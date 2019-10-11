Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»

Источник: AP 2019

Овечкин отличился на 25-й и 38-й минутах матча. Также в составе «Вашингтона» голами отметились Ларс Эллер (10), Том Уилсон (33) и Ти Джей Оши (51). Форвард столичного клуба Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов отдали результативные передачи.

Овечкин забросил обе шайбы в большинстве, что позволило ему выйти на четвертое место по количеству голов в большинстве в истории лиги. Россиянин забросил 248 шайб, обогнав канадца Люка Робитайла (247). На первом месте по этому показателю канадец Дейв Андрейчук (274). Шведский центральный нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрём провел 900-й матч в НХЛ.

У победителей шайбы забросили Филип Форсберг (11), Райан Джохансен (28, 46), Мэтт Дюшен (47), Ник Бонино (55) и Маттиас Экхольм (56). Лучшим игроком матча стал Экхольм (1+0). Второй звездой был признан Джохансен (2+0), третьей — Дюшен (1+1).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wsh-5-nsh-6/t-277753022/c-69557903?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Оттава» дома проиграла «Сент-Луису» со счетом 4:6. Дебютную шайбу в НХЛ забросил российский нападающий хозяев Виталий Абрамов, первым голом в сезоне отметился форвард Артем Анисимов, а защитник Никита Зайцев и нападающий Владислав Наместников записали себе в актив результативные передачи. В составе гостей голевым пасом отметился нападающий Иван Барбашев, форвард Владимир Тарасенко очков во встрече не набрал.