Наместников нокаутировал главного фаворита сезона. «Оттава» не зря поверила в наших

Всего за несколько месяцев «Оттава» кардинально изменила свое отношение к российским хоккеистам. С 2013 года в составе «Сенаторз» не было ни одного нашего игрока, а сейчас их сразу четверо. К молодому челябинскому таланту Виталию Абрамову, переехавшему в Канаду еще в феврале, летом присоединились Никита Зайцев с Артемом Анисимовым, а уже после начала сезона клуб выменял еще и Владислава Наместникова. Увы, никаких других изменений на старте регулярки у «Оттавы» было не разглядеть. Два поражения от «Торонто» и «Рейнджерс» выглядели абсолютно безнадежно, а во встрече с действующим чемпионом «Сент-Луисом» команда вела 2:0 и 3:2, но выдала катастрофический третий период, в итоге — 4:6.

Ничего хорошего фанатам «Сенаторз», казалось, не стоит ждать и от следующей встречи. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени их команда принимала одного из фаворитов сезона «Тампу». «Лайтнинг» тоже тяжело вкатываются в чемпионат, но пару дней назад так размазали «Торонто», что заставили всех поверить: они готовы стать самими собой образца прошлого сезона, когда «Молний» не могла остановить вся лига. Верить в «Оттаву» в такой ситуации было очень сложно.

Первая половина матча получилась не самой веселой — команды не смогли придумать ни одного гола, а из ярких событий можно вспомнить только драку Дилана Демело и Янни Гурде, которая, впрочем, получилась максимально короткой.

А вот после экватора игры — понеслась! Всех разбудил гол Колина Уайта, которому полевые игроки «Тампы» предоставили кучу времени и свободного льда, чтобы разобраться с вратарем Кертисом Макиленни. Но гости ответили уже через минуту — шикарным пасом Тайлера Джонсона и замыканием Ондржея Палата. Ну, а дальше за дело взялись российские хоккеисты. Владислав Наместников в самой концовке второго периода залез в зону «Лайтнинг», освободился от Брэйдена Поинта и вырезал передачу на дальнюю штангу. Из-за скопления игроков не верилось, что пас дойдет до Жана-Габриеля Пажо, но это случилось.

Радоваться счету 2:1 поклонникам «Сенаторз» точно было нельзя — впереди был третий период, а воспоминания об игре против «Сент-Луиса» были еще слишком свежи. Опасения частично подтвердил гол Люка Витковски, о существовании которого хозяева совершенно напрасно забыли на несколько секунд. Американский защитник впервые забил в форме с молнией на груди и помог заработать балл за результативный ассист Михаилу Сергачеву.

Сценарий, при котором «Тампа» в оставшееся до финальной сирены время разнесла бы «Оттаву», выглядел очень вероятным. Но этого не случилось. «Лайтнинг» вообще этим вечером не готовы были никого разносить. За 60 минут они всего 21 раз бросили по воротам, а русский супербомбардир Никита Кучеров, например, не предпринял ни одной попытки забить — о многом говорящие цифры. «Оттава» же справедливо решила воспользоваться не самым лучшим для соперника днем. Королем концовки стал экс-форвард «Молний» Владислав Наместников. За три минуты до конца основного времени защитник гостей Брэйдон Коберн подарил шайбу Коннору Брауну, а тот выдержал шикарную паузу и вложил ее в клюшку российскому партнеру.

А на последних секундах Влади поразил уже пустые ворота «Тампы», которые пытался защитить Никита Кучеров.