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14 октября, источник: ТАСС

Шайба и передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

ТАСС, 14 октября. «Флорида» одержала победу над «Нью-Джерси» со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо (1-я минута), Бретт Конноли (30 и 40), Маккензи Уигар (41), Ноэль Аккьяри (48) и Евгений Дадонов (56). У проигравших отличились Тэйлор Холл (3), Йеспер Братт (20), Уилл Бутчер (21) и Павел Заха (22).

Российский форвард «Флориды» Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо, также голевую передачу на свой счет записал нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев, ассистировавший Братту.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 из 21 броска по воротам. Для Дадонова заброшенная шайба стала четвертой в шести играх текущего сезона, всего россиянин набрал 6 (4 шайбы + 2 передачи) очков. В активе Гусева, который провел матч в четвертом звене «Нью-Джерси», 3 (2+1) балла за результативность в шести матчах.

«Нью-Джерси» потерпел шестое поражение подряд, в турнирной таблице Восточной конференции подопечные Джона Хайнса занимают последнее, 16-е место, имея в активе два очка после шести матчей. «Флорида» идет на 10-й строчке, набрав в шести играх шесть очков. В следующем матче 18 октября «Нью-Джерси» на домашней площадке примет «Рейнджерс», а «Флорида» днем позднее также дома встретится с «Колорадо».

Все матчи игрового дня начинались в раннее время, поскольку 14 октября в США празднуют День Колумба. Этот праздник был учрежден в ознаменование прибытия Христофора Колумба в Новый Свет 12 октября 1492 года. А в Канаде 14 октября отмечают День благодарения.

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