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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучерова наградили призом лучшему хоккеисту сезона-2018/19 по версии профсоюза игроков НХЛ

Нападающий «Тампы’Никита Кучеров? получил «Тед Линдсей Эворд».

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Этот приз вручается лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования профсоюза хоккеистов НХЛ сообщает официальный сайт организации.

Кучеров побывал в офисе профсоюза. Его был вручен трофей, на котором было выгравировано имя хоккеиста, а также еще несколько памятных призов.

В минувшем сезоне Кучеров провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон.

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