Свечников и его клуб царят в НХЛ. У Андрея — крутая серия, у «Каролины» — лучший старт в истории

Еще во время первого матча сезона «Каролины» североамериканские журналисты окрестили Андрея Свечникова зверем с положительной точки зрения. За год второй номер драфта-2018 очень вырос в игровом плане и стал игроком первого звена. Время на льду 19-летнего россиянина по сравнению с прошлым сезоном заметно выросло, как и его роль в команде. Теперь он регулярно выходит в большинстве и почти в каждой игре приносит результат. Домашняя встреча с «Айлендерс» не стала исключением.

Хозяева с первых минут игры захватили инициативу и уже на четвертой Терявяйнен открыл счет. Команда из Нью-Йорка сумела, правда, отыграться, но преимущество «Харрикейнз» быстро восстановили. Во втором голе как раз поучаствовал Свечников, отдав передачу на Бретта Пеше. Для Андрея этот ассист стал седьмым в сезоне, по их количеству он никому сейчас не уступает в лиге.

Игра получилась довольно результативной, во втором периоде соперники вновь забросили три шайбы на двоих, и опять хозяева были сильнее. У «Айлендерс» отличился Бойчак, а у «Каролины» — Хаула и Хэмилтон. «Ураганы» полностью контролировали ход игры и даже в третьем периоде, ведя в две шайбы, не перестали атаковать ворота Грайса. Варламов встречу пропускал.

В итоге команда Бриндамора в два раза перебросала соперника (40−19). Один только Нидеррайтер в одной смене мог трижды отличиться. На скамейке Нино выглядел так удрученно, что Свечникову пришлось его успокаивать. 19-летний парень подбадривает 27-летнего мужчину — это очень милая картина.