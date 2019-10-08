«Сент-Луис» победил «Торонто» в 500-м матче Тарасенко в НХЛ

У проигравших голами отметились Фредерик Готье (31:34) и Вильям Нюландер (31:58). Россиянин Илья Михеев очков не набрал. Форвард провел на площадке 14 минут 42 секунды, нанес четыре броска и сделал один силовой прием.

Тарасенко был задрафтован «Сент-Луисом» в 2010 году, а выступает в составе команды с сезона-2012/13. За это время россиянин набрал 420 (211 голов + 209 передач) очков в регулярных чемпионатах. В плей-офф он провел 70 встреч и записал себе в актив 49 (33+16) баллов за результативность. В прошлом сезоне Тарасенко помог «Сент-Луису» впервые в истории стать обладателем Кубка Стэнли — в финальной серии команда победила «Бостон» со счетом 4−3.