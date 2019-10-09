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12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди российских игроков

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей три очка набрал российский нападающий Илья Ковальчук — на его счету гол и две результативные передачи. Илья достиг отметки 854 очка за карьеру в Национальной хоккейной лиги. Илья вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди российских игроков, превзойдя результат Вячеслава Козлова (853). Следующей целью для форварда «Кингз» является результат Павла Дацюка (918).

Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (1213), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179), топ-3 замыкает Александр Могильный (1032). В пятёрку лучших также входят Алексей Ковалёв (1029) и Евгений Малкин (1003).

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