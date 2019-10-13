Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова. А Самсонов победил в битве русских вратарей
«Вашингтон» победил «Даллас» — 4:1.
«Вашингтон» победил «Даллас» — 4:1.
«Вашингтон» взял реванш у «Далласа» за домашнее поражение и провел лучший третий период в сезоне. В каждой из пяти прошлых игр команда Тодда Риердена сбавляла к концовке и пропустила больше всех в лиге за последние 20 минут. Каждый раз подводила дисциплина. Безобразно уступив четыре дня назад, «Столичные» сделали выводы и просто минимизировали шансы хозяев в ответной встрече в Техасе — самоотверженно заблокировали 20 отскоков и постоянно зачищали пятак. Евгений Кузнецов можно считать главным специалистом по «Старз». Во вторник он распечатал их ворота в одной из своих первых смен в сезоне, а сегодня центрфорвард старался больше всех, снял вопросы о победителе в третьем периоде и был признан первой звездой матча.
Илья Самсонов успел почувствовать партнеров и выглядел во втором старте в НХЛ даже более стабильным, чем Брэйден Холтби в каждой из трех его игр. Неуверенные действия первого номера каждый раз вызывала проблемы. На контрасте с напарником молодой россиянин выдал несколько потрясающих спасений и стал третьей звездой встречи. Жаль, что Радек Факса украл у него «сухарь». Но все же две победы в двух матчах и отличная статистика — крутое начала для дебютанта, перебравшегося за океан год назад. Посмотрим, как теперь распределят нагрузку в воротах у «Кэпиталс».
Конечно, творчество вашингтонских спецбригад пока далеко от идеала, но каждый розыгрыш таит серьезную угрозу. Антона Худобина вынуждали стоять на голове почти каждый раз, пока шайба ходила по его зоне. В самом начале судьи подарили гостям двойную попытку «пять на четыре», и те не стали затягивать с реализацией. Смачный бросок Якуба Враны голкипер парировал, только вот на отскоке первым оказался Том Уилсон. Джим Монтгомери мгновенно подал апелляцию, но арбитры не согласились с его видением паса рукой, наказав «Старз» новым удалением.
«Даллас» был очень плох в большинстве и не создал ничего серьезного в каждой из шести попыток. Четверки соперника оборонялись более самоотверженно. Отстояв в меньшинстве, «Кэпс» быстро принимались за атаку. Стоило Джону Карлсону перехватить шайбу на чужой синей линии, как ведущий защитник и два его партнера мгновенно наказали «звезд» за неаккуратный выход из зоны. В оставшееся время хозяева устроили штурм, но вместо камбэка получили гол в пустые ворота от Александр Овечкин.
|Джим Монтгомери
|Тодд Рирден
|Антон Худобин(Антон Худобин)
|Илья Самсонов
|00:52
|Джоэль Хенли
|00:52
|Джоэль Хенли
|03:17
|Том Уилсон(Якуб Врана, Брендан Лейпсик)
|03:17
|Командный штраф
|08:03
|Ларс Эллер
|15:32
|Дмитрий Орлов
|21:17
|Том Уилсон
|23:46
|Йонас Зигенталер
|27:13
|Джон Карлсон(Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд)
|30:04
|Радко Гудас
|37:23
|Том Уилсон
|43:06
|Джоэль Хенли
|43:35
|Евгений Кузнецов(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
|47:00
|Радек Факса(Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен)
|52:06
|Джоэл Л'Эсперанс
|59:03
|Александр Овечкин(Том Уилсон)
Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0