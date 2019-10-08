Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
9.10
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
09:31 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского хоккеиста Наместникова в «Оттаву»

ТАСС, 8 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

26-летний форвард был обменян на защитника Ника Эберта и право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2021 года. В двух матчах текущего сезона Наместников не набрал ни одного очка.

Россиянин был задрафтован «Тампой» в 2011 году под общим 27-м номером. В феврале 2018 года клуб обменял нападающего в «Рейнджерс» на защитника Райана Макдону и форварда Джей Ти Миллера.

Всего за «Рейнджерс» Наместников сыграл 99 матчей, набрав 35 очков (13 шайб + 22 голевых передачи).

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Наместникова 362 матча и 158 (66 голов + 92 передачи) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В плей-офф он провел 29 встреч и заработал четыре (1+3) балла за результативность.

В России Наместников провел один сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), выступая за воскресенский «Химик». В составе сборной России форвард завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года.

Читайте также
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Сборная России готовится к игре с Шотландией в полном составе
GGGемония. Хрюнов — о новой победе Головкина
Кузнецов: Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору
Названа символическая сборная восьмого тура АПЛ
Узбекский боец ММА умер после поединка в Грозном
Футболиста удалили за нарушение нового правила замены (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь