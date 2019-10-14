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22:57 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, Пастрняк забросил четыре шайбы

ТАСС, 14 октября. «Бостон» на своей площадке со счетом 4:2 обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), все шайбы «Бостона» забросил 23-летний чех Давид Пастрняк.

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Источник: AP 2019

Пастрняк отличился на 5, 32, 43 и 45-й минутах встречи, две шайбы из четырех чех забросил при игре в большинстве. У «Анахайма» отличились Рикард Ракелль (38) и Адам Энрике (57).

Чех провел на площадке 16 минут и 13 секунд, успев нанести пять бросков, четыре из которых достигли цели, и заработать малый штраф за подножку. Две голевые передачи на счету нападающего «Бостона» Брэда Маршанда и защитника команды Тори Круга.

Пастрняк впервые в карьере забросил четыре шайбы в одном матче, ранее чешский форвард «Бостона» пять раз оформлял хет-трики. Пастрняк стал третьим игроком в текущем регулярном чемпионате НХЛ, который сумел забросить четыре шайбы в одной встрече, ранее подобное удавалось канадскому форварду «Эдмонтона» Джеймсу Нилу в гостевой игре против «Айлендерс» (5:2) и канадскому нападающему «Детройта» Энтони Манте в домашней игре против «Далласа» (4:3), Манта и Пастрняк забили все голы своих команд в этих матчах. Кроме того, Пастрняк стал 19-м игроком в истории «Бостона», сумевшим четыре раза отличиться в одной игре.

Пастрняк выступает в НХЛ с 2014 года, на драфте новичков «Бостон» выбрал его под общим 25-м номером. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ чех провел 326 матчей и набрал 294 очка (138 шайб + 156 голевых передач). В плей-офф на его счету 42 игры и 43 очка (17+26).

«Бостон» одержал пятую победу в сезоне и занимает первое место в Восточной конференции, набрав 10 очков после шести матчей. «Анахайм» идет пятым на Западе, имея в активе восемь очков после шести встреч. Следующую встречу «Бостон» проведет дома против клуба «Тампа-Бэй» 18 октября, «Анахайм» днем позднее примет «Баффало».

Бостон Брюинз
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 314.10.2019, 20:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиДаллас Икинс
Вратари
Ярослав ГалакДжон Гибсон(Джон Гибсон)
1-й период
04:10Майкл Дель Зотто
04:18Давид Пастрняк(Патрис Бержерон, Тори Краг)
17:16Патрис Бержерон
2-й период
24:40Давид Пастрняк
29:28Стивен Кэмпфер
31:38Давид Пастрняк(Брэд Маршан)
32:50Сэм Стил
37:52Рикард Ракелль(Адам Хенрик, Кэм Фаулер)
38:53Чарли Макэвой
3-й период
42:20Давид Пастрняк
43:37Максим Комтуа
44:34Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Тори Краг)
56:08Адам Хенрик(Ник Ритчи)
59:41Крис Вагнер
59:41Райан Гецлаф
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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