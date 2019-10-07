«Даллас» проиграл «Детройту» в матче НХЛ. Худобин сделал 29 сейвов и голевую передачу

Источник: AP 2019

В составе хозяев все шайбы забросил Энтони Манта (21, 30, 41 и 60-я минуты). У гостей отличились Руп Хинтц (11, 41) и Тайлер Сегин (17).

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 29 бросков из 33, а также записал на свой счет голевую передачу. Его партнеры по команде форварды Денис Гурьянов (7 минут на площадке) и Александр Радулов (17 минут 3 секунды) результативными действиями не отметились.

«Детройт» одержал вторую победу подряд на старте сезона, «Даллас» потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Детройт» 9 октября примет «Анахайм», «Даллас» в этот же день в гостях сыграет с «Вашингтоном».

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-dal-3-det-4/t-277753022/c-69416303?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Айлендерс» на своей площадке победили «Виннипег» со счетом 4:1.