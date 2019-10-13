«Мне казалось, кто-то подложил мне наркотики». Великий хоккеист Гретцки упал в обморок за завтраком
Легендарный в прошлом хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, что несколько дней назад упал в обморок во время завтрака.
Легендарный в прошлом хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, что несколько дней назад упал в обморок во время завтрака.
Он упал на землю, после чего ему пришлось накладывать швы на подбородок и глаз. Выяснилось, что у Гретцки случилось обезвоживание организма.
«Несколько дней назад утром я пил кофе с женой и детьми. Увидел своего знакомого и хотел его поприветствовать, но потерял сознание и упал. Пришлось ехать в больницу, мне провели полное обследование. Проверили все от мозга до сердца. Выяснилось, что это был случай обезвоживания организма.
Мне наложили около 20 швов на подбородке и четыре или пять на глазу. Мне показалось, что