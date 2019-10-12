Самый дорогой русский вратарь спасал команду, даже потеряв клюшку. Клубу Бобровского это не помогло
Не спасла «Флориду» и классная игра Евгения Дадонова.
Не спасла «Флориду» и классная игра Евгения Дадонова.
«Флорида» активно провела межсезонье, усилившись одним из лучших вратарей и тренеров мира. Однако даже трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль не способен в одночасье построить чемпионскую команду, да и Сергей Бобровский не может постоянно выдавать гениальные матчи. Из трех первых матчей «Пантерз» проиграли две. «Баффало», напротив, выдало для тебя хорошее начало — три победы в четырех встречах. В год 50-летия клуба идеальный старт. «Сейбрз» победили и в пятой игре.
Счет 0:0 в НХЛ крайне редко держится до середины матча. В нынешнем сезоне средняя результативность после одной недели регулярного чемпионата составляет более семи шайб. Однако «Флорида» и «Баффало» решили пойти против системы. В первых двух периодах соперники создавали много опасных моментов, но до голов дело не доходило. По броскам было практически равенство, однако визуально сложнее было Бобровскому. Сергей уже в первом периоде сделал суперсейв, справившись с выходом «один в ноль» 20-летнего Миттельштадта.
После перерыва русский голкипер вновь часто вступал в игру и сделал несколько важных спасений. Веси, Родригес, Айкел могли открывать счет в матче, но самый дорогой русский вратарь был против. Но бесконечно спасать свои ворота не может даже Бобровский — на последней минуте второго периода «Сейбрз»
Старт третьего периода гости провалили и опять пропустили. И вновь игроки «Баффало» провели блестящую атаку, разорвав оборону «Флориды». С такой защитой «пантерам» будет сложно бороться за
Кенневилль пошел на перестановки в звеньях. И еще с начала третьей двадцатиминутки поднял Дадонова из третьего звена в первое. Евгений на старте сезона практически в каждой игре имеет уйму моментов (больше всех в клубе бросает по воротам соперников), но редко забивает. Плюс русский форвард умудрился за три матча заработать худший в команде показатель полезности «-5». С «Баффало» Дадонов сумел забить, шайба в ворота Улльмарка стала второй для него в сезоне.
После гола гости заиграли намного лучше, заставив соперника в основном отбрасываться. 17−5 по броскам в третьем периоде было в пользу «пантер». И за десять секунд до финальной сирены они сумели сделать 2:2. Спаситетелем «Флориды» стал Дадонов, отдавший изумительную передачу на Хоффмана.
В концовке овертайма Бобровский на секунд десять остался без клюшки, но даже без нее сделал несколько важных сейвов. Сергей вполне мог бы составить конкуренцию и футбольным вратарям. Однако на буллитах он не смог отразить два броска, а его одноклубники не забили. «Флорида» уступила третий раз в сезоне.
|Ральф Крюгер
|Джоэль Кенневилль
|Линус Улльмарк
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|10:00
|Кит Яндл
|26:12
|Маккензи Уигар
|26:27
|Расмус Далин
|37:27
|Майк I Хоффман
|39:29
|Юхан Ларссон(Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс)
|42:02
|Марко Сканделла(Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс)
|43:38
|Фрэнк Ватрано
|46:15
|Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Денис Мальгин)
|47:26
|Расмус Ристолайнен
|59:49
|Майк I Хоффман(Евгений Дадонов, Винс Трочек)
|победный бросок: Джек Айкел(Баффало Сэйбрз)
Линус Улльмарк (Баффало Сэйбрз), Кайл Окпосо (Баффало Сэйбрз), Юхан Ларссон (Баффало Сэйбрз)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0