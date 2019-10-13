Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Монреалем»
«Монреаль Канадиенс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Монреаль Канадиенс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Брендан Галлахер, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились: Томаш Татар (1+1), Макс Доми (1+1) и Джонатан Друен (1+1).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 8 секунд, набрал 2 (0+2) очка и совершил 4 силовых приёма. Иван Барбашёв окончил матч с показателем полезности «-2».
В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» в гостях обыграл «Каролину Харрикейнз» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Для «Харрикейнз» это поражение стало первым в сезоне.
|Клод Жюльен
|Крэйг Беруби
|Кэри Прайс
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|02:03
|Бен Чиаро
|06:18
|Винс Данн
|12:59
|Томаш Татар(Брендан Галлахер)
|14:41
|Брэйден Шенн
|17:57
|Брэйден Шенн(Джейден Шворц, Владимир Тарасенко)
|18:47
|Джонатан Друэн(Бен Чиаро, Кристиан Фолин)
|21:05
|Сэм Блэй(Джей Боумистер)
|22:50
|Сэм Блэй
|27:08
|Джей Боумистер
|32:00
|Арттури Лехконен
|32:50
|Винс Данн(Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн)
|35:35
|Филлип Дано(Томаш Татар, Брендан Галлахер)
|47:30
|Арттури Лехконен(Джефф Питри, Джордан Уил)
|51:56
|Брендан Галлахер(Макс Доми, Виктор Мете)
|54:30
|Джоэль Армиа
|57:32
|Макс Доми(Бретт Кулак, Джонатан Друэн)
Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Джонатан Друэн (Монреаль Канадиенс), Филлип Дано (Монреаль Канадиенс)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0