«Бостон» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, Пастрняк забросил четыре шайбы

Источник: AP 2019

Пастрняк отличился на 5, 32, 43 и 45-й минутах встречи, две шайбы из четырех чех забросил при игре в большинстве. У «Анахайма» отличились Рикард Ракелль (38) и Адам Энрике (57).

Чех провел на площадке 16 минут и 13 секунд, успев нанести пять бросков, четыре из которых достигли цели, и заработать малый штраф за подножку. Две голевые передачи на счету нападающего «Бостона» Брэда Маршанда и защитника команды Тори Круга.

Пастрняк впервые в карьере забросил четыре шайбы в одном матче, ранее чешский форвард «Бостона» пять раз оформлял хет-трики. Пастрняк стал третьим игроком в текущем регулярном чемпионате НХЛ, который сумел забросить четыре шайбы в одной встрече, ранее подобное удавалось канадскому форварду «Эдмонтона» Джеймсу Нилу в гостевой игре против «Айлендерс» (5:2) и канадскому нападающему «Детройта» Энтони Манте в домашней игре против «Далласа» (4:3), Манта и Пастрняк забили все голы своих команд в этих матчах. Кроме того, Пастрняк стал 19-м игроком в истории «Бостона», сумевшим четыре раза отличиться в одной игре.

Пастрняк выступает в НХЛ с 2014 года, на драфте новичков «Бостон» выбрал его под общим 25-м номером. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ чех провел 326 матчей и набрал 294 очка (138 шайб + 156 голевых передач). В плей-офф на его счету 42 игры и 43 очка (17+26).