Команда Ковальчука нашла крайнего. В неудачах «Лос-Анджелеса» обвинили певицу Тэйлор Свифт
Точнее, баннер в ее честь, который поднят под своды домашней арены «Кингз».
Точнее, баннер в ее честь, который поднят под своды домашней арены «Кингз».
Клубу «Лос-Анджелес Кингз» — 52 года. Золотой период в полувековой истории команды — первая половина десятых годов 21-го века. «Короли» выиграли два Кубка Стэнли за три года, причем эти чашки стали для них первыми. А вот дальше
Но скоро все должно измениться — кажется, в Калифорнии нашли причину неудач хоккеистов. Дело в том, что в августе 2015-го американская
Увековечить достижение Свифт решили оригинальным образом — ее «чемпионский» баннер подняли под своды спортивного комплекса. Церемонию доверили легенде баскетбольного «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту.
А теперь очень короткая и понятная логическая цепочка. В 2014 году «Кингз» выигрывают последний на данный момент Кубок Стэнли, в 2015-м Тэйлор Свифт устраивает 16 аншлагов и получает именной баннер, после этого результаты хоккейного «Лос-Анджелеса» ползут вниз.
Президент «Стэйпл-центра» рассказал, что снимать исторический для сооружения баннер не планируется, а решение перекрывать его на матчах НХЛ принадлежит исключительно команде. А вот старший
Связь с фанатами является для нас высшим приоритетом. Благодаря нашему взаимодействию, мы смогли узнать, что, по их мнению, баннер не должен быть частью домашних матчей команды. Мы не увидели проблемы в том, чтобы выполнить эту просьбу. Таким образом мы хотим показать фанатам, что мы их слышим.
Пока очевиден лишь тот факт, что у работников арены добавилось работы — теперь перед каждым матчем им приходится завешивать баннер, а после игр снова делать его открытым. Осталось понять, как спрятанный баннер скажется на результатах «Лос-Анджелеса». Пока однозначного ответа нет — в нынешней регулярке «Кингз» провели на льду «Стэйпл-центра» всего два матча, набрав в них 50 процентов очков. За победой над «Нэшвиллом» со счетом 7:4, последовало поражение от «Вегаса» — 2:5. Возможно, во втором случае баннер Свифт перекрыли недостаточно тщательно.
Вы удивитесь, но это не первый случай, когда баннер посвещенный рекордному количеству аншлагов Тэйлор Свифт мешает клубам из «Лос-Анджелеса». Команда НБА «Клипперс» уже давно прячет его от своих фанатов. Что это дало? Дальше первого раунда
Артём Гаев