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11:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Болельщики поиздевались над автоголом Ковальчука

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Видео появилось в Twitter команды.

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Источник: AP 2019

Во втором периоде нападающий «Кэнакс» Джей Ти Миллер пытался отдать передачу, но попал в конек Ковальчуку. После этого шайба залетела в ворота «Лос-Анджелеса». Результативное действие записали на Миллера, но в пресс-службе команды пошутили, что гол по праву принадлежит Ковальчуку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи соцсетей также потроллили хоккеиста. «Первый раз я заметил Ковальчука в матче», «Илья наконец отличился за “Кингс”», «А я и забыл о существовании Ковальчука», — писали юзеры.

Встреча завершилась разгромной победой «Ванкувера» со счетом 8:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

9 октября Ковальчук отличился первой забитой шайбой в сезоне. Результативное действие россиянина помогло «Лос-Анджелесу» одержать первую победу — 4:3.

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Ванкувер Кэнакс
8:2
2:0, 2:1, 4:1
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 210.10.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис ГринТодд Маклеллан
Вратари
Якоб МаркстремДжонатан Куик
1-й период
03:34Шон Уокер
05:26Куинн Хьюз(Адам Годетт, Тэннер Пирсон)
06:08Брэндон Саттер(Джей.Ти. Миллер, Джейк Виртанен)
12:37Александр Эдлер
2-й период
22:34Элиас Петтерссон(Брэндон Саттер, Джей.Ти. Миллер)
27:28Тайлер Тоффоли(Карл Грундстрем, Бен Хаттон)
28:47Джей Бигл
34:44Джей.Ти. Миллер
35:14Бо Хорват
36:30Тэннер Пирсон
39:02Майкл Амадио
3-й период
46:51Шон Уокер(Анже Копитар)
47:31Кристофер Танев(Брок Бозер, Куинн Хьюз)
50:00Александр Эдлер(Джей.Ти. Миллер, Трой Стэчер)
51:26Джош Лейво(Бо Хорват, Тэннер Пирсон)
56:03Брэндон Саттер(Майкл Ферланд)
Лучшие игроки матча
Джей.Ти. Миллер (Ванкувер Кэнакс), Брэндон Саттер (Ванкувер Кэнакс), Куинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ванкувер Кэнакс
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