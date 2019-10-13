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11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова. А Самсонов победил в битве русских вратарей

«Вашингтон» победил «Даллас» — 4:1.

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Реванш

«Вашингтон» взял реванш у «Далласа» за домашнее поражение и провел лучший третий период в сезоне. В каждой из пяти прошлых игр команда Тодда Риердена сбавляла к концовке и пропустила больше всех в лиге за последние 20 минут. Каждый раз подводила дисциплина. Безобразно уступив четыре дня назад, «Столичные» сделали выводы и просто минимизировали шансы хозяев в ответной встрече в Техасе — самоотверженно заблокировали 20 отскоков и постоянно зачищали пятак. Евгений Кузнецов можно считать главным специалистом по «Старз». Во вторник он распечатал их ворота в одной из своих первых смен в сезоне, а сегодня центрфорвард старался больше всех, снял вопросы о победителе в третьем периоде и был признан первой звездой матча.

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Илья Самсонов успел почувствовать партнеров и выглядел во втором старте в НХЛ даже более стабильным, чем Брэйден Холтби в каждой из трех его игр. Неуверенные действия первого номера каждый раз вызывала проблемы. На контрасте с напарником молодой россиянин выдал несколько потрясающих спасений и стал третьей звездой встречи. Жаль, что Радек Факса украл у него «сухарь». Но все же две победы в двух матчах и отличная статистика — крутое начала для дебютанта, перебравшегося за океан год назад. Посмотрим, как теперь распределят нагрузку в воротах у «Кэпиталс».

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Большинство

Конечно, творчество вашингтонских спецбригад пока далеко от идеала, но каждый розыгрыш таит серьезную угрозу. Антона Худобина вынуждали стоять на голове почти каждый раз, пока шайба ходила по его зоне. В самом начале судьи подарили гостям двойную попытку «пять на четыре», и те не стали затягивать с реализацией. Смачный бросок Якуба Враны голкипер парировал, только вот на отскоке первым оказался Том Уилсон. Джим Монтгомери мгновенно подал апелляцию, но арбитры не согласились с его видением паса рукой, наказав «Старз» новым удалением.

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«Даллас» был очень плох в большинстве и не создал ничего серьезного в каждой из шести попыток. Четверки соперника оборонялись более самоотверженно. Отстояв в меньшинстве, «Кэпс» быстро принимались за атаку. Стоило Джону Карлсону перехватить шайбу на чужой синей линии, как ведущий защитник и два его партнера мгновенно наказали «звезд» за неаккуратный выход из зоны. В оставшееся время хозяева устроили штурм, но вместо камбэка получили гол в пустые ворота от Александр Овечкин.

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Даллас Старз
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 213.10.2019, 03:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериТодд Рирден
Вратари
Антон Худобин(Антон Худобин)Илья Самсонов
1-й период
00:52Джоэль Хенли
00:52Джоэль Хенли
03:17Том Уилсон(Якуб Врана, Брендан Лейпсик)
03:17Командный штраф
08:03Ларс Эллер
15:32Дмитрий Орлов
2-й период
21:17Том Уилсон
23:46Йонас Зигенталер
27:13Джон Карлсон(Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд)
30:04Радко Гудас
37:23Том Уилсон
3-й период
43:06Джоэль Хенли
43:35Евгений Кузнецов(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
47:00Радек Факса(Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен)
52:06Джоэл Л'Эсперанс
59:03Александр Овечкин(Том Уилсон)
Лучшие игроки матча
Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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