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11:42 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 11 октября. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AP 2019

Кучеров набрал четыре очка (2 гола + 2 передачи) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (7:3). В текущем сезоне НХЛ 26-летний россиянин набрал 6 очков результативности (3+3).

Первой звездой дня назван форвард «Виннипега» Патрик Лайне, набравший четыре (2+2) очка в домашнем матче против «Миннесоты» (5:2).

Третьей звездой дня стал канадец Патрик Марло. Нападающий «Сан-Хосе» забросил две шайбы в гостевой встрече с «Чикаго» (5:4).

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