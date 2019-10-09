Ковальчук забил крутейший гол в Канаде — он вколотил шайбу с лета. Чемпион ОИ мощно ответил хейтерам

Новый сезон начался для Ильи Ковальчука и «Лос-Анджелеса» так, как будто не заканчивался предыдущий. В матче с «Эдмонтоном» команда четырежды вела в счета, но умудрилась проиграть, а русский форвард заработал отрицательный показатель полезности и очередную тонну критики от фанатов. Его называли старым, обвиняли в отсутствии «химии» с партнерами по звену и призывали боссов клуба обменять россиянина.

36-летний нападающий нашел идеальный способ ответить хейтерам, для этого ему потребовалось прилететь в страну, где 11 с лишним лет назад он сделал счастливой всю Россию, забив золотой гол в финале чемпионата мира. Все-таки, Канада для Ильи — особенное место. На то, чтобы набрать первое очко в матче с «Калгари» ему потребовалось меньше трех минут: Ковальчук сам разогнал атаку «Королей» из средней зоны, а когда она, вроде бы, застопорилась под воротами «Флэймз» 17-й номер сделал решающую скидку на Тайлера Тоффоли — 1:0.

«Лос-Анджелес» вообще выдал ураганный первый период, буквально раздавив соперника. О многом говорит соотношение бросков в створ ворот — 20−3, ну, а реализовать гости смогли десятую часть своих попыток. Незадолго до перерыва Шон Уолкер наудачу швырнул шайбу от борта в направлении ворот Давида Риттиха, а тот отчего-то совсем не ждал такого развития событий. Сразу после нелепо пропущенного гола Риттих рванул в направлении скамейки запасных, подумалось, что «Калгари» заменит кипера, но чех остался на льду.

Ну, а в начале второй двадцатиминутка случилось не самое ожидаемое критиками Ковальчука событие — Илья забил. Дрю Даути бросил с дальней дистанции, Риттих совершил сэйв блином, а шайба взмыла вверх над площадью ворот. Первым к ней успел российский нападающий, который то ли по-теннисному, то ли по бейсбольному вколотил хоккейный снаряд в сетку. Не нужно быть профессиональным физиогномистом, чтобы понять, что гол хоккеист отметил нецензурным криком на русском языке.

«Лос-Анджелес» не был бы «Лос-Анджелесом», если бы в оставшееся до сирены время не дал «Калгари» ни шанса на камбэк и спокойно довел дело до победы. В середине периода «Короли» пропустили дважды в течение трех минут и поставили себя в не самое комфортное положение. Особенно постарался Мэттью Ткачак, набравший, как и Ковальчук, «1+1».

Третий период стал периодом имени вратаря «Кингз» Джека Кэмпбелла — «Калгари» смог очень серьезно добавить, но кипер долгое время удерживал для гостей минимальное преимущество. Но за 64 секунды до финальной сирены не сирены не выручил и он. Хотя, справедливости ради, выручить в этой ситуации не смог бы, наверное, ни один вратарь на планете Земля. После дальнего выстрела шайба подлетела вверх, многие хоккеисты потеряли ее из виду, но не Ткачак — канадцу хватило двух касаний, чтобы забить главный гол игрового дня. Просто фантастика!

Поражение со счета 3:0 стало бы большим ударом для игроков «Лос-Анджелеса», но они все-таки затащили этот матч. В концовке основного времени у «Флэймз» удалился Сэм Беннетт, а уже в овертайме Ковальчук и Даути своевременно поменялись позициями и защитник принес калифорнийскому клубу победу. Илья же записал себе в актив третий результативный балл в матче и четвертый в сезоне.