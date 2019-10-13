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11:48 (мск), источник: ТАСС

Голевая передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

ТАСС, 13 октября. «Вегас» победил «Калгари» со счетом 6:2 в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий Валентин Зыков отметился результативной передачей.

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Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Томаш Носек (4-я минута), Марк Стоун (27), Уильям Каррьер (30), Петер Штястны (38), Райан Ривз (45) и Коди Глэсс (58), которому ассистировал 24-летний Зыков. У проигравших голами отметились Расмус Андерссон и Джонни Годро — обе шайбы были заброшены на 25-й минуте.

В другом матче дня «Аризона» уступила в овертайме на выезде «Колорадо» (2:3) в 1000-й встрече своего нападающего Фила Кессела в регулярных чемпионатах НХЛ, юбиляр результативными действиями не отметился. «Питтсбург» без травмированного россиянина Евгения Малкина в гостях обыграл «Миннесоту» (7:4), которая в текущем сезоне не одержала ни одной победы. «Ванкувер» на своей площадке по буллитам одолел «Филадельфию» (3:2).

Вегас Голден Найтс
6:2
1:0, 3:2, 2:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 213.10.2019, 05:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланБилл Питерс
Вратари
Марк-Андре ФлериДавид Риттих
1-й период
00:21Эндрю Манджапане
03:24Томаш Носек(Вильям Каррье, Марк Стоун)
03:52Дерик Энгелланд
2-й период
24:02Расмус Андерссон(Мэттью Ткачак, Микаэль Баклунд)
24:35Джонни Годро(Шон Монахэн)
26:44Марк Стоун(Макс Пачоретти)
27:35Элиас Линдхольм
29:54Вильям Каррье(Вильям Карлссон, Джон Меррилл)
34:56Брэйден Макнэбб
37:26Пол Штястны(Макс Пачоретти, Дерик Энгелланд)
38:19Марк Стоун
3-й период
44:47Райан Ривз
48:59Брэйден Макнэбб
53:06Михаэл Фролик
57:12Коди Гласс(Валентин Зыков, Николас Хэйг)
Лучшие игроки матча
Вильям Каррье (Вегас Голден Найтс), Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Томаш Носек (Вегас Голден Найтс)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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