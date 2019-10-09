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09:57 (мск), источник: Sport24

Русский форвард отсидел дисквалификацию за кокаин. Кузнецов уже забивает за «Вашингтон»

Но его команда все равно проиграла. Во всем виноват Радулов.

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Четыре года будет длиться дисквалификация Евгения Кузнецова в международных турнирах ИИХФ. Меньше недели длилась дисквалификация Евгения Кузнецова в НХЛ. Российский хоккеист, пойманным на кокаине, пропустил три матча «Вашингтона» на старте сезона и как ни в чем не бывало вернулся в состав «столичных».

Камбэк Кузнецова пришелся на игру с «Далласом». С командой, которая проиграла три стартовых матча сезона и испытывает серьезные проблемы в атаке. Не шли дела и у Александра Радулова. Очков у него столько же, сколько у неигравшего Кузнецова — ноль. Чем не идеальный старт для игрока, которому нужно набирать прежние кондиции?

«У него заканчиваются трудные времена и начинаются новые. На мой взгляд, говорить об этом можно многими разными способами, но мне кажется главным, что у него есть шанс проявить себя. Конечно, будет нелегко, но с его игрой и тем, каким примером он служит, лучшим его ответом станет игра. Обо всём остальном уже достаточно поговорили в раздевалке и клубе, настала пора играть в хоккей и делать то, что он умеет лучше всего. Мы ожидаем от него игры, которую он показывал в Кубке Стэнли два года назад», — говорил о возвращении Кузнецова наставник «столичных» Тодд Рирден.

Казалось бы, что может случиться за три матча? Особенно с игроком статуса Кузнецова. Однако именно звено, в котором Женя выступал большую часть прошлого сезона, выстрелило на старте. Вместо тройки Оши — Кузнецов — Врана «Вашингтон» вело за собой сочетание Оши — Эллер — Врана. Датский центрфорвард сполна воспользовался своим шансом. Оказавшись на месте дисквалификацированного Кузнецова, Ларс Эллер отдал три голевые передачи.

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На свой первый матч сезона Кузнецов вышел в третьем звене. По бокам у него вышли Рихард Паник и Карл Хагелин, которые за три матча набрали ноль очков на двоих. И надо же было такому случиться, что уже на пятой минуте матча челябинец открыл счет своим голам в новом сезоне! Кузнецов не потерял главного — чуйки на гол. Он все еще оказывается в нужное время и в нужном месте. В данном случае Евгений подоспел на отскок и использовал свой бэкхэнд.

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Ирония в том, что Паник и Хагелин и на этот раз в протоколе не отметились. Разве что по «+1» заработали. У «Далласа» же среди тех, кто схватил минус, был Роопе Хинц — прямой виновник пропущенной шайбы. Финн не успел накрыть Кузнецова, когда тот забивал. Наверняка осознавая свою вину, Хинц исправился после перерыва. Форвард «Далласа» убежал по левому флангу и поразил дальний угол ворот Брэйдена Холтби — 1:1.

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Любопытно, что в момент гола «Далласа» на льду у хозяев было звено Оши — Эллер — Врана. Другими словами, в заочном противостоянии второго и третьего звена «Вашингтона» счет стал 2:0. Одни при непосредственном участии Кузнецова, забили, а другие не смогли отличиться, так еще и пропустили. Глядишь, так скоро 92-й номер дождется повышения. А вот место в первой спецбригаде большинства за время дисквалификации от него никуда не делось. Выходя на лед вместе с Овечкиным, Бэкстремом и Карлсоном, челябинец имел пару неплохих моментов.

Тот гол так и остался самым ярким действием Кузнецова в первом матче после дисквалификации. Пока он все же далек от своей лучшей формы, но и партнеры, чего уж таить, у россиянина не оптимальные. Зато он оказался непричастен к тому, что «Вашингтон» упустил из рук верную победу.

Третий период «столичные» проиграли, позволив, в том числе, забросить первую шайбу в сезоне Александру Радулову. Сделал это 47-й номер из самого пекла.

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Еще один гол «Далласа» родился из ошибки Хагелина на своей синей линии. Когда шведский напарник Кузнецова помогал сопернику, сам Евгений менялся. Тем самым российский нападающий чудом избежал минуса по показателю полезности.

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Никлас Бэкстрем выручил «Вашингтон», сравняв счет в концовке, но на первой же минуте овертайма зарешала связка Сегин — Радулов. У Кузнецова первый матч в сезоне и первый гол, у его главного конкурента Эллера «-2», у Радулова — гол и предача, у «Далласа» первая победа. Всем сестрам по серьгам.

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Вашингтон Кэпиталз
3:4ОТ
1:0, 1:1, 1:2
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 29.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДжим Монтгомери
Вратари
Брэйден ХолтбиБен Бишоп(Бен Бишоп)
1-й период
04:49Евгений Кузнецов(Йонас Зигенталер)
07:16Ларс Эллер
14:48Эса Линделл
2-й период
21:59Роопе Хинтс(Джейми Олексяк)
30:14Джастин Даулинг
35:55Джон Карлсон(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
38:27Йон Клингберг
3-й период
41:30Йонас Зигенталер
47:53Александр Радулов(Эса Линделл, Джейми Бенн)
52:03Николас Каамано(Тайлер Сегин, Эндрю Кольяно)
53:21Гарнет Хэтэуэй
54:03Йон Клингберг
54:27Тайлер Сегин
56:07Евгений Кузнецов
59:29Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
Овертайм
60:43Тайлер Сегин(Александр Радулов)
Лучшие игроки матча
Тайлер Сегин (Даллас Старз), Николас Каамано (Даллас Старз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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