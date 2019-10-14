Команда Ковальчука нашла крайнего. В неудачах «Лос-Анджелеса» обвинили певицу Тэйлор Свифт

Источник: AP 2019

Клубу «Лос-Анджелес Кингз» — 52 года. Золотой период в полувековой истории команды — первая половина десятых годов 21-го века. «Короли» выиграли два Кубка Стэнли за три года, причем эти чашки стали для них первыми. А вот дальше что-то пошло не так. В пяти следующих сезонах калифорнийский клуб трижды не попадал в плей-офф, а еще дважды заканчивал борьбу за трофей по итогам первого раунда. Прошлый регулярный чемпионат «Кингз» закончили на последнем месте в Тихоокенском дивизионе и на предпоследнем в общей таблице Национальной хоккейной лиги.

Но скоро все должно измениться — кажется, в Калифорнии нашли причину неудач хоккеистов. Дело в том, что в августе 2015-го американская кантри-поп-исполнительница Тэйлор Свифт собрала в Лос-Анджелесе рекордные 16 аншлагов подряд. Местом проведения концертов стала домашняя арена «Королей» — «Стэйплс-центр».

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Увековечить достижение Свифт решили оригинальным образом — ее «чемпионский» баннер подняли под своды спортивного комплекса. Церемонию доверили легенде баскетбольного «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту.

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А теперь очень короткая и понятная логическая цепочка. В 2014 году «Кингз» выигрывают последний на данный момент Кубок Стэнли, в 2015-м Тэйлор Свифт устраивает 16 аншлагов и получает именной баннер, после этого результаты хоккейного «Лос-Анджелеса» ползут вниз. Кто-то не заметит здесь никакой связи, но спортсмены люди суеверные и перед этим сезоном «Короли» решили, что баннер певицы отрицательно влияет на команду, теперь его будут перекрывать на время матчей команды. Да-да, это не шутка.

Источник: AP 2019

Президент «Стэйпл-центра» рассказал, что снимать исторический для сооружения баннер не планируется, а решение перекрывать его на матчах НХЛ принадлежит исключительно команде. А вот старший вице-президент «Кингз» по маркетингу, коммуникациям и контенту утверждает, что таким образом клуб просто пошел навстречу болельщикам:

Связь с фанатами является для нас высшим приоритетом. Благодаря нашему взаимодействию, мы смогли узнать, что, по их мнению, баннер не должен быть частью домашних матчей команды. Мы не увидели проблемы в том, чтобы выполнить эту просьбу. Таким образом мы хотим показать фанатам, что мы их слышим.

Пока очевиден лишь тот факт, что у работников арены добавилось работы — теперь перед каждым матчем им приходится завешивать баннер, а после игр снова делать его открытым. Осталось понять, как спрятанный баннер скажется на результатах «Лос-Анджелеса». Пока однозначного ответа нет — в нынешней регулярке «Кингз» провели на льду «Стэйпл-центра» всего два матча, набрав в них 50 процентов очков. За победой над «Нэшвиллом» со счетом 7:4, последовало поражение от «Вегаса» — 2:5. Возможно, во втором случае баннер Свифт перекрыли недостаточно тщательно.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/stones-backhanded-goal/t-277350912/c-69612903?q=Stone%27s+backhanded+goal?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вы удивитесь, но это не первый случай, когда баннер посвещенный рекордному количеству аншлагов Тэйлор Свифт мешает клубам из «Лос-Анджелеса». Команда НБА «Клипперс» уже давно прячет его от своих фанатов. Что это дало? Дальше первого раунда плей-офф клуб за последние четыре года не проходил ни разу.