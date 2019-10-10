Миллиардера с украинскими корнями считали русофобом. Мелник всех удивил и набрал в команду русских

Эта история начиналась в соответствии с лучшими голливудскими сценариями. Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» находился на грани банкротства, при этом, его последствия обещали быть максимально печальными. Клуб мог не переехать в другой город, как это нередко случается в подобных ситуациях в североамериканском спорте, а вообще исчезнуть. В этот момент и появился супергерой. Бизнесмен Юджин Мелник, отец которого родился на Украине, протянул руку помощи умирающей команде и спас ее.

Дальше голливудский сценарий продолжился — выход в плей-офф, полуфинал конференции и, наконец, финал Кубка Стэнли в сезоне 2006−2007. В то время, как сумасшедшая тройка форвардов Хитли — Альфредссон — Спецца рубилась с «Анахаймом» в решающей серии плей-офф, их босса готовы были носить в Оттаве на руках. В итоге, серебряная чашка уехала в Калифорнию, а вместе с ней из канадского города, кажется, улетучилась еще и удача, а также хоть какой-то интерес Мелника к хоккею.

За следующие 12 лет — с момента окончания финала Кубка Стэнли и до сегодняшнего дня — «Сенаторз» превратились в бесконечную и неизлечимую головную боль для НХЛ. Их босс врубил режим жесткой экономии, загнав команду в топ рейтинга самых маленьких зарплатных ведомостей. Из «Оттавы» легко отпускали лидеров, а взамен не брали никого, хотя бы минимального соответствующего их уровню. С определенного момента любимым развлечением фанатов стало требования Мелника продать клуб. А сам он метался от немедленного желания перевести команду в другой город до обещаний приблизить ее бюджет к максимально разрешенному в лиге.

«Я не собираюсь тратить всю свою жизнь на то, чтобы поддерживать хоккейную команду. Самый большой вопрос заключается в том, готов ли я тратить на это деньги, которые за многие годы заработал в другом бизнесе в другой стране. Как долго я могу выступать гарантом существования команды и подписывать чеки? Если наше положение будет катастрофическим, то переезд возможен. Если мы перестанем собирать толпы людей, то это возможно», — Мелник выдал вот такой яркий спич в 2017-м, в тот момент, когда НХЛ завершала празднование своего 100-летия, чем очень расстроил комиссара лиги Гари Беттмэна. Какая необходимость была в том, чтобы вываливать всю эту информацию в разгар важных мероприятий, если клуб до сих по принадлежит Юджину, известно ему одному.

Чтобы перечислить всю дичь, которая происходила в «Оттаве» под руководством Мелника, наверное, понадобится написать книгу. Он ссорился со звездой команды из-за 350 долларов, потраченных на такси. Болельщики выкупали городские билборды, чтобы разместить там призывы к боссу «Сенаторз» оставить клуб. Юджин Подписывал людей, которые с большой долей вероятности больше никогда не будут играть в хоккей. Вдобавок ко всему, у бывшего врача Мелника, который разбогател на фармацевтике, возникли проблемы со здоровьем. Ему потребовалась пересадка печени, но даже это не заставило болельщиков «Оттавы» стать к нему лояльнее.

В России же Мелника знали, прежде всего, как русофоба. Причины две. Во-первых, Юджин неоднократно нелицеприятно высказывался о нашей стране, в том числе требовал переноса футбольного ЧМ-2018. «Путин продолжает движение в Европу, руководствуясь теми же планами, что и Гитлер, когда он аннексировал часть Чехословакии», — говорил тогда канадец с украинскими корнями. А во-вторых, с 2013-го в «Оттаве» не было ни одного русского игрока — тоже повод задуматься.

Все изменилось нынешним летом. Главным тренером «Оттавы» был назначен Ди Джей Смит, до этого ассистировавший Майку Бэбкоку в «Торонто», и одним из первых требований нового коуча стал обмен из «Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева. Дальше больше — «Сенаторз» перетащили в Канаду из Чикаго форварда Артема Анисимова, а на днях провернули обмен с «Рейнджерс», заполучив еще одного российского нападающего Владислава Наместникова. Вишенкой на торте стала новость о том, что вызов в главную команду из фарм-клуба получил воспитанник челябинского хоккея Виталий Абрамов. Что же случилось? Из-за чего самый антироссийский клуб лиги так сменил свой вектор?

Первая версия — Мелник ослабил контроль над процессами, происходящими в клубе, расширил объем обязанностей своих ближайших подчиненных, поэтому его позиция по национальности игроков, которые приходят в команду, то ли стала менее принципиальной, то ли на нее перестали обращать прежнее внимание. Второй вариант — никакой русофобии у Юджина никогда и не было. Это, например, подтверждает экс-защитник «Оттавы» Сергей Гончар:

«К русским там относятся нормально, я не чувствовал никакой разницы по сравнению с другими клубами. Относятся так же, как и к остальным хоккеистам — выходи и играй. Если ты делаешь все хорошо, то болельщики тебя любят и поддерживают».

Пока смена хоккейно-политического курса «Оттаве» не очень помогла. Новый регулярный чемпионат команда начала с двух поражений, обе эти неудачи можно назвать безнадежными. Анисимов стартовал в новом клубе с показателя полезности «-4» во встрече с «Торонто», Зайцев по большому счету провалился в каждой из двух встреч. Пока все идет к тому, что «Сенаторз» снова проведут регулярку на последних строчках турнирной таблицы.