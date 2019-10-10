Болельщики поиздевались над автоголом Ковальчука

Во втором периоде нападающий «Кэнакс» Джей Ти Миллер пытался отдать передачу, но попал в конек Ковальчуку. После этого шайба залетела в ворота «Лос-Анджелеса». Результативное действие записали на Миллера, но в пресс-службе команды пошутили, что гол по праву принадлежит Ковальчуку.