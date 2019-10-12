Самый дорогой русский вратарь спасал команду, даже потеряв клюшку. Клубу Бобровского это не помогло

«Флорида» активно провела межсезонье, усилившись одним из лучших вратарей и тренеров мира. Однако даже трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль не способен в одночасье построить чемпионскую команду, да и Сергей Бобровский не может постоянно выдавать гениальные матчи. Из трех первых матчей «Пантерз» проиграли две. «Баффало», напротив, выдало для тебя хорошее начало — три победы в четырех встречах. В год 50-летия клуба идеальный старт. «Сейбрз» победили и в пятой игре.

Счет 0:0 в НХЛ крайне редко держится до середины матча. В нынешнем сезоне средняя результативность после одной недели регулярного чемпионата составляет более семи шайб. Однако «Флорида» и «Баффало» решили пойти против системы. В первых двух периодах соперники создавали много опасных моментов, но до голов дело не доходило. По броскам было практически равенство, однако визуально сложнее было Бобровскому. Сергей уже в первом периоде сделал суперсейв, справившись с выходом «один в ноль» 20-летнего Миттельштадта.

После перерыва русский голкипер вновь часто вступал в игру и сделал несколько важных спасений. Веси, Родригес, Айкел могли открывать счет в матче, но самый дорогой русский вратарь был против. Но бесконечно спасать свои ворота не может даже Бобровский — на последней минуте второго периода «Сейбрз» все-таки забили. Хозяева провели быструю атаку, а Бобровский не успел переместиться и не смог отразить бросок Ларссена.

Старт третьего периода гости провалили и опять пропустили. И вновь игроки «Баффало» провели блестящую атаку, разорвав оборону «Флориды». С такой защитой «пантерам» будет сложно бороться за плей-офф, как бы сильно не старался Бобровский.

Кенневилль пошел на перестановки в звеньях. И еще с начала третьей двадцатиминутки поднял Дадонова из третьего звена в первое. Евгений на старте сезона практически в каждой игре имеет уйму моментов (больше всех в клубе бросает по воротам соперников), но редко забивает. Плюс русский форвард умудрился за три матча заработать худший в команде показатель полезности «-5». С «Баффало» Дадонов сумел забить, шайба в ворота Улльмарка стала второй для него в сезоне.

После гола гости заиграли намного лучше, заставив соперника в основном отбрасываться. 17−5 по броскам в третьем периоде было в пользу «пантер». И за десять секунд до финальной сирены они сумели сделать 2:2. Спаситетелем «Флориды» стал Дадонов, отдавший изумительную передачу на Хоффмана.