Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Нефтехимик
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
34
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
10.10
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Раз в год и палка стреляет». Кузнецов забил классный гол и шутит над собой

Интервью форварда «Вашингтона» после матча с «Далласом» (3:4 ОТ).

Наверх
Источник: AP 2019

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный НХЛ на три матча после истории с употреблением запрещенных веществ, в стартовом для себя матче сезона первым же броском поразил ворота «Далласа», но в итоге его команда уступила на домашнем льду в дополнительное время — 3:4. После игры Кузнецов поговорил с российскими журналистами.

— В принципе было неплохое начало. В середине второго периода отдали инициативу, — сказал Кузнецов. — В большинстве не получается реализовать, это наша ошибка сегодня. Мы стараемся идти от простого, но те, кто выходит против нас, настраиваются, хорошо разбирают игроков. Иногда отскок не туда идет. Мы просто должны выполнять тренерскую установку. Есть моменты, есть броски. Они не всегда будут заходить, главное всем быть на одной ноге.

— Чувствовали себя готовым к игре?

— Первые матчи немного скомканными получаются. Все стараются играть попроще. Обидно дома проигрывать две встречи подряд в овертайме. Наверное, овертайм все-таки должен быть нашей сильной стороной.

— Вы забили гол с первого броска…

— Ну, раз в год и палка стреляет… В принципе, у всех был такой же перерыв, как и у меня: три игры — не такая уж большая разница. Конечно, было приятно сразу забить, гора с плеч спала. Но лучше бы я не забил, а мы выиграли бы. Все улыбались бы, и были бы важные два очка.

— Вы чувствовали сегодня особую поддержку трибун?

— Да, поддержка болельщиков чувствуется. Наверное, слова «спасибо» недостаточно. Нужно благодарить их своей игрой и самоотдачей. Самое главное — побеждать, ведь они приходят радоваться. Им неважно, кто забивает, главное уходить счастливыми. (Дмитрий Злодорев).

Вашингтон Кэпиталз
3:4ОТ
1:0, 1:1, 1:2
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 29.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДжим Монтгомери
Вратари
Брэйден ХолтбиБен Бишоп(Бен Бишоп)
1-й период
04:49Евгений Кузнецов(Йонас Зигенталер)
07:16Ларс Эллер
14:48Эса Линделл
2-й период
21:59Роопе Хинтс(Джейми Олексяк)
30:14Джастин Даулинг
35:55Джон Карлсон(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
38:27Йон Клингберг
3-й период
41:30Йонас Зигенталер
47:53Александр Радулов(Эса Линделл, Джейми Бенн)
52:03Николас Каамано(Тайлер Сегин, Эндрю Кольяно)
53:21Гарнет Хэтэуэй
54:03Йон Клингберг
54:27Тайлер Сегин
56:07Евгений Кузнецов
59:29Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
Овертайм
60:43Тайлер Сегин(Александр Радулов)
Лучшие игроки матча
Тайлер Сегин (Даллас Старз), Николас Каамано (Даллас Старз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Нет слов. Одна боль». 20 лет матчу Россия – Украина
Федор Емельяненко заявил, что завершит карьеру через три боя
Кузнецов отсидел дисквалификацию за кокаин и уже забивает в НХЛ
Три очка Ковальчука принесли «Лос-Анджелесу» победу (видео)
Волейболисты сборной России проиграли в матче Кубка мира
Месси: Был удивлен интервью Пике, я бы так не стал поступать
Сборная России проиграла со счетом 0:61 на Кубке мира по регби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь