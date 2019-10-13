Ковальчук заставил замолчать американских фанатов. Он ответил хейтерам голом и победой
Прямо сейчас Илья — второй русский бомбардир НХЛ.
Прямо сейчас Илья — второй русский бомбардир НХЛ.
«Мы слишком хороши, чтобы совершать такие ошибки. Мы говорили об этом перед третьим периодом. Нам надо лучше контролировать шайбу. Вы видели, что мы потеряли шайбу, ошиблись, и это стоило нам двух очков», — в четверг «Нэшвилл» четырежды отыгрывался по ходу матча с «Вашингтоном», в итоге победил и сильно расстроил Александра Овечкина. В субботу «Предаторз» прилетели в Калифорнию, чтобы расстроить «Лос-Анджелес» и еще одну русскую звезду — Илью Ковальчука.
Для калифорнийского клуба это был особенный вечер. Спустя 10 дней после старта сезона «Кингз»
Первое, что увидели вживую в этом сезоне болельщики «Лос-Анджелеса», — крутой гол в ворота их команды. Вратарь Джек Кэмпбелл после отскока от лицевого борта успел переместиться и перекрыть ближний угол, а защитник Дрю Даути активно помогал ему, распластавшись перед Микаэлем Гранлундом. Вот только финну, который в своей карьере неоднократно удивлял
Горевала хоккейная Калифорния недолго — меньше чем через четыре минуты «Кингз» сравняли счет, и сделали они это при непосредственном участии Ковальчука. Защитник Шон Уолкер набросил от борта, русский форвард слегка подправил шайбу, но до вратаря Юусе Сароса она так и не дошла. В дело вмешался Майкл Амадио, поднявший «Стэйпл-центр» на уши.
Гол разогнал «Лос-Анджелес» — вскоре Дастин Браун просочился в зону «Нэшвилла» и выложил шайбу под бросок Анже Копитару, а в начале второго периода Кайл Клиффорд исполнил то, что не до конца получилось у Ковальчука в периоде первом — удачно подставил клюшку под бросок партнера.
А потом забил Ковальчук. Второй гол Ильи в сезоне случился после чудовищной ошибки Данте Фаббро — канадский защитник просто подарил шайбу соотечественнику Амадио, а тот вернул долг российскому форварду за результативный ассист в начале встречи.
Теперь у Ильи 6 очков, и это, для справки, второй результат сезона среди всех русских игроков НХЛ. Больше только у Андрея Свечникова, который на старте регулярки выдает
Первые 11 с половиной минут третьего периода превратились для команды Ковальчука в настоящий кошмар — «Лос-Анджелес» снова забивал в свои, позволял «Нэвшиллу» хозяйничать в своей зоне и в итоге потерял все, что заработал в стартовые 40 минут. «Предаторз» второй раз за три дня показали чудеса характера и отыгрались — 4:4.
Избежать конфуза на глазах у своих болельщиков «Кингз» помог очень своевременный гол — Алекс Иафалло за 59 секунд до сирены забрал подбор под воротами Сароса, времени на то, чтобы отыграться у гостей просто не было. Они, конечно, попробовали это сделать, но пропустили еще две шайбы в пустые ворота.
7:4 — «Лос-Анджелес» продолжает лихорадить как в каждом отдельно взятом матче, так и в сезоне в целом. Сегодня эта «лихорадка» принесла команде два очка, что случится в следующий раз, кажется, не знает никто.
|Тодд Маклеллан
|Питер Лавиолетт
|Джек Кэмпбелл
|Юусе Сарос(Юусе Сарос)
|04:55
|Микаэль Гранлунд(Филип Форсберг, Райан Эллис)
|05:31
|Дэн Хэмьюс
|08:47
|Майкл Амадио(Шон Уокер, Илья Ковальчук)
|11:14
|Анже Копитар(Дастин Браун, Алек Мартинес)
|15:37
|Илья Ковальчук
|26:53
|Кайл Клиффорд(Йоаким Райан)
|30:30
|Шон Уокер
|35:09
|Дэн Хэмьюс
|35:29
|Алек Мартинес
|38:12
|Илья Ковальчук(Майкл Амадио)
|41:17
|Виктор Арвидссон(Калле Ярнкрок, Райан Джохансен)
|50:05
|Остин Вагнер
|50:56
|Мэтт Дюшен(Райан Джохансен, Роман Йоси)
|51:30
|Колтон Сиссонс(Маттиас Экхольм, Райан Эллис)
|59:01
|Алекс Иафалло(Алек Мартинес, Дастин Браун)
|59:24
|Дастин Браун(Анже Копитар, Джефф Картер)
|59:31
|Дрю Даути(Тайлер Тоффоли)
Шон Уокер (Лос-Анджелес Кингз), Дастин Браун (Лос-Анджелес Кингз), Алекс Иафалло (Лос-Анджелес Кингз)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0