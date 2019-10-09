«Раз в год и палка стреляет». Кузнецов забил классный гол и шутит над собой

Источник: AP 2019

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный НХЛ на три матча после истории с употреблением запрещенных веществ, в стартовом для себя матче сезона первым же броском поразил ворота «Далласа», но в итоге его команда уступила на домашнем льду в дополнительное время — 3:4. После игры Кузнецов поговорил с российскими журналистами.

— В принципе было неплохое начало. В середине второго периода отдали инициативу, — сказал Кузнецов. — В большинстве не получается реализовать, это наша ошибка сегодня. Мы стараемся идти от простого, но те, кто выходит против нас, настраиваются, хорошо разбирают игроков. Иногда отскок не туда идет. Мы просто должны выполнять тренерскую установку. Есть моменты, есть броски. Они не всегда будут заходить, главное всем быть на одной ноге.

— Чувствовали себя готовым к игре?

— Первые матчи немного скомканными получаются. Все стараются играть попроще. Обидно дома проигрывать две встречи подряд в овертайме. Наверное, овертайм все-таки должен быть нашей сильной стороной.

— Вы забили гол с первого броска…

— Ну, раз в год и палка стреляет… В принципе, у всех был такой же перерыв, как и у меня: три игры — не такая уж большая разница. Конечно, было приятно сразу забить, гора с плеч спала. Но лучше бы я не забил, а мы выиграли бы. Все улыбались бы, и были бы важные два очка.

— Вы чувствовали сегодня особую поддержку трибун?