«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону», Какко забросил первую шайбу в НХЛ
ТАСС, 12 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду уступили «Эдмонтону» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 12 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду уступили «Эдмонтону» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Рейнджерс» отличился Каапо Какко (19-я минута), у «Эдмонтона» шайбы забросили Оскар Клефбом (27), Коннор Макдэвид (50) и Леон Драйзайтль (54, 60). Макдэвид отметился голом и голевой передачей, которые позволили ему выйти на первое место в гонке бомбардиров, хоккеист набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач).
Российские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич не набрали очков, Панарин провел на площадке 22 минуты 23 секунд, Бучневич — 20 минут 54 секунды, оба хоккеиста завершили игру с отрицательным показателем полезности (-3).
Второй номер драфта 2019 года финн Какко набрал первое очко в НХЛ, для этого ему понадобилось три матча. Первый номер драфта американец Джек Хьюз в четырех первых матчах за «Нью-Джерси» очков не набрал. В мае на победном для сборной Финляндии чемпионате мира Какко забросил 6 шайб и отдал 1 результативную передачу в 10 играх.
В турнирной таблице «Эдмонтон» занимает первое место в Западной конференции, набрав 10 очков в пяти встречах. «Рейнджерс» располагается на девятом месте в Восточной конференции (4 очка, три матча), команда потерпела первое поражение в текущем сезоне. «Эдмонтон» одержал пять волевых побед в первых пяти матчах сезона, установив новый рекорд НХЛ, ранее «Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» (3:2), «Лос-Анджелес» (6:5), «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и «Нью-Джерси» (4:3 Б). «Эдмонтон» выиграл первые пять матчей сезона впервые с 1985 года.
18 октября «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде сыграет с «Нью-Джерси», 15 октября «Эдмонтон» в гостях встретится с «Чикаго».
|Дэвид Куинн
|Дэйв Типпетт
|Хенрик Лундквист(Хенрик Лундквист)
|Майк Смит
|05:08
|Джеймс Нил
|06:29
|Крис Расселл
|18:28
|Каапо Какко(Райан Стром)
|20:34
|Зак Кассиан
|26:45
|Оскар Клефбом(Райан Ньюджент-Хопкинс)
|37:10
|Бретт Хауден
|46:20
|Коннор Макдэвид
|48:33
|Брендан Лемье
|49:44
|Коннор Макдэвид(Леон Драйзайтль, Оскар Клефбом)
|53:12
|Леон Драйзайтль(Коннор Макдэвид, Итан Бир)
|59:45
|Леон Драйзайтль(Дарнелл Нерс)
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0