«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского хоккеиста Наместникова в «Оттаву»
ТАСС, 8 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву». Об этом сообщает
ТАСС, 8 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву». Об этом сообщает
26-летний форвард был обменян на защитника Ника Эберта и право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2021 года. В двух матчах текущего сезона Наместников не набрал ни одного очка.
Россиянин был задрафтован «Тампой» в 2011 году под общим 27-м номером. В феврале 2018 года клуб обменял нападающего в «Рейнджерс» на защитника Райана Макдону и форварда Джей Ти Миллера.
Всего за «Рейнджерс» Наместников сыграл 99 матчей, набрав 35 очков (13 шайб + 22 голевых передачи).
На счету Наместникова 362 матча и 158 (66 голов + 92 передачи) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В
В России Наместников провел один сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), выступая за воскресенский «Химик». В составе сборной России форвард завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года.