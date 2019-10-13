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13:22 (мск), источник: Sport24

«Мне казалось, кто-то подложил мне наркотики». Великий хоккеист Гретцки упал в обморок за завтраком

Легендарный в прошлом хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, что несколько дней назад упал в обморок во время завтрака.

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Он упал на землю, после чего ему пришлось накладывать швы на подбородок и глаз. Выяснилось, что у Гретцки случилось обезвоживание организма.

«Несколько дней назад утром я пил кофе с женой и детьми. Увидел своего знакомого и хотел его поприветствовать, но потерял сознание и упал. Пришлось ехать в больницу, мне провели полное обследование. Проверили все от мозга до сердца. Выяснилось, что это был случай обезвоживания организма.

Мне наложили около 20 швов на подбородке и четыре или пять на глазу. Мне показалось, что кто-то подложил мне наркотики в кофе. Оказалось, что я всего лишь слишком легкомысленно отнесся к обезвоживанию. Поэтому и отключился. Сейчас я еще восстанавливаюсь. Врачи сказали, что скоро я буду полностью здоров, — цитирует Гретцки журналист The Athletic Эрик Духачек.

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