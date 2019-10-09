«Раз в год и палка стреляет». Кузнецов забил классный гол и шутит над собой
Интервью форварда «Вашингтона» после матча с «Далласом» (3:4 ОТ).
Интервью форварда «Вашингтона» после матча с «Далласом» (3:4 ОТ).
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный НХЛ на три матча после истории с употреблением запрещенных веществ, в стартовом для себя матче сезона первым же броском поразил ворота «Далласа», но в итоге его команда уступила на домашнем льду в дополнительное время — 3:4. После игры Кузнецов поговорил с российскими журналистами.
— В принципе было неплохое начало. В середине второго периода отдали инициативу, — сказал Кузнецов. — В большинстве не получается реализовать, это наша ошибка сегодня. Мы стараемся идти от простого, но те, кто выходит против нас, настраиваются, хорошо разбирают игроков. Иногда отскок не туда идет. Мы просто должны выполнять тренерскую установку. Есть моменты, есть броски. Они не всегда будут заходить, главное всем быть на одной ноге.
— Чувствовали себя готовым к игре?
— Первые матчи немного скомканными получаются. Все стараются играть попроще. Обидно дома проигрывать две встречи подряд в овертайме. Наверное, овертайм
— Вы забили гол с первого броска…
— Ну, раз в год и палка стреляет… В принципе, у всех был такой же перерыв, как и у меня: три игры — не такая уж большая разница. Конечно, было приятно сразу забить, гора с плеч спала. Но лучше бы я не забил, а мы выиграли бы. Все улыбались бы, и были бы важные два очка.
— Вы чувствовали сегодня особую поддержку трибун?
— Да, поддержка болельщиков чувствуется. Наверное, слова «спасибо» недостаточно. Нужно благодарить их своей игрой и самоотдачей. Самое главное — побеждать, ведь они приходят радоваться. Им неважно, кто забивает, главное уходить счастливыми. (Дмитрий Злодорев).
|Тодд Рирден
|Джим Монтгомери
|Брэйден Холтби
|Бен Бишоп(Бен Бишоп)
|04:49
|Евгений Кузнецов(Йонас Зигенталер)
|07:16
|Ларс Эллер
|14:48
|Эса Линделл
|21:59
|Роопе Хинтс(Джейми Олексяк)
|30:14
|Джастин Даулинг
|35:55
|Джон Карлсон(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
|38:27
|Йон Клингберг
|41:30
|Йонас Зигенталер
|47:53
|Александр Радулов(Эса Линделл, Джейми Бенн)
|52:03
|Николас Каамано(Тайлер Сегин, Эндрю Кольяно)
|53:21
|Гарнет Хэтэуэй
|54:03
|Йон Клингберг
|54:27
|Тайлер Сегин
|56:07
|Евгений Кузнецов
|59:29
|Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
|60:43
|Тайлер Сегин(Александр Радулов)
Тайлер Сегин (Даллас Старз), Николас Каамано (Даллас Старз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0