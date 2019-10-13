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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Монреалем»

«Монреаль Канадиенс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Брендан Галлахер, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились: Томаш Татар (1+1), Макс Доми (1+1) и Джонатан Друен (1+1).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 8 секунд, набрал 2 (0+2) очка и совершил 4 силовых приёма. Иван Барбашёв окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» в гостях обыграл «Каролину Харрикейнз» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Для «Харрикейнз» это поражение стало первым в сезоне.

Монреаль Канадиенс
6:3
2:1, 1:2, 3:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 213.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенКрэйг Беруби
Вратари
Кэри ПрайсДжордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
1-й период
02:03Бен Чиаро
06:18Винс Данн
12:59Томаш Татар(Брендан Галлахер)
14:41Брэйден Шенн
17:57Брэйден Шенн(Джейден Шворц, Владимир Тарасенко)
18:47Джонатан Друэн(Бен Чиаро, Кристиан Фолин)
2-й период
21:05Сэм Блэй(Джей Боумистер)
22:50Сэм Блэй
27:08Джей Боумистер
32:00Арттури Лехконен
32:50Винс Данн(Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн)
35:35Филлип Дано(Томаш Татар, Брендан Галлахер)
3-й период
47:30Арттури Лехконен(Джефф Питри, Джордан Уил)
51:56Брендан Галлахер(Макс Доми, Виктор Мете)
54:30Джоэль Армиа
57:32Макс Доми(Бретт Кулак, Джонатан Друэн)
Лучшие игроки матча
Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Джонатан Друэн (Монреаль Канадиенс), Филлип Дано (Монреаль Канадиенс)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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