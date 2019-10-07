«Каролина» обыграла «Тампу» в матче НХЛ. Свечников сделал две передачи

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В составе гостей шайбы забросили Тайлер Джонсон (3-я минута), Кевин Шаттенкирк (10) и Стивен Стэмкос (18). У победителей отличились Бретт Песке (2), Эрик Хаула (34), Дуги Хэмилтон (53) и Якоб Славин (62). Во втором периоде хоккеисты «Тампы» не нанесли ни одного броска по воротам, в последний раз «Каролина» не позволяла сопернику бросить по воротам за период в 2004 году в матче против «Колорадо».

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников (19 минут 9 секунд на площадке) записал на свой счет две результативные передачи, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (0 шайб + 4 передачи) в трех матчах. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев (18 минут 36 секунд) отметился в матче точным пасом, на его счету 4 (0+4) очка в трех матчах. Форвард «Тампы» Никита Кучеров (20 минут 20 секунд) баллов за результативность не набрал, в нынешнем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в трех матчах.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-tbl-3-car-4-fot/t-277753022/c-69412103?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Каролина» одержала третью победу подряд на старте сезона, «Тампа» потерпела второе поражение кряду.