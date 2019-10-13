Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Монреалем»

Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Брендан Галлахер, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились: Томаш Татар (1+1), Макс Доми (1+1) и Джонатан Друен (1+1).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 8 секунд, набрал 2 (0+2) очка и совершил 4 силовых приёма. Иван Барбашёв окончил матч с показателем полезности «-2».