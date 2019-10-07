Овечкин пожелал россиянам, чтобы Путин «как можно дольше оставался у руля»

Текст поздравления опубликован в аккаунте общественного движения Putin Team в Instagram.
«Что можно пожелать президенту страны? Ваше имя знает весь мир. Вы — пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны! Сильный человек — это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила», — написал Овечкин.
По словам Овечкина, у российского лидера сильная команда единомышленников.
«Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране», — заключил хоккеист.
В понедельник Путину исполняется 67 лет. Днями ранее он побывал в сибирской тайге, где, как отметил Песков, «наслаждался осенней природой». На вопрос, проведет ли Путин день рождения на природе с близкими, Песков ответил РИА Новости утвердительно.