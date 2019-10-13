В НХЛ появилась новая Русская Ракета. Михеев забил «Детройту» после чумового рывка

«Сегодня я расстроился. Очевидно, сегодня игра не была обычной, потому что в одном только первом периоде было семь голов. Но в конечном счете мы не играли на достаточно высоком уровне, и соперник был лучше нас», — сказал главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок в четверг после поражения от «Тампы». У самого дорогого хоккейного коуча в мире за последнее время вообще было немало поводов для расстройств: «Мэйпл Лифс», начавшие сезон с двух красивых побед, проиграли три раза подряд. И если во встречах с «Монреалем» и «Сент-Луисом» все решала одна шайба, то «Лайтнинг» действительно просто разорвали канадский клуб.

Отмазываться за неудачную серию «Торонто» прилетел в Детройт — «Ред Уингз» на момент стартового вбрасывания находились в турнирной таблице даже выше команды Бэбкока. Они и начали игру с позиции силы, открыв счет уже на четвертой минуте. Шведский защитник Патрик Немет от души шмальнул от синей линии, а его соотечественник Якоб де ла Роз ударно потрудился на пятаке — сначала подкорректировал бросок партнера, а затем добил шайбу в ворота в падении.

Двум детройтским шведам ответил швед из Торонто. Уроженец украинского города Кировоград Дмитрий Тимашов, в раннем возрасте переехавший со своей семьей в Скандинавию, проводит первый сезон в лучшей лиге мира и изо всех сил старается зацепиться за появившийся шанс. Через шесть минут после гола де ла Роза Тимашов буквально выгрыз шайбу в зоне «Ред Уингз», после чего дождался накатывавшего на ворота хозяев Ника Шора — американец исполнил эпизод образцово.

Ну, а дальше настало время другого дебютанта «Торонто». Илья Михеев не набирал очки в двух последних матчах, как выяснилось в субботу, он просто копил силы. На последней перед вторым перерывом минуте «Детройт» был близок к тому, чтобы выйти вперед, но Фредерик Андерсен опасный бросок в ближний угол отразил, а Каспери Капанен не стал ничего выдумывать и верхом выбросил шайбу из зоны. Финн и представить себе не мог, что отдает голевой пас. Не верил в это и защитник «Ред Уингз» Мэдисон Боуи. Зато Михеев верил. Воспитанник омского хоккея врубил пятую скорость, умчался от канадца и на мгновение опередил запоздавшего с выходом из ворот американского кипера Джимми Ховарда. Шикарный гол от новой Русской Ракеты!

В периоде номер три Михеев еще раз напомнил о себе Ховарду. Сибиряк стрельнул по воротам «Детройта» от левого борта, а кипер с броском не справился, подарив гол Александру Керфуту, а российскому форварду — результативный ассист.

«Детройт» еще попробовал вернуться в игру, огрызнувшись голом Даррена Хелма, но вскоре после него умница Тимашов выдал чудесную передачу на Джейка Маззина и поставил крест на шансах «Ред Уингз».

«Торонто» прерывает неудачный отрезок и побеждает со счетом 5:2. У Ильи Михеева уже 5 очков в его первом регулярном чемпионате НХЛ, если что, это больше, чем у Андреаса Юнссона и Каспери Капанена вместе взятых. Именно швед и финн занимают позицию левого края в двух первых звеньях «Мэйпл Лифс», но после субботнего перформанса сибиряка есть все основания надеяться, что вскоре он отожмет место у одного из них. Шестью стартовыми матчами в лучшей лиге мира Илья это однозначно заслужил.