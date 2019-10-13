Свет российских звезд: кто разорвет НХЛ в этом сезоне

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Прорыв Свечникова

Год назад Андрей Свечников только дебютировал в НХЛ, и многие говорили, признавая его незаурядный талант, что в его уверенном вхождении в сильнейшую лигу мира есть сомнения.

Но юный форвард «Каролины» выдал очень приличный сезон, набрав 37 (20+17) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. А вот в плей-офф уже 19-летний на тот момент хоккеист несколько матчей пропустил, но не по решению тренеров.

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Место Свечникова в составе не подвергалось никаких сомнений, а сам он играл настолько куражно, что рискнул сойтись в первом раунде плей-офф в драке с самим капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, что закончилось для молодого «урагана» сотрясением мозга.

Пропустив концовку серии с «Кэпс» и начало противостояния с «Нью-Йорк Айлендерс», он вернулся и успел забросить «островитянам» и сделать передачу в первой игре серии с «Бостон Брюинз», а в итоге отметился 5 (3+2) очками в 9 играх Кубка Стэнли.

Если даже последствия сотрясения мешали россиянину в оставшихся матчах плей-офф, то сейчас об этом уже точно забыто. Свечников-младший (старший брат Евгений сидит в запасе в «Детройт Ред Уингз») свеж, резв и все так же дерзок. А еще он мастеровит не по годам.

Не отметившись очками в первом матче сезона, в каждом следующем Андрей набирал по 2 балла, и в итоге имеет 1+7 после пяти игр, каждую из которых «Каролина» выиграла, побив при этом клубный рекорд 23-летней давности!

Свечникова выделяет его тренер Род Бриндамор, сам нападающий ежедневно еще и работает дополнительно, и сейчас есть все предпосылки к тому, что он станет суперзвездой лиги уже в скором времени.

Лидеры в порядке

Никита Кучеров | Источник: AP

Впрочем, говорить об Андрее как о хедлайнере российского легиона в Национальной хоккейной лиге еще, конечно, рановато. Признанные лидеры по-прежнему в порядке.

Например, лучший игрок и бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров. Он начал достаточно скромно, набрав в первых двух играх всего два очка, но стоило вернуться после травмы Брэйдену Пойнту, как химия их первой тройки, куда входит еще Стивен Стэмкос, заработал на полную. И вот, «Торонто» получил от «Лайтнинг» 7 шайб, из которых Никита принял участие в четырех (2+2).

Сложно сказать, сможет ли Кучеров остаться лучшим игроком лиги и в этом сезоне. Суперзвезд в НХЛ достаточно, и, скажем, Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» очень решительно взялся за дело возвращения себе короны, но абсолютно точно российский нападающий останется в когорте самых-самых.

В каждом новом сезоне Кучеров до сих пор бил личный рекорд результативности, но даже если ему не удастся набрать больше сумасшедших прошлогодних 128 очков, но он преодолеет рубеж в 100 баллов, это можно будет назвать хорошим результатом.

Александр Овечкин | Источник: AP

Не собирается сбавлять и главный российский хоккеист уже на протяжении долгих лет. Александр Овечкин по-прежнему по-мальчишески голоден до хоккея, и хотя его «Вашингтон» после нескольких побед забарахлил, даже несмотря на отбытую Евгением Кузнецовым дисквалификацию, сам левый крайний остается в порядке.

Работает и его офис в левом круге вбрасывания. Восьмикратный лучший снайпер НХЛ уже отличился в текущем чемпионате трижды, а два его гола в большинстве в последнем матче вывели Ови на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в численном большинстве за всю историю лиги!

У Овечкина есть Кузнецов, который на пике выглядит просто неудержимым. Когда такой пик случился в прошлый раз, «столичные» выиграли долгожданный Кубок Стэнли.

Бодро начал чемпионат и Евгений Малкин, но один из двух лидеров «Питтсбурга» тут же сломался в неудачном столкновении с Владиславом Гавриковым, и пока «Пингвинз» тащит один Сидни Кросби.

Однако Джино изначально был предельно мотивирован в нынешнем сезоне после неудачного прошлого и вернется он на лед голодным, а пропущенные матчи дадут ему свежесть на финише.

Из целой россыпи ярких российских игроков стоит выделить еще Александра Радулова, который в «Далласе» в тройке с Тайлером Сегином и Джейми Бенном готов к подвигам, пусть после пяти встреч на его счету только 2 (1+1) очка, набранные в игре с «Вашингтоном» и нереализованный в овертайме игры с «Калгари» буллит.

Звезда новой волны

Никита Гусев | Источник: Reuters

В последние пару лет российские игроки вновь с большой охотой поехали в НХЛ, но даже в новой волне выделяется Никита Гусев, обменянный «Вегасом» в «Нью-Джерси», где сразу же стал одним из важных игроков.

Воспитанник московских «Белых Медведей» и лучший друг Кучерова, с которым все детство играл в одном звене, отличился в первом же матче в НХЛ, а сейчас имеет две шайбы в активе после четырех встреч.

И, кажется, это только начало. Опасения, что отсутствие солидных габаритов и мягкий фирменный стиль игры подойдут жесткой НХЛ, уже развеялись, словно их и не было, а мастерство и незаурядное понимание игры Никиты делают его совершенно особенным игроком и находкой для «Девилз». В детстве, кстати, именно Гусев всегда был лучшим бомбардиром команды…

Вратарский цех

Сергей Бобровский | Источник: AP

Все по-прежнему в порядке и во вратарском цехе. Обладатели трех «Везина Трофи» на двоих Сергей Бобровский и Андрей Василевский вполне способны поспорить, кому из них достанется четвертая.

Перешедший из «Коламбуса» во «Флорида Пантерз» Боб уже творит чудеса. Чего только стоят три подряд сейва без клюшки в матче с «Калгари Флэймз» в овертайме, пусть его команда и уступила потом в серии буллитов.

Василевский тоже стабильно хорош в первых матчах сезона, так что от него стоит ждать повторения прошлогодней феерии.

А ведь есть еще перебравшийся в «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, играющий нечасто, но качественно Антон Худобин в «Даллас Старз», а молодой Илья Самсонов отправился покорять «Вашингтон Кэпиталз», где еще предстоит потеснить Брэйдена Холтби.

Ну и, конечно, крайне интересно последить за прогрессом Александра Георгиева, который все активнее выдавливает на скамейку запасных «Нью-Йорк Ренйджерс» самого Хенрика Лундквиста.

А ведь у «синерубашечников» есть еще и приехавший за океан Игорь Шестеркин, что делает их вратарскую бригаду очень глубокой.