«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского хоккеиста Наместникова в «Оттаву»

Источник: AP 2019

26-летний форвард был обменян на защитника Ника Эберта и право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2021 года. В двух матчах текущего сезона Наместников не набрал ни одного очка.

Россиянин был задрафтован «Тампой» в 2011 году под общим 27-м номером. В феврале 2018 года клуб обменял нападающего в «Рейнджерс» на защитника Райана Макдону и форварда Джей Ти Миллера.

Всего за «Рейнджерс» Наместников сыграл 99 матчей, набрав 35 очков (13 шайб + 22 голевых передачи).

На счету Наместникова 362 матча и 158 (66 голов + 92 передачи) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В плей-офф он провел 29 встреч и заработал четыре (1+3) балла за результативность.