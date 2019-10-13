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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Флорида» проиграла «Айлендерс», несмотря на два очка Дадонова

«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл у «Флориды Пантерз» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б).

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Источник: AP 2019

Встреча проходила на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке. Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и голом. Это третья заброшенная шайба для россиянина в этом сезоне.

Евгений Дадонов — нападающий, воспитанник ХК «Трактор», где начал свою профессиональную карьеру в 2006 году. На драфте НХЛ 2007 года под общим 71-м номером выбран клубом «Флорида Пантерз», в системе которого провёл три сезона. В 55 матчах в НХЛ на счету Дадонова 20 (10+10) очков. С 2012 года выступал в ХК «Донбасс». По итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15 завоевал серебряные медали чемпионата России в составе СКА и стал обладателем Кубка Гагарина.

Следующая встреча для «Флориды» пройдёт 14 октября с «Нью-Джерси Дэвилз». «Айлендерс» в этот же день сыграют с «Сент-Луис Блюз».

Нью-Йорк Айлендерс
3:2Б
0:1, 2:0, 0:1, 0:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 213.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцДжоэль Кенневилль
Вратари
Семен ВарламовСамуэль Монтембо
1-й период
05:34Денис Мальгин(Евгений Дадонов, Маккензи Уигар)
2-й период
21:46Маккензи Уигар
22:58Командный штраф
25:40Андерс Ли(Мэтью Барзал, Девон Тэйвз)
27:33Майкл Дэл Колл
37:31Джош Бэйли(Джордан Эберле, Адам Пелеч)
3-й период
42:44Росс Джонстон
42:44Джош Браун
48:48Леонид Комаров
53:58Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Антон Строльман)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Брок Нельсон(Нью-Йорк Айлендерс)
Лучшие игроки матча
Андерс Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Семен Варламов (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
11Штрафное время7
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Айлендерс
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