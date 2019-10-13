Голевая передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

В составе победителей отличились Томаш Носек (4-я минута), Марк Стоун (27), Уильям Каррьер (30), Петер Штястны (38), Райан Ривз (45) и Коди Глэсс (58), которому ассистировал 24-летний Зыков. У проигравших голами отметились Расмус Андерссон и Джонни Годро — обе шайбы были заброшены на 25-й минуте.

В другом матче дня «Аризона» уступила в овертайме на выезде «Колорадо» (2:3) в 1000-й встрече своего нападающего Фила Кессела в регулярных чемпионатах НХЛ, юбиляр результативными действиями не отметился. «Питтсбург» без травмированного россиянина Евгения Малкина в гостях обыграл «Миннесоту» (7:4), которая в текущем сезоне не одержала ни одной победы. «Ванкувер» на своей площадке по буллитам одолел «Филадельфию» (3:2).