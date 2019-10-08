Кузнецов заявил, что пропущенные матчи в НХЛ помогли ему осознать любовь к хоккею
ТАСС, 8 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов считает, что пропущенные
ТАСС, 8 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов считает, что пропущенные
В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В
«Я жду [возвращение на площадку] с нетерпением, лето для меня получилось непростым. Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору. Когда часто играешь не осознаешь, как это круто — проходить процесс разминки перед матчем и играть в хоккей. После нескольких пропущенных игр становится понятно, насколько легче и лучше играть в хоккей, а не только тренироваться», — сказал Кузнецов.
«Я пропустил всего лишь три матча, но я был несколько месяцев без хоккея, поэтому последние часы тянулись очень медленно. Мне казалось, что все прошедшие матчи были очень долгими, но мне надо пройти через это», — добавил игрок.
Кузнецов выступает в составе «Вашингтона» с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в