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08:36 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» проиграл «Детройту» в матче НХЛ. Худобин сделал 29 сейвов и голевую передачу

ТАСС, 7 октября. «Детройт» победил «Даллас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе хозяев все шайбы забросил Энтони Манта (21, 30, 41 и 60-я минуты). У гостей отличились Руп Хинтц (11, 41) и Тайлер Сегин (17).

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 29 бросков из 33, а также записал на свой счет голевую передачу. Его партнеры по команде форварды Денис Гурьянов (7 минут на площадке) и Александр Радулов (17 минут 3 секунды) результативными действиями не отметились.

«Детройт» одержал вторую победу подряд на старте сезона, «Даллас» потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Детройт» 9 октября примет «Анахайм», «Даллас» в этот же день в гостях сыграет с «Вашингтоном».

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В другом матче дня «Айлендерс» на своей площадке победили «Виннипег» со счетом 4:1.

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Детройт Ред Уингз
4:3
0:2, 2:0, 2:1
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 27.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллДжим Монтгомери
Вратари
Джонатан БерньеАнтон Худобин
1-й период
07:27Александр Радулов
10:57Роопе Хинтс(Миро Хейсканен, Антон Худобин)
16:49Тайлер Сегин(Джейми Олексяк)
19:44Йон Клингберг
2-й период
20:48Энтони Манта(Деннис Чоловски, Таро Хирозе)
22:15Патрик Немет
24:54Эндрю Кольяно
29:43Энтони Манта(Филип Гронек, Дэнни Декейсер)
31:04Джейми Бенн
33:07Командный штраф
36:53Майк Грин
3-й период
40:15Энтони Манта(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
40:48Роопе Хинтс(Андрей Секера, Маттиас Янмарк)
46:36Джо Павелски
48:14Командный штраф
49:34Эндрю Кольяно
59:06Энтони Манта(Филип Гронек, Дилан Ларкин)
Лучшие игроки матча
Энтони Манта (Детройт Ред Уингз), Роопе Хинтс (Даллас Старз), Филип Гронек (Детройт Ред Уингз)
Статистика
4Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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