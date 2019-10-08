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09:25 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» победил «Торонто» в 500-м матче Тарасенко в НХЛ

ТАСС, 8 октября. «Сент-Луис» на выезде одержал победу над «Торонто» со счетом 3:2. Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко провел свой 500-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Оскар Сундквист (29-я минута), Брэйден Шенн (40) и Алекс Пьетранджело (48).

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Тарасенко отметился результативной передачей в эпизоде с голом Шенна, а российский форвард Иван Барбашев ассистировал Сундквисту.

У проигравших голами отметились Фредерик Готье (31:34) и Вильям Нюландер (31:58). Россиянин Илья Михеев очков не набрал. Форвард провел на площадке 14 минут 42 секунды, нанес четыре броска и сделал один силовой прием.

Тарасенко был задрафтован «Сент-Луисом» в 2010 году, а выступает в составе команды с сезона-2012/13. За это время россиянин набрал 420 (211 голов + 209 передач) очков в регулярных чемпионатах. В плей-офф он провел 70 встреч и записал себе в актив 49 (33+16) баллов за результативность. В прошлом сезоне Тарасенко помог «Сент-Луису» впервые в истории стать обладателем Кубка Стэнли — в финальной серии команда победила «Бостон» со счетом 4−3.

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В другом матче дня «Коламбус» в овертайме обыграл «Баффало». Встреча завершилась со счетом 4:3. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков очков не набрал.

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Торонто Мэйпл Ливз
2:3
0:0, 2:2, 0:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 28.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк БэбкокКрэйг Беруби
Вратари
Фредерик АндерсенДжордан Биннингтон
1-й период
14:22Дэвид Перрон
2-й период
22:36Расмус Сандин
28:30Оскар Сундквист(Джордан Биннингтон, Иван Барбашев)
31:34Фредерик Готье(Ник Петан, Джейсон Спецца)
31:58Вильям Нюландер(Андреас Юнссон, Коди Сиси)
32:22Джастин Холл
36:22Карл Гуннарссон
39:12Брэйден Шенн(Джейден Шворц, Владимир Тарасенко)
3-й период
41:39Тревор Мур
41:39Карл Гуннарссон
47:51Алекс Пьетранджело(Сэм Блэй, Дэвид Перрон)
55:03Джейк Маззин
Лучшие игроки матча
Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Вильям Нюландер (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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