Самого дорогого русского вратаря уже сажают в запас. Над Бобровским издевалась «банда придурков»

Заключая контракт с «Флоридой», Сергей Бобровский не просто получал самый крупный контракт в своей жизни. $10 млн — это, безусловно, важнейший аргумент за переезд на юг, но помимо всего прочего двукратному обладателю Кубка Стэнли банально надоело тащить команду на себе. В «Коламбусе» он был и чтец, и жнец. Не самая надежная оборона позволяла новокузнечанину всегда быть на виду, но при этом беспощадно сжирала нервные клетки. Переход во «Флориду» должен был улучшить не только финансовое состояние Бобровского, но и его психологическое здоровье.

Рано или поздно Джоэль Кенневилль должен сделать из «Пантерз» претендентом на Кубок Стэнли, но пока они до этого далеки. И если Дадонов — Барков — Юбердо вполне сопоставимы с лучшими звенья ми лиг, то оборона «Флориды» далека от идеала. Старт регулярного чемпионата это наглядно продемонстрировал. В первом же матче против «Тампы» подопечные Кенневилля пропустили пять шайб, а ответной игре с «молниями» — три. Ну, а визит в Санрайз «Каролины» обернулся для новой команды Бобровского сущим кошмаром. Уже после первого периода хозяева «горели» со счетом 0:4.

Началось все с того, что первый гол в сезоне оформил на свой счет капитан «Каролины». Джордан Стаал отправил шайбу в ворота с метра, тем самым напомнив Бобровскому времена «Коламбуса». Что в этот момент делали защитники «Флориды» — вопрос риторический.

Неприятности для Бобровского продолжились спустя четыре с небольшим минуты, когда Теуво Терявяйнен изменил направление шайбы. Гол на тоненького, еще чуть чуть и его бы не засчитали из-за игры высокоподнятой клюшкой, но Сергею от этого не легче.

Когда при игре «4 на 4» один на один с Бобровским выскочил Андрей Свечников, показалось, что теперь уж точно российский форвард «Каролины» откроет счет своим голам в стартовавшем чемпионате. У него много моментов, четыре голевые передачи, но пока нет шайб. Вот и на этот раз Бобровский оставил Свечникова ни с чем. Однако в хит-парады сейвов этот момент не попадет. Через мгновение после того, как Андрей потерпел неудачу в дуэли с соотечественником, он нашел передачей Даги Хэмилтона, и тот сделал счет 3:0!

Добил же Бобровского гол, который «Харрикейнз» организовали в большинстве. И снова одним из тех, кто поучаствовал в издеваетельстве над одним из лучших вратарей мира, стал Свечников. Он записал очередную голевую передачу по итогам розыгрыша, который завершился голом Райан Дзингела. Бобровского уже второй раз за матч расстреливают с пятака.

0:4 после первого периода. 10 сейвов после 14 бросков у Бобровского. Взглянув на эти цифры, Кенневилль решил выйти на второй период с другим вратарем. Сэм Монтембо сменил россиянина, почти сразу позволил Дзингелу оформить дубль, но с ним в воротах «Флорида» хоть немного взбодрилась. До финальной сирены хозяева успели отыграть несколько шайб.