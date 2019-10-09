Ковальчук вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди российских игроков

Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей три очка набрал российский нападающий Илья Ковальчук — на его счету гол и две результативные передачи. Илья достиг отметки 854 очка за карьеру в Национальной хоккейной лиги. Илья вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди российских игроков, превзойдя результат Вячеслава Козлова (853). Следующей целью для форварда «Кингз» является результат Павла Дацюка (918).