Ковальчук забил крутейший гол в Канаде — он вколотил шайбу с лета. Чемпион ОИ мощно ответил хейтерам
Три очка Ильи принесли «Лос-Анджелесу» победу в «Калгари».
Три очка Ильи принесли «Лос-Анджелесу» победу в «Калгари».
Новый сезон начался для Ильи Ковальчука и «Лос-Анджелеса» так, как будто не заканчивался предыдущий. В матче с «Эдмонтоном» команда четырежды вела в счета, но умудрилась проиграть, а русский форвард заработал отрицательный показатель полезности и очередную тонну критики от фанатов. Его называли старым, обвиняли в отсутствии «химии» с партнерами по звену и призывали боссов клуба обменять россиянина.
36-летний нападающий нашел идеальный способ ответить хейтерам, для этого ему потребовалось прилететь в страну, где 11 с лишним лет назад он сделал счастливой всю Россию, забив золотой гол в финале чемпионата мира.
«Лос-Анджелес» вообще выдал ураганный первый период, буквально раздавив соперника. О многом говорит соотношение бросков в створ ворот — 20−3, ну, а реализовать гости смогли десятую часть своих попыток. Незадолго до перерыва Шон Уолкер наудачу швырнул шайбу от борта в направлении ворот Давида Риттиха, а тот
Ну, а в начале второй двадцатиминутка случилось не самое ожидаемое критиками Ковальчука событие — Илья забил. Дрю Даути бросил с дальней дистанции, Риттих совершил сэйв блином, а шайба взмыла вверх над площадью ворот. Первым к ней успел российский нападающий, который то ли
«Лос-Анджелес» не был бы «Лос-Анджелесом», если бы в оставшееся до сирены время не дал «Калгари» ни шанса на камбэк и спокойно довел дело до победы. В середине периода «Короли» пропустили дважды в течение трех минут и поставили себя в не самое комфортное положение. Особенно постарался Мэттью Ткачак, набравший, как и Ковальчук, «1+1».
Третий период стал периодом имени вратаря «Кингз» Джека Кэмпбелла — «Калгари» смог очень серьезно добавить, но кипер долгое время удерживал для гостей минимальное преимущество. Но за 64 секунды до финальной сирены не сирены не выручил и он. Хотя, справедливости ради, выручить в этой ситуации не смог бы, наверное, ни один вратарь на планете Земля. После дальнего выстрела шайба подлетела вверх, многие хоккеисты потеряли ее из виду, но не Ткачак — канадцу хватило двух касаний, чтобы забить главный гол игрового дня. Просто фантастика!
Поражение со счета 3:0 стало бы большим ударом для игроков «Лос-Анджелеса», но они
4:3 — неоднозначная победа «Лос-Анджелеса», последствия которой предсказать тоже непросто. Вдохновит ли этот успех «Королей» на
|Билл Питерс
|Тодд Маклеллан
|Давид Риттих(Давид Риттих)
|Джек Кэмпбелл
|02:53
|Тайлер Тоффоли(Илья Ковальчук, Дрю Даути)
|12:26
|Кертис Макдермид
|17:26
|Шон Уокер(Тайлер Тоффоли, Блэйк Лизотт)
|20:44
|Дастин Браун
|23:46
|Илья Ковальчук(Дрю Даути, Адриан Кемпе)
|26:09
|Милан Лучич
|26:09
|Кертис Макдермид
|30:51
|Мэттью Ткачак
|33:33
|Ноа Хэнифин(Мэттью Ткачак, Ти. Джей. Броди)
|42:04
|Сэм Беннетт
|58:56
|Мэттью Ткачак(Расмус Андерссон, Джонни Годро)
|59:32
|Сэм Беннетт
|60:50
|Дрю Даути(Анже Копитар, Илья Ковальчук)
Мэттью Ткачак (Калгари Флэймз), Дрю Даути (Лос-Анджелес Кингз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
|9
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0