинни
|01:14
|Бретт Песке(Брок Макгинн, Андрей Свечников)
|02:22
|Тайлер Джонсон(Виктор Хедман)
|09:48
|Джоэль Эдмундсон
|09:53
|Кевин Шаттенкирк(Янни Гурд, Михаил Сергачев)
|15:03
|Энтони Чирелли
|17:44
|Стивен Стэмкос
|20:55
|Дуги Хэмилтон
|32:31
|Виктор Хедман
|33:49
|Эрик Хаула(Дуги Хэмилтон, Райан Дзингел)
|35:40
|Стивен Стэмкос
|35:50
|Теуво Терявяйнен
|45:33
|Уоррен Фегеле
|52:26
|Брэйдон Коберн
|52:48
|Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
|59:15
|Кевин Шаттенкирк
|61:53
|Джейкоб Славин(Джордан Стаал)
Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0