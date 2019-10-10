Кучерова наградили призом лучшему хоккеисту сезона-2018/19 по версии профсоюза игроков НХЛ
Нападающий «Тампы’Никита Кучеров? получил «Тед Линдсей Эворд».
Нападающий «Тампы’Никита Кучеров? получил «Тед Линдсей Эворд».
Этот приз вручается лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования профсоюза хоккеистов НХЛ сообщает официальный сайт организации.
Кучеров побывал в офисе профсоюза. Его был вручен трофей, на котором было выгравировано имя хоккеиста, а также еще несколько памятных призов.
В минувшем сезоне Кучеров провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон.