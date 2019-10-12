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10:52 (мск), источник: Sport24

Свечников и его клуб царят в НХЛ. У Андрея — крутая серия, у «Каролины» — лучший старт в истории

19-летний россиянин рвется в лучшие бомбардиры лиги.

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Еще во время первого матча сезона «Каролины» североамериканские журналисты окрестили Андрея Свечникова зверем с положительной точки зрения. За год второй номер драфта-2018 очень вырос в игровом плане и стал игроком первого звена. Время на льду 19-летнего россиянина по сравнению с прошлым сезоном заметно выросло, как и его роль в команде. Теперь он регулярно выходит в большинстве и почти в каждой игре приносит результат. Домашняя встреча с «Айлендерс» не стала исключением.

Хозяева с первых минут игры захватили инициативу и уже на четвертой Терявяйнен открыл счет. Команда из Нью-Йорка сумела, правда, отыграться, но преимущество «Харрикейнз» быстро восстановили. Во втором голе как раз поучаствовал Свечников, отдав передачу на Бретта Пеше. Для Андрея этот ассист стал седьмым в сезоне, по их количеству он никому сейчас не уступает в лиге.

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Игра получилась довольно результативной, во втором периоде соперники вновь забросили три шайбы на двоих, и опять хозяева были сильнее. У «Айлендерс» отличился Бойчак, а у «Каролины» — Хаула и Хэмилтон. «Ураганы» полностью контролировали ход игры и даже в третьем периоде, ведя в две шайбы, не перестали атаковать ворота Грайса. Варламов встречу пропускал.

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В итоге команда Бриндамора в два раза перебросала соперника (40−19). Один только Нидеррайтер в одной смене мог трижды отличиться. На скамейке Нино выглядел так удрученно, что Свечникову пришлось его успокаивать. 19-летний парень подбадривает 27-летнего мужчину — это очень милая картина.

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Андрею в итоге удалось и забить, причем впервые в сезоне. Русский нападающий отправил шайбу уже в пустые ворота «Айлендерс». После пяти матчей у Свечникова 8 (1+7) очков. Это всего на два балла меньше, чем у лидеров бомбардирской гонки Макдэвида и Лайне, зато больше, чем у остальных россиян. Прямо сейчас он играет круче Кучерова, Овечкина и других. Да и вся «Каролина» в октябре выглядит блестяще — она выиграла все пять стартовых встреч, установив клубный рекорд. У Бриндамора круто поставлена игра в атаке и неплохо в защите. Команда умеет отыгрываться, цепляться за счет и показывать в нужный момент характер. Еще год назад «кучку придурков» никто не воспринимал как претендентов на плей-офф, а в итоге они дошли до финала конференции, а сейчас лидируют в турнирной таблице. Совсем скоро их будут бояться все клубы НХЛ.

Каролина Харрикейнз
5:2
2:1, 2:1, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 212.10.2019, 02:30 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморБарри Тротц
Вратари
Петр МразекТомас Грайсс(Томас Грайсс)
1-й период
03:57Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Дуги Хэмилтон)
08:28Дуги Хэмилтон
08:36Брок Нельсон(Джош Бэйли, Джордан Эберле)
11:59Майкл Дэл Колл
14:42Бретт Песке(Андрей Свечников)
18:49Дерик Брассар
19:56Командный штраф
2-й период
21:53Джонни Бойчак(Джордан Эберле, Брок Нельсон)
27:10Райан Дзингел
27:20Энтони Бовилье
28:50Андрей Свечников
35:09Эрик Хаула(Мартин Нечас)
39:01Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Нино Нидеррайтер)
3-й период
52:57Жюльен Готье
59:10Андрей Свечников(Джордан Стаал)
Лучшие игроки матча
Бретт Песке (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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