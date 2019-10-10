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09:53 (мск), источник: ТАСС

Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

ТАСС, 10 октября. «Филадельфия» одержала победу над «Нью-Джерси» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился голом и результативной передачей.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Проворов (30-я минута), Кевин Хэйз (41), Шон Кутюрье (41) и Трэвис Конекни (52). Россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Кутюрье. Проворов провел на площадке 22 минуты 28 секунд, нанес два броска по воротам и был признан второй звездой матча. На счету защитника три (одна шайба + две передачи) очка в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает седьмое место, набрав четыре очка в двух матчах. «Нью-Джерси» с одним очком после трех игр идет 15-м. В следующем матче «Филадельфия» на выезде встретится с «Ванкувером» 13 октября. «Нью-Джерси» 11 октября примет «Эдмонтон».

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В другом матче игрового дня «Баффало» на своей площадке обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 5:4. В составе хозяев четыре (2+2) очка набрал нападающий Джек Айкел.

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Филадельфия Флайерз
4:0
0:0, 1:0, 3:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 210.10.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоДжон Хайнс
Вратари
Картер ХартКори Шнайдер
1-й период
09:29Майлс Вуд
2-й период
27:59Никита Гусев
29:52Иван Проворов(Мэтт Нисканен, Трэвис Конекны)
31:45Кевин Хэйс
33:33Михаэль Раффль
37:29Шон Кутюрье
37:29Кевин Хэйс
3-й период
40:20Сами Ватанен
40:33Кевин Хэйс(Клод Жиру)
40:57Шон Кутюрье(Оскар Линдблум, Иван Проворов)
45:09Блэйк Коулман
51:46Трэвис Конекны
56:35Шейн Гостисбеер
Лучшие игроки матча
Картер Харт (Филадельфия Флайерз), Иван Проворов (Филадельфия Флайерз), Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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