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08:03 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» обыграла «Тампу» в матче НХЛ. Свечников сделал две передачи

ТАСС, 7 октября. «Каролина» победила «Тампу» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе гостей шайбы забросили Тайлер Джонсон (3-я минута), Кевин Шаттенкирк (10) и Стивен Стэмкос (18). У победителей отличились Бретт Песке (2), Эрик Хаула (34), Дуги Хэмилтон (53) и Якоб Славин (62). Во втором периоде хоккеисты «Тампы» не нанесли ни одного броска по воротам, в последний раз «Каролина» не позволяла сопернику бросить по воротам за период в 2004 году в матче против «Колорадо».

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников (19 минут 9 секунд на площадке) записал на свой счет две результативные передачи, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (0 шайб + 4 передачи) в трех матчах. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев (18 минут 36 секунд) отметился в матче точным пасом, на его счету 4 (0+4) очка в трех матчах. Форвард «Тампы» Никита Кучеров (20 минут 20 секунд) баллов за результативность не набрал, в нынешнем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в трех матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Каролина» одержала третью победу подряд на старте сезона, «Тампа» потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Каролина» 9 октября в гостях сыграет с «Флоридой», «Тампа» 11 октября на выезде сразится с «Торонто».

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Каролина Харрикейнз
4:3ОТ
1:3, 1:0, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 16.10.2019, 23:59 (МСК UTC+3)PNC Arena, 14125 зрителей
Главные тренеры
Род БриндаморДжон Купер
Вратари
Петр МразекКертис Макэлхинни
1-й период
01:14Бретт Песке(Брок Макгинн, Андрей Свечников)
02:22Тайлер Джонсон(Виктор Хедман)
09:48Джоэль Эдмундсон
09:53Кевин Шаттенкирк(Янни Гурд, Михаил Сергачев)
15:03Энтони Чирелли
17:44Стивен Стэмкос
2-й период
20:55Дуги Хэмилтон
32:31Виктор Хедман
33:49Эрик Хаула(Дуги Хэмилтон, Райан Дзингел)
35:40Стивен Стэмкос
35:50Теуво Терявяйнен
3-й период
45:33Уоррен Фегеле
52:26Брэйдон Коберн
52:48Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
59:15Кевин Шаттенкирк
Овертайм
61:53Джейкоб Славин(Джордан Стаал)
Лучшие игроки матча
Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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