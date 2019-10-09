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10:12 (мск), источник: Sport24

Самого дорогого русского вратаря уже сажают в запас. Над Бобровским издевалась «банда придурков»

У Андрея Свечникова две передачи.

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Заключая контракт с «Флоридой», Сергей Бобровский не просто получал самый крупный контракт в своей жизни. $10 млн — это, безусловно, важнейший аргумент за переезд на юг, но помимо всего прочего двукратному обладателю Кубка Стэнли банально надоело тащить команду на себе. В «Коламбусе» он был и чтец, и жнец. Не самая надежная оборона позволяла новокузнечанину всегда быть на виду, но при этом беспощадно сжирала нервные клетки. Переход во «Флориду» должен был улучшить не только финансовое состояние Бобровского, но и его психологическое здоровье.

Рано или поздно Джоэль Кенневилль должен сделать из «Пантерз» претендентом на Кубок Стэнли, но пока они до этого далеки. И если Дадонов — Барков — Юбердо вполне сопоставимы с лучшими звенья ми лиг, то оборона «Флориды» далека от идеала. Старт регулярного чемпионата это наглядно продемонстрировал. В первом же матче против «Тампы» подопечные Кенневилля пропустили пять шайб, а ответной игре с «молниями» — три. Ну, а визит в Санрайз «Каролины» обернулся для новой команды Бобровского сущим кошмаром. Уже после первого периода хозяева «горели» со счетом 0:4.

Началось все с того, что первый гол в сезоне оформил на свой счет капитан «Каролины». Джордан Стаал отправил шайбу в ворота с метра, тем самым напомнив Бобровскому времена «Коламбуса». Что в этот момент делали защитники «Флориды» — вопрос риторический.

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Неприятности для Бобровского продолжились спустя четыре с небольшим минуты, когда Теуво Терявяйнен изменил направление шайбы. Гол на тоненького, еще чуть чуть и его бы не засчитали из-за игры высокоподнятой клюшкой, но Сергею от этого не легче.

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Когда при игре «4 на 4» один на один с Бобровским выскочил Андрей Свечников, показалось, что теперь уж точно российский форвард «Каролины» откроет счет своим голам в стартовавшем чемпионате. У него много моментов, четыре голевые передачи, но пока нет шайб. Вот и на этот раз Бобровский оставил Свечникова ни с чем. Однако в хит-парады сейвов этот момент не попадет. Через мгновение после того, как Андрей потерпел неудачу в дуэли с соотечественником, он нашел передачей Даги Хэмилтона, и тот сделал счет 3:0!

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Добил же Бобровского гол, который «Харрикейнз» организовали в большинстве. И снова одним из тех, кто поучаствовал в издеваетельстве над одним из лучших вратарей мира, стал Свечников. Он записал очередную голевую передачу по итогам розыгрыша, который завершился голом Райан Дзингела. Бобровского уже второй раз за матч расстреливают с пятака.

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0:4 после первого периода. 10 сейвов после 14 бросков у Бобровского. Взглянув на эти цифры, Кенневилль решил выйти на второй период с другим вратарем. Сэм Монтембо сменил россиянина, почти сразу позволил Дзингелу оформить дубль, но с ним в воротах «Флорида» хоть немного взбодрилась. До финальной сирены хозяева успели отыграть несколько шайб.

Что это было? Провал российского вратаря? Или же Бобровского бросили на растерзание «банде придурков», которая со старта сезона идет уверенно и без поражений? Пока самый дорогой вратарь в истории российского хоккея чередует удачные матчи с посредственными, но в данном случае скорее защитники подставили Бобровского, нежели он их. Первая командировка в запас в новой команде должна напомнить Сергею, куда он пришел. Во Флориде отличный климат и еще более приятная налоговая ставка, но монолитной оборотной здесь пока и не пахнет.

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Флорида Пантерз
3:6
0:4, 1:1, 2:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 29.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльРод Бриндамор
Вратари
Сергей Бобровский(Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо)Джеймс Раймер
1-й период
06:48Джордан Стаал(Брок Макгинн, Джейк Гардинер)
07:50Нино Нидеррайтер
08:40Себастьян Ахо
11:04Теуво Терявяйнен(Гайдн Флери, Нино Нидеррайтер)
14:56Джейс Гаврилюк
14:56Лукас Валлмарк
15:37Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Джордан Стаал)
17:32Драйден Хант
18:14Райан Дзингел(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
2-й период
21:31Райан Дзингел(Мартин Нечас, Гайдн Флери)
23:51Маккензи Уигар(Майк I Хоффман, Александр Барков)
27:08Дуги Хэмилтон
32:07Джонатан Юбердо
36:15Джоэль Эдмундсон
39:17Хенрик Боргстрем
3-й период
48:05Джонатан Юбердо
48:05Андрей Свечников
48:18Нино Нидеррайтер
49:34Кит Яндл(Майк I Хоффман, Бретт Коннолли)
53:58Брок Макгинн
55:52Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
58:41Себастьян Ахо(Джейкоб Славин)
Лучшие игроки матча
Райан Дзингел (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Джеймс Раймер (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время16
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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