«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону», Какко забросил первую шайбу в НХЛ

Источник: AP 2019

В составе «Рейнджерс» отличился Каапо Какко (19-я минута), у «Эдмонтона» шайбы забросили Оскар Клефбом (27), Коннор Макдэвид (50) и Леон Драйзайтль (54, 60). Макдэвид отметился голом и голевой передачей, которые позволили ему выйти на первое место в гонке бомбардиров, хоккеист набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач).

Российские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич не набрали очков, Панарин провел на площадке 22 минуты 23 секунд, Бучневич — 20 минут 54 секунды, оба хоккеиста завершили игру с отрицательным показателем полезности (-3).

Второй номер драфта 2019 года финн Какко набрал первое очко в НХЛ, для этого ему понадобилось три матча. Первый номер драфта американец Джек Хьюз в четырех первых матчах за «Нью-Джерси» очков не набрал. В мае на победном для сборной Финляндии чемпионате мира Какко забросил 6 шайб и отдал 1 результативную передачу в 10 играх.

В турнирной таблице «Эдмонтон» занимает первое место в Западной конференции, набрав 10 очков в пяти встречах. «Рейнджерс» располагается на девятом месте в Восточной конференции (4 очка, три матча), команда потерпела первое поражение в текущем сезоне. «Эдмонтон» одержал пять волевых побед в первых пяти матчах сезона, установив новый рекорд НХЛ, ранее «Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» (3:2), «Лос-Анджелес» (6:5), «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и «Нью-Джерси» (4:3 Б). «Эдмонтон» выиграл первые пять матчей сезона впервые с 1985 года.