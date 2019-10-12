Свечников и его клуб царят в НХЛ. У Андрея — крутая серия, у «Каролины» — лучший старт в истории
19-летний россиянин рвется в лучшие бомбардиры лиги.
19-летний россиянин рвется в лучшие бомбардиры лиги.
Еще во время первого матча сезона «Каролины» североамериканские журналисты окрестили Андрея Свечникова зверем с положительной точки зрения. За год второй номер драфта-2018 очень вырос в игровом плане и стал игроком первого звена. Время на льду 19-летнего россиянина по сравнению с прошлым сезоном заметно выросло, как и его роль в команде. Теперь он регулярно выходит в большинстве и почти в каждой игре приносит результат. Домашняя встреча с «Айлендерс» не стала исключением.
Хозяева с первых минут игры захватили инициативу и уже на четвертой Терявяйнен открыл счет. Команда из
Игра получилась довольно результативной, во втором периоде соперники вновь забросили три шайбы на двоих, и опять хозяева были сильнее. У «Айлендерс» отличился Бойчак, а у «Каролины» — Хаула и Хэмилтон. «Ураганы» полностью контролировали ход игры и даже в третьем периоде, ведя в две шайбы, не перестали атаковать ворота Грайса. Варламов встречу пропускал.
В итоге команда Бриндамора в два раза перебросала соперника (40−19). Один только Нидеррайтер в одной смене мог трижды отличиться. На скамейке Нино выглядел так удрученно, что Свечникову пришлось его успокаивать. 19-летний парень подбадривает 27-летнего мужчину — это очень милая картина.
Андрею в итоге удалось и забить, причем впервые в сезоне. Русский нападающий отправил шайбу уже в пустые ворота «Айлендерс». После пяти матчей у Свечникова 8 (1+7) очков. Это всего на два балла меньше, чем у лидеров бомбардирской гонки Макдэвида и Лайне, зато больше, чем у остальных россиян. Прямо сейчас он играет круче Кучерова, Овечкина и других. Да и вся «Каролина» в октябре выглядит блестяще — она выиграла все пять стартовых встреч, установив клубный рекорд. У Бриндамора круто поставлена игра в атаке и неплохо в защите. Команда умеет отыгрываться, цепляться за счет и показывать в нужный момент характер. Еще год назад «кучку придурков» никто не воспринимал как претендентов на
|Род Бриндамор
|Барри Тротц
|Петр Мразек
|Томас Грайсс(Томас Грайсс)
|03:57
|Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Дуги Хэмилтон)
|08:28
|Дуги Хэмилтон
|08:36
|Брок Нельсон(Джош Бэйли, Джордан Эберле)
|11:59
|Майкл Дэл Колл
|14:42
|Бретт Песке(Андрей Свечников)
|18:49
|Дерик Брассар
|19:56
|Командный штраф
|21:53
|Джонни Бойчак(Джордан Эберле, Брок Нельсон)
|27:10
|Райан Дзингел
|27:20
|Энтони Бовилье
|28:50
|Андрей Свечников
|35:09
|Эрик Хаула(Мартин Нечас)
|39:01
|Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Нино Нидеррайтер)
|52:57
|Жюльен Готье
|59:10
|Андрей Свечников(Джордан Стаал)
Бретт Песке (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0