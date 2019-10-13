Ковальчук заставил замолчать американских фанатов. Он ответил хейтерам голом и победой

«Мы слишком хороши, чтобы совершать такие ошибки. Мы говорили об этом перед третьим периодом. Нам надо лучше контролировать шайбу. Вы видели, что мы потеряли шайбу, ошиблись, и это стоило нам двух очков», — в четверг «Нэшвилл» четырежды отыгрывался по ходу матча с «Вашингтоном», в итоге победил и сильно расстроил Александра Овечкина. В субботу «Предаторз» прилетели в Калифорнию, чтобы расстроить «Лос-Анджелес» и еще одну русскую звезду — Илью Ковальчука.

Для калифорнийского клуба это был особенный вечер. Спустя 10 дней после старта сезона «Кингз» наконец-то добрались до родного «Стэйпл-центра» — встреча с «Нэшвиллом» была для них первой домашней игрой нынешней регулярки. До этого «Короли» проехались по маршруту Эдмонтон — Калгари — Ванкувер, откуда привезли два очка. Команду мотало, как на качелях, то же самое можно сказать и о Ковальчуке, который то набирал три очка за матч, то забивал в собственные ворота.

Первое, что увидели вживую в этом сезоне болельщики «Лос-Анджелеса», — крутой гол в ворота их команды. Вратарь Джек Кэмпбелл после отскока от лицевого борта успел переместиться и перекрыть ближний угол, а защитник Дрю Даути активно помогал ему, распластавшись перед Микаэлем Гранлундом. Вот только финну, который в своей карьере неоднократно удивлял чудо-голами, все это не помешало исполнить очередной шедевр. Бросок над плечом у Кэмпбелла получился очень эффектным.

Горевала хоккейная Калифорния недолго — меньше чем через четыре минуты «Кингз» сравняли счет, и сделали они это при непосредственном участии Ковальчука. Защитник Шон Уолкер набросил от борта, русский форвард слегка подправил шайбу, но до вратаря Юусе Сароса она так и не дошла. В дело вмешался Майкл Амадио, поднявший «Стэйпл-центр» на уши.

Гол разогнал «Лос-Анджелес» — вскоре Дастин Браун просочился в зону «Нэшвилла» и выложил шайбу под бросок Анже Копитару, а в начале второго периода Кайл Клиффорд исполнил то, что не до конца получилось у Ковальчука в периоде первом — удачно подставил клюшку под бросок партнера.

А потом забил Ковальчук. Второй гол Ильи в сезоне случился после чудовищной ошибки Данте Фаббро — канадский защитник просто подарил шайбу соотечественнику Амадио, а тот вернул долг российскому форварду за результативный ассист в начале встречи.

Теперь у Ильи 6 очков, и это, для справки, второй результат сезона среди всех русских игроков НХЛ. Больше только у Андрея Свечникова, который на старте регулярки выдает что-то невероятное, столько же — у Никиты Кучерова. Все остальные наши звезды, включая Александра Овечкина и Артемия Панарина, ниже. Пока это главный ответ Ковальчука на критику фанатов и журналистов, впрочем, американские болельщики решили в спешном порядке переобуться. По итогам сегодняшнего матча в социальных сетях невозможно найти отрицательных рецензий на игру россиянина, зато там много позитива и комплиментов в его адрес.

Первые 11 с половиной минут третьего периода превратились для команды Ковальчука в настоящий кошмар — «Лос-Анджелес» снова забивал в свои, позволял «Нэвшиллу» хозяйничать в своей зоне и в итоге потерял все, что заработал в стартовые 40 минут. «Предаторз» второй раз за три дня показали чудеса характера и отыгрались — 4:4.

Избежать конфуза на глазах у своих болельщиков «Кингз» помог очень своевременный гол — Алекс Иафалло за 59 секунд до сирены забрал подбор под воротами Сароса, времени на то, чтобы отыграться у гостей просто не было. Они, конечно, попробовали это сделать, но пропустили еще две шайбы в пустые ворота.