Свечников — лидер НХЛ по показателю полезности

Источник: AP 2019

На счету российского хоккеиста Андрея Свечникова по итогам матча гол, результативная передача и показатель полезности «+2».

Суммарный показатель полезности Свечникова по сезону составляет «+7» — это на данный момент является лучшим результатом в лиге. У Патрика Лайне («Виннипег»), Мики Зибанежада («Рейнджерс»), Дилана Ларкина («Детройт»), Джордана Стаала («Каролина»), Маттиаса Экхольма и Райана Эллиса (оба — «Нэшвилл») — по «+6».