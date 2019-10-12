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11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малкин показал, как его трехлетний сын играет в хоккей

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал в Instagram видео, на котором он играет в хоккей вместе с трехлетним сыном Никитой.

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Напомним, что 33-летний форвард получил повреждение в матче с «Коламбусом» (7:2) и теперь пропустит как минимум месяц.

— Хоккей навсегда, — подписан ролик.

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