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12 октября, источник: ТАСС

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону», Какко забросил первую шайбу в НХЛ

ТАСС, 12 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду уступили «Эдмонтону» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе «Рейнджерс» отличился Каапо Какко (19-я минута), у «Эдмонтона» шайбы забросили Оскар Клефбом (27), Коннор Макдэвид (50) и Леон Драйзайтль (54, 60). Макдэвид отметился голом и голевой передачей, которые позволили ему выйти на первое место в гонке бомбардиров, хоккеист набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач).

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Российские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич не набрали очков, Панарин провел на площадке 22 минуты 23 секунд, Бучневич — 20 минут 54 секунды, оба хоккеиста завершили игру с отрицательным показателем полезности (-3).

Второй номер драфта 2019 года финн Какко набрал первое очко в НХЛ, для этого ему понадобилось три матча. Первый номер драфта американец Джек Хьюз в четырех первых матчах за «Нью-Джерси» очков не набрал. В мае на победном для сборной Финляндии чемпионате мира Какко забросил 6 шайб и отдал 1 результативную передачу в 10 играх.

В турнирной таблице «Эдмонтон» занимает первое место в Западной конференции, набрав 10 очков в пяти встречах. «Рейнджерс» располагается на девятом месте в Восточной конференции (4 очка, три матча), команда потерпела первое поражение в текущем сезоне. «Эдмонтон» одержал пять волевых побед в первых пяти матчах сезона, установив новый рекорд НХЛ, ранее «Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» (3:2), «Лос-Анджелес» (6:5), «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и «Нью-Джерси» (4:3 Б). «Эдмонтон» выиграл первые пять матчей сезона впервые с 1985 года.

18 октября «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде сыграет с «Нью-Джерси», 15 октября «Эдмонтон» в гостях встретится с «Чикаго».

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Нью-Йорк Рейнджерс
1:4
1:0, 0:1, 0:3
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 212.10.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннДэйв Типпетт
Вратари
Хенрик Лундквист(Хенрик Лундквист)Майк Смит
1-й период
05:08Джеймс Нил
06:29Крис Расселл
18:28Каапо Какко(Райан Стром)
2-й период
20:34Зак Кассиан
26:45Оскар Клефбом(Райан Ньюджент-Хопкинс)
37:10Бретт Хауден
3-й период
46:20Коннор Макдэвид
48:33Брендан Лемье
49:44Коннор Макдэвид(Леон Драйзайтль, Оскар Клефбом)
53:12Леон Драйзайтль(Коннор Макдэвид, Итан Бир)
59:45Леон Драйзайтль(Дарнелл Нерс)
Лучшие игроки матча
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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