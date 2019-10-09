Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Нефтехимик
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
34
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
10.10
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
10:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Малкин осудил критику российских властей со стороны Панарина

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Малкин заявил, что Панарин сам себе противоречит. «Артемию не нравится, когда болельщики ему советуют, как играть в хоккей. Но ведь и мы не должны лезть в политику. Это не наша среда», — отметил он.

Хоккеист добавил, что не может объективно оценивать ситуацию в стране, так как хоккей позволил ему жить лучше, чем среднестатистический россиянин. «Я в политике не работал ни одного дня. Где-то увидишь новости по телевизору — лучше их не смотреть. Там одно и то же — Украина, Америка», — сказал он.

Панарин неоднократно выступал с критикой российской власти. В августе он заявил, что в стране нет изменений, а у россиян нет работы. До этого хоккеист поддержал митинг за свободный интернет, который проходил в Москве.

Малкин с 2006 года играет в НХЛ. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург».

Читайте также
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Определена обладательница самых красивых ягодиц мира. Фото
Этот вратарь весил 170 кг. Он ломал перекладины и соперников
«Нет слов. Одна боль». 20 лет матчу Россия – Украина
Федор Емельяненко заявил, что завершит карьеру через три боя
Кузнецов отсидел дисквалификацию за кокаин и уже забивает в НХЛ
Три очка Ковальчука принесли «Лос-Анджелесу» победу (видео)
Волейболисты сборной России проиграли в матче Кубка мира
Месси: Был удивлен интервью Пике, я бы так не стал поступать
Сборная России проиграла со счетом 0:61 на Кубке мира по регби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь