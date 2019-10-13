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10:28 (мск), источник: Sport24

Наместников нокаутировал главного фаворита сезона. «Оттава» не зря поверила в наших

У новичка «Сенаторз» дубль в победном матче с «Тампой».

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Всего за несколько месяцев «Оттава» кардинально изменила свое отношение к российским хоккеистам. С 2013 года в составе «Сенаторз» не было ни одного нашего игрока, а сейчас их сразу четверо. К молодому челябинскому таланту Виталию Абрамову, переехавшему в Канаду еще в феврале, летом присоединились Никита Зайцев с Артемом Анисимовым, а уже после начала сезона клуб выменял еще и Владислава Наместникова. Увы, никаких других изменений на старте регулярки у «Оттавы» было не разглядеть. Два поражения от «Торонто» и «Рейнджерс» выглядели абсолютно безнадежно, а во встрече с действующим чемпионом «Сент-Луисом» команда вела 2:0 и 3:2, но выдала катастрофический третий период, в итоге — 4:6.

Ничего хорошего фанатам «Сенаторз», казалось, не стоит ждать и от следующей встречи. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени их команда принимала одного из фаворитов сезона «Тампу». «Лайтнинг» тоже тяжело вкатываются в чемпионат, но пару дней назад так размазали «Торонто», что заставили всех поверить: они готовы стать самими собой образца прошлого сезона, когда «Молний» не могла остановить вся лига. Верить в «Оттаву» в такой ситуации было очень сложно.

Первая половина матча получилась не самой веселой — команды не смогли придумать ни одного гола, а из ярких событий можно вспомнить только драку Дилана Демело и Янни Гурде, которая, впрочем, получилась максимально короткой.

А вот после экватора игры — понеслась! Всех разбудил гол Колина Уайта, которому полевые игроки «Тампы» предоставили кучу времени и свободного льда, чтобы разобраться с вратарем Кертисом Макиленни. Но гости ответили уже через минуту — шикарным пасом Тайлера Джонсона и замыканием Ондржея Палата. Ну, а дальше за дело взялись российские хоккеисты. Владислав Наместников в самой концовке второго периода залез в зону «Лайтнинг», освободился от Брэйдена Поинта и вырезал передачу на дальнюю штангу. Из-за скопления игроков не верилось, что пас дойдет до Жана-Габриеля Пажо, но это случилось.

Радоваться счету 2:1 поклонникам «Сенаторз» точно было нельзя — впереди был третий период, а воспоминания об игре против «Сент-Луиса» были еще слишком свежи. Опасения частично подтвердил гол Люка Витковски, о существовании которого хозяева совершенно напрасно забыли на несколько секунд. Американский защитник впервые забил в форме с молнией на груди и помог заработать балл за результативный ассист Михаилу Сергачеву.

Сценарий, при котором «Тампа» в оставшееся до финальной сирены время разнесла бы «Оттаву», выглядел очень вероятным. Но этого не случилось. «Лайтнинг» вообще этим вечером не готовы были никого разносить. За 60 минут они всего 21 раз бросили по воротам, а русский супербомбардир Никита Кучеров, например, не предпринял ни одной попытки забить — о многом говорящие цифры. «Оттава» же справедливо решила воспользоваться не самым лучшим для соперника днем. Королем концовки стал экс-форвард «Молний» Владислав Наместников. За три минуты до конца основного времени защитник гостей Брэйдон Коберн подарил шайбу Коннору Брауну, а тот выдержал шикарную паузу и вложил ее в клюшку российскому партнеру.

А на последних секундах Влади поразил уже пустые ворота «Тампы», которые пытался защитить Никита Кучеров.

Наместников приносит «Оттаве» первую победу в сезоне, который начался для канадского клуба так паршиво. Заодно русский нападающий передал привет двум своим бывшим командам — наказал «Тампу» и показал «Рейнджерс», которые за пару часов до этого без вариантов проиграли «Эдмонтону», какого игрока они потеряли. Неужели русские все-таки смогут реанимировать «Сенаторз»?!

Оттава Сенаторз
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 212.10.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
ДиДжей СмитДжон Купер
Вратари
Крэйг АндерсонКертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
1-й период
05:00Дилан Демело
05:00Янни Гурд
10:04Скотт Сабурин
12:13Скотт Сабурин
18:32Ондржей Палат
2-й период
22:37Эрик Бреннстрем
25:15Командный штраф
26:46Эрик Чернак
29:15Жан-Габриэль Пажо
29:15Брэйден Пойнт
33:44Колин Уайт(Брэди Ткачак, Бобби Райан)
34:21Ондржей Палат(Тайлер Джонсон)
39:33Жан-Габриэль Пажо(Владислав Наместников)
3-й период
48:56Люк Витковски(Михаил Сергачев, Патрик Марун)
51:30Люк Витковски
51:50Брэди Ткачак
56:57Владислав Наместников(Коннор Браун, Тома Шабо)
59:38Владислав Наместников(Никита Зайцев, Жан-Габриэль Пажо)
Лучшие игроки матча
Владислав Наместников (Оттава Сенаторз), Жан-Габриэль Пажо (Оттава Сенаторз), Колин Уайт (Оттава Сенаторз)
Статистика
18Штрафное время18
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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