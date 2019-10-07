«Даллас» проиграл «Детройту» в матче НХЛ. Худобин сделал 29 сейвов и голевую передачу
ТАСС, 7 октября. «Детройт» победил «Даллас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 7 октября. «Детройт» победил «Даллас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев все шайбы забросил Энтони Манта (21, 30, 41 и 60-я минуты). У гостей отличились Руп Хинтц (11, 41) и Тайлер Сегин (17).
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 29 бросков из 33, а также записал на свой счет голевую передачу. Его партнеры по команде форварды Денис Гурьянов (7 минут на площадке) и Александр Радулов (17 минут 3 секунды) результативными действиями не отметились.
«Детройт» одержал вторую победу подряд на старте сезона, «Даллас» потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче «Детройт» 9 октября примет «Анахайм», «Даллас» в этот же день в гостях сыграет с «Вашингтоном».
В другом матче дня «Айлендерс» на своей площадке победили «Виннипег» со счетом 4:1.
|Джефф Блэшилл
|Джим Монтгомери
|Джонатан Бернье
|Антон Худобин
|07:27
|Александр Радулов
|10:57
|Роопе Хинтс(Миро Хейсканен, Антон Худобин)
|16:49
|Тайлер Сегин(Джейми Олексяк)
|19:44
|Йон Клингберг
|20:48
|Энтони Манта(Деннис Чоловски, Таро Хирозе)
|22:15
|Патрик Немет
|24:54
|Эндрю Кольяно
|29:43
|Энтони Манта(Филип Гронек, Дэнни Декейсер)
|31:04
|Джейми Бенн
|33:07
|Командный штраф
|36:53
|Майк Грин
|40:15
|Энтони Манта(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
|40:48
|Роопе Хинтс(Андрей Секера, Маттиас Янмарк)
|46:36
|Джо Павелски
|48:14
|Командный штраф
|49:34
|Эндрю Кольяно
|59:06
|Энтони Манта(Филип Гронек, Дилан Ларкин)
Энтони Манта (Детройт Ред Уингз), Роопе Хинтс (Даллас Старз), Филип Гронек (Детройт Ред Уингз)
|4
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0