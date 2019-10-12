Малкин показал, как его трехлетний сын играет в хоккей
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал в Instagram видео, на котором он играет в хоккей вместе с трехлетним сыном Никитой.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал в Instagram видео, на котором он играет в хоккей вместе с трехлетним сыном Никитой.
Напомним, что 33-летний форвард получил повреждение в матче с «Коламбусом» (7:2) и теперь пропустит как минимум месяц.
— Хоккей навсегда, — подписан ролик.