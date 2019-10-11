Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 11 октября. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
ТАСС, 11 октября. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Кучеров набрал четыре очка (2 гола + 2 передачи) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (7:3). В текущем сезоне НХЛ 26-летний россиянин набрал 6 очков результативности (3+3).
Первой звездой дня назван форвард «Виннипега» Патрик Лайне, набравший четыре (2+2) очка в домашнем матче против «Миннесоты» (5:2).
Третьей звездой дня стал канадец Патрик Марло. Нападающий «Сан-Хосе» забросил две шайбы в гостевой встрече с «Чикаго» (5:4).