«Мне казалось, кто-то подложил мне наркотики». Великий хоккеист Гретцки упал в обморок за завтраком

Он упал на землю, после чего ему пришлось накладывать швы на подбородок и глаз. Выяснилось, что у Гретцки случилось обезвоживание организма.

«Несколько дней назад утром я пил кофе с женой и детьми. Увидел своего знакомого и хотел его поприветствовать, но потерял сознание и упал. Пришлось ехать в больницу, мне провели полное обследование. Проверили все от мозга до сердца. Выяснилось, что это был случай обезвоживания организма.