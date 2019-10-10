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9 октября, источник: Спорт-Экспресс

Лучший ассистент НХЛ — русский талант из «Каролины». Ему всего 19 лет

Андрей Свечников — в топе ассистентов лиги и самый результативный россиянин в НХЛ.

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Пока лидеры буксуют на старте, очки забирают молодые и голодные. «Каролину», несмотря на успех в прошлом Кубке Стэнли, все еще непривычно видеть на вершине лиги. Первую неделю «Кейнс» закончили без поражений и с самой высокой результативностью. В Роли завершили перестройку год назад и с трудом попали в плей-офф. Зато в Кубке Стэнли «кучка придурков», как нарек их Дон Черри, сенсационно выбила чемпионский «Вашингтон», а потом устроила свип «Айлендерс». Лишь окрепший «Бостон» смог отправил выскочек в отпуск.

Дебютный сезон многому научил Андрея Свечникова. Он не хватал звезд с неба, чередовал взлеты и падения, неординарные ходы и детские ошибки, но закончил весну громко. Нокаут от Овечкина разделил всю российскую аудиторию на два противоборствующих лагеря. Первый за 25 лет русский бой в НХЛ и травма Андрея замотивировали его партнеров дожать действующего чемпиона. Конечно, до Ови ему далеко, но все свои 20 голов он забил в равных составах, и это третий результат среди новичков. Ровно столько же было у Евгения Дадонова, на один больше у Владимира Тарасенко, по 22 — у Панарина и Радулова.

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У Андрея совсем не клеилось в большинстве, но чаще всего в спецбригаде использовали более опытных парней. Финны Себастиан Ахо и Теуво Терявяйнен на двоих наколотили 159 очков. Род Бриндамор выпускал с ними ветерана Джастина Уильямса и разнопланового Майкла Ферланда. В межсезонье первый приостановил карьеру, а второй отправился покорять «Запад» с «Ванкувером». Пришедшие в команду Райан Дзингел и Эрик Хаула едва ли подходят по стилю к топовой финской связке. С тренировочного лагеря наставник перепробовал все возможные сочетания. Свечникова ставили то к дуэту из Суоми, то с Нино Нидеррайтером/Броком Макгинном и Джорданом Стаалом.

Бриндамор прекрасно знает, каково сейчас его звездному новичку, и не оказывает чрезмерного давления на молодого россиянина. В конце 80-х он с сам столкнулся с высокими ожиданиями, когда был главной надеждой «Сент-Луиса», и во втором сезоне забил меньше, чем в первом. Понятно, что «Кучеров в теле Овечкина» более талантлив и одарен, чем в свое время был Род, который брал в основном характером и работоспособностью. За год в «Каролине» наш дебютант стал злее и все активнее идет в единоборства, и на скамейке все чаще просят не идти на соперников с поднятой клюшкой. В прошлом сезоне он стал самым грубым игроком в «Кейнс» с 62 штрафными минутами.

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Этим летом Андрей поработал над броском, катанием и техникой. Прогресс стал очевиден после выставочных матчей, и Свечников появляется на льду в решающие моменты, дирижирует большинством, выводит своих партнеров на пустые ворота. В матчах с «Вашингтоном», «Тампой» и «Флоридой» он сделал по два ассиста и возглавил гонку ассистентов лиги, правда, вместе с Драйзайтлем, Дюшеном и Макдэвидом. По показателю полезности Свечников уже дышит в спину абсолютному герою недели Мике Зибанежаду. Для полного счастья осталось только открыть голевой счет. Вчера форвард из Барнаула изо всех старался избавиться от нулевого показателя, но все его шесть бросков парировали Бобровский и Монтембо. Темп результативности 19-летнего парня впечатляет, осталось всего ничего — продержаться на нем весь оставшийся сезон.

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Флорида Пантерз
3:6
0:4, 1:1, 2:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 29.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)BB&T Center, 11638 зрителей
Главные тренеры
Джоэль КенневилльРод Бриндамор
Вратари
Сергей Бобровский(Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо)Джеймс Раймер
1-й период
06:48Джордан Стаал(Брок Макгинн, Джейк Гардинер)
07:50Нино Нидеррайтер
08:40Себастьян Ахо
11:04Теуво Терявяйнен(Гайдн Флери, Нино Нидеррайтер)
14:56Джейс Гаврилюк
14:56Лукас Валлмарк
15:37Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Джордан Стаал)
17:32Драйден Хант
18:14Райан Дзингел(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
2-й период
21:31Райан Дзингел(Мартин Нечас, Гайдн Флери)
23:51Маккензи Уигар(Майк I Хоффман, Александр Барков)
27:08Дуги Хэмилтон
32:07Джонатан Юбердо
36:15Джоэль Эдмундсон
39:17Хенрик Боргстрем
3-й период
48:05Джонатан Юбердо
48:05Андрей Свечников
48:18Нино Нидеррайтер
49:34Кит Яндл(Майк I Хоффман, Бретт Коннолли)
53:58Брок Макгинн
55:52Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
58:41Себастьян Ахо(Джейкоб Славин)
Лучшие игроки матча
Райан Дзингел (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Джеймс Раймер (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время16
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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