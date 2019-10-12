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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

АХЛ: Коршков, Чибисов, Тренин, Летунов и Воробьёв отметились голами

В регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги состоялись очередные матчи.

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Российские игроки ярко проявили себя в завершившихся встречах.

«Торонто Марлис» одолел на выезде «Манитобу Мус» со счётом 3:2. В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Егор Коршков, а у проигравших результативный бросок себе в актив записал форвард Андрей Чибисов.

«Милуоки Эдмиралс» переиграл на выезде «Гранд-Рапидс Гриффинс» со счётом 4:1. В составе гостей заброшенной шайбой отметился нападающий Яков Тренин.

«Лихай-Вэлли Фантомс» обыграл «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» со счётом 4:1. Нападающий Михаил Воробьёв реализовал большинство в первом периоде.

«Техас Старз» уступил в серии буллитов «Айове Уалйд» — 4:5. Нападающий «звёзд» Денис Гурьянов отметился хет-триком.

Гол Максима Летунова помог «Сан-Хосе Барракуда» обыграть «Сан-Диего Галлз» со счётом 5:1.

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