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10:23 (мск), источник: Sport24

Самый дорогой русский вратарь спасал команду, даже потеряв клюшку. Клубу Бобровского это не помогло

Не спасла «Флориду» и классная игра Евгения Дадонова.

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«Флорида» активно провела межсезонье, усилившись одним из лучших вратарей и тренеров мира. Однако даже трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль не способен в одночасье построить чемпионскую команду, да и Сергей Бобровский не может постоянно выдавать гениальные матчи. Из трех первых матчей «Пантерз» проиграли две. «Баффало», напротив, выдало для тебя хорошее начало — три победы в четырех встречах. В год 50-летия клуба идеальный старт. «Сейбрз» победили и в пятой игре.

Счет 0:0 в НХЛ крайне редко держится до середины матча. В нынешнем сезоне средняя результативность после одной недели регулярного чемпионата составляет более семи шайб. Однако «Флорида» и «Баффало» решили пойти против системы. В первых двух периодах соперники создавали много опасных моментов, но до голов дело не доходило. По броскам было практически равенство, однако визуально сложнее было Бобровскому. Сергей уже в первом периоде сделал суперсейв, справившись с выходом «один в ноль» 20-летнего Миттельштадта.

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После перерыва русский голкипер вновь часто вступал в игру и сделал несколько важных спасений. Веси, Родригес, Айкел могли открывать счет в матче, но самый дорогой русский вратарь был против. Но бесконечно спасать свои ворота не может даже Бобровский — на последней минуте второго периода «Сейбрз» все-таки забили. Хозяева провели быструю атаку, а Бобровский не успел переместиться и не смог отразить бросок Ларссена.

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Старт третьего периода гости провалили и опять пропустили. И вновь игроки «Баффало» провели блестящую атаку, разорвав оборону «Флориды». С такой защитой «пантерам» будет сложно бороться за плей-офф, как бы сильно не старался Бобровский.

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Кенневилль пошел на перестановки в звеньях. И еще с начала третьей двадцатиминутки поднял Дадонова из третьего звена в первое. Евгений на старте сезона практически в каждой игре имеет уйму моментов (больше всех в клубе бросает по воротам соперников), но редко забивает. Плюс русский форвард умудрился за три матча заработать худший в команде показатель полезности «-5». С «Баффало» Дадонов сумел забить, шайба в ворота Улльмарка стала второй для него в сезоне.

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После гола гости заиграли намного лучше, заставив соперника в основном отбрасываться. 17−5 по броскам в третьем периоде было в пользу «пантер». И за десять секунд до финальной сирены они сумели сделать 2:2. Спаситетелем «Флориды» стал Дадонов, отдавший изумительную передачу на Хоффмана.

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В концовке овертайма Бобровский на секунд десять остался без клюшки, но даже без нее сделал несколько важных сейвов. Сергей вполне мог бы составить конкуренцию и футбольным вратарям. Однако на буллитах он не смог отразить два броска, а его одноклубники не забили. «Флорида» уступила третий раз в сезоне.

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Баффало Сэйбрз
3:2Б
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 212.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Ральф КрюгерДжоэль Кенневилль
Вратари
Линус УлльмаркСергей Бобровский(Сергей Бобровский)
1-й период
10:00Кит Яндл
2-й период
26:12Маккензи Уигар
26:27Расмус Далин
37:27Майк I Хоффман
39:29Юхан Ларссон(Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс)
3-й период
42:02Марко Сканделла(Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс)
43:38Фрэнк Ватрано
46:15Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Денис Мальгин)
47:26Расмус Ристолайнен
59:49Майк I Хоффман(Евгений Дадонов, Винс Трочек)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джек Айкел(Баффало Сэйбрз)
Лучшие игроки матча
Линус Улльмарк (Баффало Сэйбрз), Кайл Окпосо (Баффало Сэйбрз), Юхан Ларссон (Баффало Сэйбрз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало Сэйбрз
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