Лучший ассистент НХЛ — русский талант из «Каролины». Ему всего 19 лет

Пока лидеры буксуют на старте, очки забирают молодые и голодные. «Каролину», несмотря на успех в прошлом Кубке Стэнли, все еще непривычно видеть на вершине лиги. Первую неделю «Кейнс» закончили без поражений и с самой высокой результативностью. В Роли завершили перестройку год назад и с трудом попали в плей-офф. Зато в Кубке Стэнли «кучка придурков», как нарек их Дон Черри, сенсационно выбила чемпионский «Вашингтон», а потом устроила свип «Айлендерс». Лишь окрепший «Бостон» смог отправил выскочек в отпуск.

Дебютный сезон многому научил Андрея Свечникова. Он не хватал звезд с неба, чередовал взлеты и падения, неординарные ходы и детские ошибки, но закончил весну громко. Нокаут от Овечкина разделил всю российскую аудиторию на два противоборствующих лагеря. Первый за 25 лет русский бой в НХЛ и травма Андрея замотивировали его партнеров дожать действующего чемпиона. Конечно, до Ови ему далеко, но все свои 20 голов он забил в равных составах, и это третий результат среди новичков. Ровно столько же было у Евгения Дадонова, на один больше у Владимира Тарасенко, по 22 — у Панарина и Радулова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JGWcQHQcC6k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У Андрея совсем не клеилось в большинстве, но чаще всего в спецбригаде использовали более опытных парней. Финны Себастиан Ахо и Теуво Терявяйнен на двоих наколотили 159 очков. Род Бриндамор выпускал с ними ветерана Джастина Уильямса и разнопланового Майкла Ферланда. В межсезонье первый приостановил карьеру, а второй отправился покорять «Запад» с «Ванкувером». Пришедшие в команду Райан Дзингел и Эрик Хаула едва ли подходят по стилю к топовой финской связке. С тренировочного лагеря наставник перепробовал все возможные сочетания. Свечникова ставили то к дуэту из Суоми, то с Нино Нидеррайтером/Броком Макгинном и Джорданом Стаалом.

Бриндамор прекрасно знает, каково сейчас его звездному новичку, и не оказывает чрезмерного давления на молодого россиянина. В конце 80-х он с сам столкнулся с высокими ожиданиями, когда был главной надеждой «Сент-Луиса», и во втором сезоне забил меньше, чем в первом. Понятно, что «Кучеров в теле Овечкина» более талантлив и одарен, чем в свое время был Род, который брал в основном характером и работоспособностью. За год в «Каролине» наш дебютант стал злее и все активнее идет в единоборства, и на скамейке все чаще просят не идти на соперников с поднятой клюшкой. В прошлом сезоне он стал самым грубым игроком в «Кейнс» с 62 штрафными минутами.

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