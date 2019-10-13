Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова. А Самсонов победил в битве русских вратарей

Реванш

«Вашингтон» взял реванш у «Далласа» за домашнее поражение и провел лучший третий период в сезоне. В каждой из пяти прошлых игр команда Тодда Риердена сбавляла к концовке и пропустила больше всех в лиге за последние 20 минут. Каждый раз подводила дисциплина. Безобразно уступив четыре дня назад, «Столичные» сделали выводы и просто минимизировали шансы хозяев в ответной встрече в Техасе — самоотверженно заблокировали 20 отскоков и постоянно зачищали пятак. Евгений Кузнецов можно считать главным специалистом по «Старз». Во вторник он распечатал их ворота в одной из своих первых смен в сезоне, а сегодня центрфорвард старался больше всех, снял вопросы о победителе в третьем периоде и был признан первой звездой матча.

Илья Самсонов успел почувствовать партнеров и выглядел во втором старте в НХЛ даже более стабильным, чем Брэйден Холтби в каждой из трех его игр. Неуверенные действия первого номера каждый раз вызывала проблемы. На контрасте с напарником молодой россиянин выдал несколько потрясающих спасений и стал третьей звездой встречи. Жаль, что Радек Факса украл у него «сухарь». Но все же две победы в двух матчах и отличная статистика — крутое начала для дебютанта, перебравшегося за океан год назад. Посмотрим, как теперь распределят нагрузку в воротах у «Кэпиталс».

Большинство

Конечно, творчество вашингтонских спецбригад пока далеко от идеала, но каждый розыгрыш таит серьезную угрозу. Антона Худобина вынуждали стоять на голове почти каждый раз, пока шайба ходила по его зоне. В самом начале судьи подарили гостям двойную попытку «пять на четыре», и те не стали затягивать с реализацией. Смачный бросок Якуба Враны голкипер парировал, только вот на отскоке первым оказался Том Уилсон. Джим Монтгомери мгновенно подал апелляцию, но арбитры не согласились с его видением паса рукой, наказав «Старз» новым удалением.

«Даллас» был очень плох в большинстве и не создал ничего серьезного в каждой из шести попыток. Четверки соперника оборонялись более самоотверженно. Отстояв в меньшинстве, «Кэпс» быстро принимались за атаку. Стоило Джону Карлсону перехватить шайбу на чужой синей линии, как ведущий защитник и два его партнера мгновенно наказали «звезд» за неаккуратный выход из зоны. В оставшееся время хозяева устроили штурм, но вместо камбэка получили гол в пустые ворота от Александр Овечкин.