Самого дорогого русского вратаря уже сажают в запас. Над Бобровским издевалась «банда придурков»
У Андрея Свечникова две передачи.
У Андрея Свечникова две передачи.
Заключая контракт с «Флоридой», Сергей Бобровский не просто получал самый крупный контракт в своей жизни. $10 млн — это, безусловно, важнейший аргумент за переезд на юг, но помимо всего прочего двукратному обладателю Кубка Стэнли банально надоело тащить команду на себе. В «Коламбусе» он был и чтец, и жнец. Не самая надежная оборона позволяла новокузнечанину всегда быть на виду, но при этом беспощадно сжирала нервные клетки. Переход во «Флориду» должен был улучшить не только финансовое состояние Бобровского, но и его психологическое здоровье.
Рано или поздно Джоэль Кенневилль должен сделать из «Пантерз» претендентом на Кубок Стэнли, но пока они до этого далеки. И если Дадонов — Барков — Юбердо вполне сопоставимы с лучшими звенья ми лиг, то оборона «Флориды» далека от идеала. Старт регулярного чемпионата это наглядно продемонстрировал. В первом же матче против «Тампы» подопечные Кенневилля пропустили пять шайб, а ответной игре с «молниями» — три. Ну, а визит в Санрайз «Каролины» обернулся для новой команды Бобровского сущим кошмаром. Уже после первого периода хозяева «горели» со счетом 0:4.
Началось все с того, что первый гол в сезоне оформил на свой счет капитан «Каролины». Джордан Стаал отправил шайбу в ворота с метра, тем самым напомнив Бобровскому времена «Коламбуса». Что в этот момент делали защитники «Флориды» — вопрос риторический.
Неприятности для Бобровского продолжились спустя четыре с небольшим минуты, когда Теуво Терявяйнен изменил направление шайбы. Гол на тоненького, еще чуть чуть и его бы не засчитали
Когда при игре «4 на 4» один на один с Бобровским выскочил Андрей Свечников, показалось, что теперь уж точно российский форвард «Каролины» откроет счет своим голам в стартовавшем чемпионате. У него много моментов, четыре голевые передачи, но пока нет шайб. Вот и на этот раз Бобровский оставил Свечникова ни с чем. Однако в
Добил же Бобровского гол, который «Харрикейнз» организовали в большинстве. И снова одним из тех, кто поучаствовал в издеваетельстве над одним из лучших вратарей мира, стал Свечников. Он записал очередную голевую передачу по итогам розыгрыша, который завершился голом Райан Дзингела. Бобровского уже второй раз за матч расстреливают с пятака.
0:4 после первого периода. 10 сейвов после 14 бросков у Бобровского. Взглянув на эти цифры, Кенневилль решил выйти на второй период с другим вратарем. Сэм Монтембо сменил россиянина, почти сразу позволил Дзингелу оформить дубль, но с ним в воротах «Флорида» хоть немного взбодрилась. До финальной сирены хозяева успели отыграть несколько шайб.
Что это было? Провал российского вратаря? Или же Бобровского бросили на растерзание «банде придурков», которая со старта сезона идет уверенно и без поражений? Пока самый дорогой вратарь в истории российского хоккея чередует удачные матчи с посредственными, но в данном случае скорее защитники подставили Бобровского, нежели он их. Первая командировка в запас в новой команде должна напомнить Сергею, куда он пришел. Во Флориде отличный климат и еще более приятная налоговая ставка, но монолитной оборотной здесь пока и не пахнет.
|Джоэль Кенневилль
|Род Бриндамор
|Сергей Бобровский(Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо)
|Джеймс Раймер
|06:48
|Джордан Стаал(Брок Макгинн, Джейк Гардинер)
|07:50
|Нино Нидеррайтер
|08:40
|Себастьян Ахо
|11:04
|Теуво Терявяйнен(Гайдн Флери, Нино Нидеррайтер)
|14:56
|Джейс Гаврилюк
|14:56
|Лукас Валлмарк
|15:37
|Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Джордан Стаал)
|17:32
|Драйден Хант
|18:14
|Райан Дзингел(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
|21:31
|Райан Дзингел(Мартин Нечас, Гайдн Флери)
|23:51
|Маккензи Уигар(Майк I Хоффман, Александр Барков)
|27:08
|Дуги Хэмилтон
|32:07
|Джонатан Юбердо
|36:15
|Джоэль Эдмундсон
|39:17
|Хенрик Боргстрем
|48:05
|Джонатан Юбердо
|48:05
|Андрей Свечников
|48:18
|Нино Нидеррайтер
|49:34
|Кит Яндл(Майк I Хоффман, Бретт Коннолли)
|53:58
|Брок Макгинн
|55:52
|Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
|58:41
|Себастьян Ахо(Джейкоб Славин)
Райан Дзингел (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Джеймс Раймер (Каролина Харрикейнз)
|10
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0