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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин пожелал россиянам, чтобы Путин «как можно дольше оставался у руля»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон», поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

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Текст поздравления опубликован в аккаунте общественного движения Putin Team в Instagram.

«Что можно пожелать президенту страны? Ваше имя знает весь мир. Вы — пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны! Сильный человек — это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила», — написал Овечкин.

По словам Овечкина, у российского лидера сильная команда единомышленников.

«Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране», — заключил хоккеист.

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В понедельник Путину исполняется 67 лет. Днями ранее он побывал в сибирской тайге, где, как отметил Песков, «наслаждался осенней природой». На вопрос, проведет ли Путин день рождения на природе с близкими, Песков ответил РИА Новости утвердительно.

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03:42 (мск)© Ньюстюб
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