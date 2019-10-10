Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Проворов (30-я минута), Кевин Хэйз (41), Шон Кутюрье (41) и Трэвис Конекни (52). Россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Кутюрье. Проворов провел на площадке 22 минуты 28 секунд, нанес два броска по воротам и был признан второй звездой матча. На счету защитника три (одна шайба + две передачи) очка в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает седьмое место, набрав четыре очка в двух матчах. «Нью-Джерси» с одним очком после трех игр идет 15-м. В следующем матче «Филадельфия» на выезде встретится с «Ванкувером» 13 октября. «Нью-Джерси» 11 октября примет «Эдмонтон».

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-njd-0-phi-4/t-277753022/c-69509603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня «Баффало» на своей площадке обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 5:4. В составе хозяев четыре (2+2) очка набрал нападающий Джек Айкел.