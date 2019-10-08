Кузнецов заявил, что пропущенные матчи в НХЛ помогли ему осознать любовь к хоккею

Источник: AP 2019

В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. 14 сентября НХЛ дисквалифицировала 27-летнего Кузнецова на три матча, по правилам лиги кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность. Свой первый матч в новом сезоне Кузнецов проведет в среду против «Далласа».

«Я жду [возвращение на площадку] с нетерпением, лето для меня получилось непростым. Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору. Когда часто играешь не осознаешь, как это круто — проходить процесс разминки перед матчем и играть в хоккей. После нескольких пропущенных игр становится понятно, насколько легче и лучше играть в хоккей, а не только тренироваться», — сказал Кузнецов.

«Я пропустил всего лишь три матча, но я был несколько месяцев без хоккея, поэтому последние часы тянулись очень медленно. Мне казалось, что все прошедшие матчи были очень долгими, но мне надо пройти через это», — добавил игрок.